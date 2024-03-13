Гривня впала до нового рекорду щодо долара та євро: Нацбанк встановив офіційний курс на четвер
Курс гривні прискорив падіння щодо долара США та євро.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 14 березня, на рівні 38,7878 грн/$, порівняно із 38,4924 грн/$ у вівторок.
Це новий історичний мінімум, свідчать дані НБУ. Попередній було зафіксовано 22 лютого – тоді долар офіційно коштував 38,6237 грн.
Водночас курс гривні до євро знизився ще на 38 копійок – до 42,4183 грн за євро. Це також новий історичний мінімум.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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