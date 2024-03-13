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Новини
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Гривня впала до нового рекорду щодо долара та євро: Нацбанк встановив офіційний курс на четвер

Курс гривні падає

Курс гривні прискорив падіння щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 14 березня, на рівні 38,7878 грн/$, порівняно із 38,4924 грн/$ у вівторок.

Це новий історичний мінімум, свідчать дані НБУ. Попередній було зафіксовано 22 лютого – тоді долар офіційно коштував 38,6237 грн.

Гривня рекордно впала щодо долара США.

Водночас курс гривні до євро знизився ще на 38 копійок – до 42,4183 грн за євро. Це також новий історичний мінімум.

Гривня рекордно впала щодо євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2207) гривня (1570) курс (1525) НБУ (9348) обмін валюти (727)


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Топ коментарі
+12
А как же скумбрия по 8 грн.?
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13.03.2024 16:16
+5
та ну, Сама ленка говорила по ящику, что на Бесарабке покупала!!!!
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13.03.2024 16:43
+5
згідно останніх котувань на Чмкагзській біржі,скумбрія піднялась в ціні як улюблена їжа зеленських. мівіна також
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13.03.2024 17:02
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А как же скумбрия по 8 грн.?
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13.03.2024 16:16 Відповісти
міф.
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13.03.2024 16:17 Відповісти
та ну, Сама ленка говорила по ящику, что на Бесарабке покупала!!!!
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13.03.2024 16:43 Відповісти
згідно останніх котувань на Чмкагзській біржі,скумбрія піднялась в ціні як улюблена їжа зеленських. мівіна також
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13.03.2024 17:02 Відповісти
Скумбрія по 8,00 буде одразу після 4000 $ вчителям....
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13.03.2024 19:24 Відповісти
зелені шмарклі 3,14дараси!!!
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13.03.2024 16:19 Відповісти
Той, хто падає кудись, не встановлює собі висоту перебування.
Лише констатує щомиті її зміну!
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13.03.2024 16:24 Відповісти
Нехай завтра Нацбанк докладно відповість, а з якого хера гривня почне "укріплюватись"? Шо, промисловість раптом запрацювала, чи які фактори оживили гривню? Плаваючий курс переродився в інструмент заробляння коштів структурами дружбанів очільників Держави. Доїмо гроші і далі...
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13.03.2024 16:26 Відповісти
Завтра НБУ відзвітує про ріст гривні на 5 коп, а потім знову ****
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13.03.2024 16:39 Відповісти
Нацбанк из будущего. У меня сегодня 13, а курс за 14. Опять воруют.
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13.03.2024 16:49 Відповісти
Відео ЗЕлідора від 9 липня 2019 р. https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q
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13.03.2024 17:45 Відповісти
А що ще могло бути? Багато людей в очікуванні нового мобілізаційного закону познімали гроші з депозитів, де були хоч якісь відсотки. Тримати гривні під подушкою при нинішній інфляції - дурість. От і скуповують валюту та консервують. А на додачу, оскільки допомоги менше, економіка в жопі, то явно на повну працює станок, що теж гривню ніяк не укріплює.
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13.03.2024 18:06 Відповісти
73% , что будете делать ? Что , опять ? Опять плеваться в Папередника?! Ндааа, даже два года войны не освободили головы от зеленого тумана. Похоже , это ПРИГОВОР ... да-да , тот самый , который вам обещал ЭТОТ на стадионе !
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13.03.2024 18:43 Відповісти
А чому не пишуть, що вперше!!! Це називається - дохазяйнувалися. А що ще нас чекає попереду? "Весна прийде садити будемо", а кого? "Поржьом", з чого чи кого, себе? Ну-ну, скоро вибори в США і де брати гроші? Чи хтось сподівється, що Трамп налаштований давати без обліку, як це робили при Байдену? Скільки через рік буде коштувати долар, чи буде тут долар? Не кажіть, що не попереджали!!!
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13.03.2024 19:04 Відповісти
Звідки візьметься валюта в країні, якщо ти вважаєш, що українські агро компанії і металургійні олігархи мають здохнути і ніхєра не виробляти?! Тобто із-за таких довпойопів як ти, які тут волають про захист бідних польских фермерів та інших іноземних бізнесів у збиток українському - результат на табло обмінників. Бо поки Україна буде ввозити більше товарів, а ніж виробляти і вивозити курс завжди буде хєровий
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13.03.2024 22:34 Відповісти
ПОТУЖНЬО...
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13.03.2024 20:07 Відповісти
м-да, й діточки зеленого олуха незабаром на мівіну перейдуть...
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13.03.2024 23:31 Відповісти

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