Польські фермери відмовились від обіцянки розблокувати один з пунктів пропуску на кордоні з Україною

Польські фермери збільшили кількість вантажівок, які вони пропускають через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Україною, але відмовилися від обіцянки повністю його розблокувати.

Про це лідер протестувальників Войцех Лось повідомив польському інформагентству PAP, передає Reuters.

За його словами, відтепер протестувальники пропускатимуть через кордон по п'ять вантажівок на годину, а не одну-дві, як раніше.

Раніше він обіцяв, що протестувальники повністю розблокують рух і пропустять всі вантажівки, які чекають у черзі, у якості "знаку доброї волі".

"Деякі з організаторів хотіли цього, але, на жаль, не було повної згоди серед протестувальників, і ми врешті погодилися, що збільшимо кількість вантажівок, які пропускають, до п'яти на годину", – сказав він.

Крім того, польські фермери анонсували блокування кордону своєї країни зі Словаччиною. Акція має початися у п’ятницю і триватиме до кінця березня.

Протестувальники пояснили такий намір тим, що вони нібито виявили, що українська та російська сільськогосподарська продукція надходить до Польщі через Словаччину, яка також є країною ЄС.

Як повідомлялося, відсьогодні польські фермери та перевізники відновили акції протесту і блокування руху вантажного транспорту перед пунктом пропуску "Корчова – Краківець" на кордоні з Україною. Блокування цього пункту протестувальники тимчасово призупинили з 9 березня.

Що відбувається на кордоні з Польщею?

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії блокували шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Протестувальники зазвичай пропускають по одній вантажівці на годину, а також обіцяють не затримувати гуманітарні та військові вантажі.

За даними Держприкордонслужби України, 20 лютого польські протестувальники на кілька годин вже обмежували рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів на низці пунктів пропуску через кордон в обидвох напрямках.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу