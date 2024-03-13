"Жертви санкційної війни": Лавров анонсував альянс за участі Росії, КНДР, Ірану, Сирії та Венесуели

Країни, які "постраждали від санкцій" західних країн, створюють "серйозний альянс однодумців".

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає російське інформагентство РБК.

За його словами, на міжнародній арені вже помітне зближення позицій та взаємодія держав, які стали "жертвами санкційної війни з боку Заходу".

"Це досить серйозний альянс однодумців, який, я переконаний, ще скаже своє вагоме слово з усіх цих питань", – заявив Лавров.

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На початку березня 2022 року Росія стала світовим лідером за кількістю введених проти неї санкцій, повідомив Bloomberg із посиланням на платформу бази даних Castellum.AI. За даними на 13 березня 2022 року, кількість підсанкційних російських об'єктів становила 6189.

На другому місці опинився Іран, проти осіб та організацій якого запровадили 3616 обмежень, переважно за ядерну програму та підтримку тероризму. Слідом йшли Сирія (2608), Північна Корея (2077), Венесуела (651), М'янма (510) та Куба (208).

За даними Castellum.AI на 13 березня 2024 року, проти російських фізосіб введено 11 649 санкцій, проти юрособ – 4645 санкцій. Загальна кількість підсанкційних об'єктів – 16587.