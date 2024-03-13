Європарламент ухвалив перший у світі закон про штучний інтелект. Що він гарантує?

Європейський парламент 13 березня ухвалив закон про штучний інтелект, який має гарантувати безпеку й дотримання основних прав громадян.

Як ідеться в повідомленні Європарламенту, за відповідний документ проголосували 523 євродепутати, 46 – "проти" і 49 – "утрималися", передає Європейська правда.

Мета закону – захист фундаментальних прав, демократії, верховенства права та сталості довкілля від високоризикованого ШІ, одночасно стимулюючи інновації.

Його положення встановлюють зобов'язання щодо ШІ на основі його потенційних ризиків і рівня впливу.

Яке регулювання передбачає закон про ШІ

Нові правила передбачають заборону на певні застосунки ШІ, які загрожують правам громадян. Серед них, зокрема, системи біометричної категоризації, що ґрунтуються на чутливих характеристиках, а також нецільове добування зображень облич із інтернету або записів камер відеоспостереження для створення баз даних розпізнавання облич".

Закон передбачає заборону на використання систем біометричної ідентифікації (RBI) правоохоронними органами, за винятком деяких визначених ситуацій.

Також передбачені чіткі зобов'язання для інших систем штучного інтелекту з високим рівнем ризику через їхню значну потенційну шкоду здоров'ю, безпеці, основним правам, навколишньому середовищу, демократії та верховенству права.

Системи штучного інтелекту загального призначення (GPAI) і моделі GPAI, на яких вони базуються, повинні відповідати певним вимогам прозорості, включаючи дотримання законодавства ЄС про авторське право.

Крім того, штучно згенеровані зображення, аудіо- чи відеоконтент ("діпфейки") мають бути чітко позначені як такі.

"Ми нарешті маємо перший у світі обов'язковий до виконання закон про штучний інтелект, щоб зменшити ризики, створити можливості, боротися з дискримінацією та забезпечити прозорість", – сказав співдоповідач Комітету з питань внутрішнього ринку Брандо Беніфей.

Закон після технічних уточнень має бути офіційно ухвалений Радою ЄС. Він набуде чинності через 20 днів після його публікації в "Офіційному журналі" Євросоюзу і буде повністю застосовний через 24 місяці після набрання чинності, за низкою винятків.