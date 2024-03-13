Ставки за російськими облігаціями у рублях зросли до максимуму за останніх 9 років

Міністерство фінансів РФ розмістило облігації федеральної позики (ОФЗ) з рекордною із 2015 року відсотковою ставкою.

У середу, 13 березня, російський Мінфін планував провести два аукціони з розміщення облігацій федеральної позики (ОФЗ) у рублях з постійним купоном, проте відбувся лише один, передає РБК.

При цьому середньозважена прибутковість за облігаціями з погашенням у 2038 році (ОФЗ-26243), які все ж вдалося розмістити, становила 13,15%. Від їх продажу вдалося залучити 40,9 млрд рублів.

Серед паперів із постійним купоном та терміном розміщення понад десять років така дохідність стала рекордною з 2015 року. Попередній максимум серед боргових паперів із постійним купоном та схожим терміном обігу було встановлено минулого тижня. Тоді дохідність випуску з погашенням у 2034 році склала 12,92%. Таким чином, російський Мінфін вже четвертий тиждень поспіль ставить рекорд із прибутковості довгострокових ОФЗ.

Раніше Мінфін розміщував цей же випуск облігацій два тижні тому. Тоді прибутковість також стала рекордною і становила 12,72%.

Крім того, 13 березня Мінфін РФ намагався розмістити облігації з погашенням у червні 2025 року, проте аукціон визнали таким, що не відбувся у зв'язку з відсутністю заявок за прийнятними рівнями цін. Востаннє російський Мінфін не зміг розмістити облігації внутрішньої позики через відсутність прийнятних пропозицій 17 січня.

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За оцінкою російських фінансистів, російський Мінфін вимушений піднімати ставки, враховуючи ситуацію на вторинному ринку. Інвестори сьогодні зранку здійснили великий розпродаж ОФЗ-26243, піднявши прибутковість до 13,15-13,16% річних, зауважив директор компанії "Арікапітал" Олексій Третьяков.

Плановий обсяг розміщення ОФЗ у першому кварталі 2024 року становить 800 млрд рублів за номінальною вартістю.

Загалом через залучення коштів на внутрішньому ринку шляхом випуску ОФЗ Росія у 2024 році планує залучити 2,63 трлн для фінансування дефіциту держбюджету, а валові внутрішні запозичення з урахуванням погашень (на 1,45 трлн рублів) у 2024 році мають зрости до 4,08 трлн рублів. Більше облігацій на внутрішньому ринку російський уряд розміщував лише у "пандемійному" 2020 році.