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Новини
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Польські фермери відмовились від обіцянки розблокувати один з пунктів пропуску на кордоні з Україною

блокада,кордон,польща

Польські фермери збільшили кількість вантажівок, які вони пропускають через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Україною, але відмовилися від обіцянки повністю його розблокувати.

Про це лідер протестувальників Войцех Лось повідомив польському інформагентству PAP, передає Reuters.

За його словами, відтепер протестувальники пропускатимуть через кордон по п'ять вантажівок на годину, а не одну-дві, як раніше.

Раніше він обіцяв, що протестувальники повністю розблокують рух і пропустять всі вантажівки, які чекають у черзі, у якості "знаку доброї волі".

"Деякі з організаторів хотіли цього, але, на жаль, не було повної згоди серед протестувальників, і ми врешті погодилися, що збільшимо кількість вантажівок, які пропускають, до п'яти на годину", – сказав він.

Крім того, польські фермери анонсували блокування кордону своєї країни зі Словаччиною. Акція має початися у п’ятницю і триватиме до кінця березня.

Протестувальники пояснили такий намір тим, що вони нібито виявили, що українська та російська сільськогосподарська продукція надходить до Польщі через Словаччину, яка також є країною ЄС.

Як повідомлялося, відсьогодні польські фермери та перевізники відновили акції протесту і блокування руху вантажного транспорту перед пунктом пропуску "Корчова – Краківець" на кордоні з Україною. Блокування цього пункту протестувальники тимчасово призупинили з 9 березня.

Що відбувається на кордоні з Польщею?

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії блокували шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Протестувальники зазвичай пропускають по одній вантажівці на годину, а також обіцяють не затримувати гуманітарні та військові вантажі.

За даними Держприкордонслужби України, 20 лютого польські протестувальники на кілька годин вже обмежували рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів на низці пунктів пропуску через кордон в обидвох напрямках.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу

Автор: 

кордон (1148) Польща (2459) протест (46) фермер (234)


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Топ коментарі
+15
Вони взагалі колись працюють?! Чи тільки кордони блокують??!!
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13.03.2024 17:51
+14
Україні потрібно відмовитись від перевезення через польський кордон. Нехай ці пітараси і далі стріляють собі в ногу.
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13.03.2024 17:54
+13
Може, годі вже цих ворожих агентів називати фермерами?
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13.03.2024 18:09
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Вони взагалі колись працюють?! Чи тільки кордони блокують??!!
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13.03.2024 17:51 Відповісти
Та для чого їм працювати, маючи спонсора-ху@ла...
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13.03.2024 18:20 Відповісти
Нащо їм працювати? Українські заробітчани на них працюють.
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13.03.2024 18:31 Відповісти
Працюють, тому українцям, що працюють в Польщі на фермах і цехах переробки с/г продукції, варто страйканути хоча б на тиждень і працюючі фермери самі порозганяють тих блокувальників кордону.
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13.03.2024 22:54 Відповісти
Україні потрібно відмовитись від перевезення через польський кордон. Нехай ці пітараси і далі стріляють собі в ногу.
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13.03.2024 17:54 Відповісти
Ходят чутки, до «папа римский» дозволив польським фермерам одностатеві шлюби!
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13.03.2024 23:16 Відповісти
Питання до так званого президена України? П.Зеленський! ЧомуУукраїні досі є польські товари, вт.ч. і польська агропродукція? Особливо, коли врахувати, що власну ви відправляєте до поляків? Так зручніше гроші "заробляти"? А народ України - бидло, яке має тільки захищати вашу владу?
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13.03.2024 17:59 Відповісти
дурню пишете.
офіційно нам край не вигідно вводити якісь заборони... бо будуть заборони у відповідь.

а от ігнорувати польські товари в магазинах - саме те. наші торгові мережі швидко припинять закупки... там не альтруїсти.
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13.03.2024 19:03 Відповісти
А пан Віктор Волков живе в Україні? Я за весь польський товар писати не буду, напишу тільки за м'ясопродукти. Ви вкурсах, що м'ясо в основному везуть із Польщі? Чи Ви бажаєте їсти виключно кртоплю і капусту? Де Ви бачили в Україні ферми по вирощуванню свиней та корів в такій кількості, щоб забезпечити українців цим продуктом? Це називається дохазяйнувалися. Чи м'ясо Вам привезуть кацапи і білокацапи? Якщо буде м'ясо на базарах, то воно буде в десять разів дорожче. Сьогодні Україна може вирощувати і експортувати тільки зернові і то, влада своїми шахрайськими схемами перекрила доступ українського збіжжя на євроринок в тому обсязі, яке було до 2023 року.
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13.03.2024 19:59 Відповісти
Вегетарианцем побудешь, и полезно для здоровья, и для кошелька
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13.03.2024 20:01 Відповісти
Через біло та рашокордони в Польшу завозяться величезні обсяги аграрної продукції і всього іншого але у нещасних рольніков з Єщепольсканєзгінєлой.....це не викликає жодних емоцій...Значить справжня причина їх блокування інша,можливо Рашка пообіцяла Єщєпольсканєзгінєлой віддати всходніє креси,от уродзониє тачим чином і б"ють Україну у спину,відкрито не насмілюються або ще час не прийшов...
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13.03.2024 18:01 Відповісти
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13.03.2024 18:03 Відповісти
Чогось з російським зерном і газом ці п*дараси кордони не блокують.
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13.03.2024 18:06 Відповісти
Цікаво - це торгівля на крові чи ні!???
Ці усі демократичні принципи, виявилися тільки словами, коли дійшло до діла, то виявилося, що США і частина країн ЄС не здатні допомогти Україні у війні проти росії 🤦
Мені цікаво, якщо у гру включаться Китай, Іран і інші диктатури, з переведенням економік на воєнні рейки, то що буде робити Захід, висловить занепокоєння!??
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13.03.2024 18:16 Відповісти
Може, годі вже цих ворожих агентів називати фермерами?
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13.03.2024 18:09 Відповісти
Ну ми ж називаємо агентів ФСБ керівником офісу та його радниками.
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13.03.2024 18:45 Відповісти
Цікаво, як польські рольніки виявили російську продукцію у Словаччині. Як вона туди попадає щоб рееспортуватись до Польші?
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13.03.2024 18:20 Відповісти
Весною польські фермери на полях нічого не роблять? Чи пітін за все заплатить? Халяви продажні...
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13.03.2024 18:23 Відповісти
Селючье пшекское тупе
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13.03.2024 18:51 Відповісти
В фейсбуці є відос, де поляк озвучив таксу за проїзд фури без черги - 1000 злотих. З такими розцінками да ще й зарплатнею блокувальника від фсб у 400 злотих на добу, можна взагалі не сіяти свої поля у цьому році.
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13.03.2024 19:21 Відповісти
Шановний пане, якщо так поступають окремі поляки, а шахраї є скрізь, не тільки в Польщі, то не везіть туди зерно, які проблеми? Чого всі туди пруться, як медом помазано?
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13.03.2024 20:02 Відповісти
Да вже втричі знизили транзит зерна через Польщу, але цим невгамовним рольникам пофіг. Вони вже з принципу стоять. Але чомусь вони не блокують кордони з рашою і білорашою, звідки все йде аж бігом, бо то "державна безпека Польщі."
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13.03.2024 20:19 Відповісти
Це не фермери, це покидькі вищого гатунку!
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14.03.2024 00:05 Відповісти

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