Урядова комісія рекомендувала підготувати до відкриття пляжі в Києві та інших регіонах

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) рекомендувала місцевим адміністраціям підготувати місця масового відпочинку населення на водних об’єктах у більшості регіонів, за винятком семи областей.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні комісії, яке відбулося 13 березня під головуванням віцепрем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, повідомляє пресслужба уряду.

Серед іншого, Комісія розглянула стан підготовки місць відпочинку на водних об’єктах України до прийняття відпочиваючих.

За інформацією ДСНС, основними причинами загибелі людей на воді є стан алкогольного (наркотичного) сп’яніння, порушення правил поведінки на воді, під час риболовлі, нещасні випадки.

За результатом доповіді та з урахуванням воєнного стану Державна комісія вирішила продовжити дію заборони відвідування місць масового відпочинку населення на водних об’єктах Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей.

"В цілому ж, серед іншого, обласним та Київській міській військовим (державним) адміністраціям рекомендовано визначити місця масового відпочинку населення на водних об’єктах та зобов’язати керівників таких місць обладнати їх відповідно до Правил охорони життя людей на водних об’єктах України", – йдеться у повідомленні.

Як повідомялося, у 2023 році, як і в попередньому, у Києві не відкривали пляжний сезон через безпеку.