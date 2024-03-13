Ставки за російськими облігаціями у рублях зросли до максимуму за останніх 9 років
Міністерство фінансів РФ розмістило облігації федеральної позики (ОФЗ) з рекордною із 2015 року відсотковою ставкою.
У середу, 13 березня, російський Мінфін планував провести два аукціони з розміщення облігацій федеральної позики (ОФЗ) у рублях з постійним купоном, проте відбувся лише один, передає РБК.
При цьому середньозважена прибутковість за облігаціями з погашенням у 2038 році (ОФЗ-26243), які все ж вдалося розмістити, становила 13,15%. Від їх продажу вдалося залучити 40,9 млрд рублів.
Серед паперів із постійним купоном та терміном розміщення понад десять років така дохідність стала рекордною з 2015 року. Попередній максимум серед боргових паперів із постійним купоном та схожим терміном обігу було встановлено минулого тижня. Тоді дохідність випуску з погашенням у 2034 році склала 12,92%. Таким чином, російський Мінфін вже четвертий тиждень поспіль ставить рекорд із прибутковості довгострокових ОФЗ.
Раніше Мінфін розміщував цей же випуск облігацій два тижні тому. Тоді прибутковість також стала рекордною і становила 12,72%.
Крім того, 13 березня Мінфін РФ намагався розмістити облігації з погашенням у червні 2025 року, проте аукціон визнали таким, що не відбувся у зв'язку з відсутністю заявок за прийнятними рівнями цін. Востаннє російський Мінфін не зміг розмістити облігації внутрішньої позики через відсутність прийнятних пропозицій 17 січня.
За оцінкою російських фінансистів, російський Мінфін вимушений піднімати ставки, враховуючи ситуацію на вторинному ринку. Інвестори сьогодні зранку здійснили великий розпродаж ОФЗ-26243, піднявши прибутковість до 13,15-13,16% річних, зауважив директор компанії "Арікапітал" Олексій Третьяков.
Плановий обсяг розміщення ОФЗ у першому кварталі 2024 року становить 800 млрд рублів за номінальною вартістю.
Загалом через залучення коштів на внутрішньому ринку шляхом випуску ОФЗ Росія у 2024 році планує залучити 2,63 трлн для фінансування дефіциту держбюджету, а валові внутрішні запозичення з урахуванням погашень (на 1,45 трлн рублів) у 2024 році мають зрости до 4,08 трлн рублів. Більше облігацій на внутрішньому ринку російський уряд розміщував лише у "пандемійному" 2020 році.
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