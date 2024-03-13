Естонія запропонувала план військової допомоги для України на 120 мільярдів євро на рік

Естонія запропонувала план військової допомоги для України на 120 млрд євро на рік. За словами постійного секретаря Міністерства оборони Естонії Кусті Салма, це орієнтовна цифра того, чого має бути достатньо, щоб Україна виграла війну.

Запозичення на фінансових ринках або взяття з національних бюджетів є найкращим способом дати Україні те, що їй потрібно для перемоги у війні, пише Euractiv.

Салм припустив, що частина цієї суми може бути профінансована за рахунок єврооблігацій, де Європейська Комісія могла б залучати кошти з фінансових ринків, тоді країни-члени ЄС виступали б гарантами.

Протягом останніх кількох місяців естонські політики та офіційні особи неодноразово заявляли, що Україні для перемоги у війні необхідно, щоб її західні союзники інвестували 0,25% свого ВВП у військову допомогу країні, ґрунтуючись на стратегії, розробленій Естонією.

Стратегія деталізує, куди будуть витрачені гроші, головним чином – на оборонне обладнання та боєприпаси.

Якби понад 50 країн очолюваної США коаліції "Рамштайн", яка підтримує Україну, витратили цей відсоток, це б становило "понад 120 млрд євро на рік", сказав Салм.

"Із цими грошима до 2025 року Україна досягне такого рівня, що зможе нав'язати РФ опір", – додав він.

Але навіть якщо ця сума грошей зараз почне надходити до бюджетів, це займе майже рік, попередив Салм.

"Потрібно буде ще [приблизно дев'ять місяців], щоб забезпечити поставки до рівня, необхідного для того, щоб Україна достовірно досягла цього рівня виснаження", – зауважив він.

Салм зазначив, що західні союзники зараз витрачають на війну половину того, що робить Росія: "$5,5 млрд із Заходу, $10 млрд – з Росії".

За словами Салма, для естонців виділення 0,25% ВВП для України є "доступним", що надсилає повідомлення про те, що західні країни не перевищують своїх можливостей, "що допомагає трохи позбутися цього поразницького ставлення та показує, що насправді для цього потрібно дуже мало зусиль від нас, щоб Україна виграла війну", навіть без участі США.