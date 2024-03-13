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Новини
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Європарламент підтримав продовження торговельних пільг для України, але зі змінами (оновлено)

європарламент

Європейський парламент схвалив пропозицію Єврокомісії продовжити лібералізацію торговельного режиму з Україною і Молдовою до 5 червня 2025 року.

Відповідне рішення під час пленарного засідання Європарламенту в середу у Страсбурзі підтримали 347 євродепутатів, 117 проголосували "проти" і 99 "утрималися", передає Інтерфакс-Україна.

Таким чином, пропозиція повертається до профільного комітету Європарламенту – який минулого тижня вже підтримав аналогічне рішення, – аби він почав переговори про внесення змін до пропозиції Єврокомісії із Радою ЄС, уточнюється у пресрелізі на сайті Європарламенту.

Окремим голосуванням Європарламент 459 голосами "за" підтримав продовження призупинення всіх мит на імпорт із Молдови ще на один рік без додаткових обмежень.

Відтак, рішення про лібералізацію торгівлі з Молдовою набуде чинності автоматично після його схвалення Радою ЄС. Щодо України євродепутати почнуть переговори з Радою ЄС, щоб врахувати запропоновані зміни.

Зокрема, пропонується надати Єврокомісії повноваження "вживати швидких заходів і накладати будь-які необхідні обмеження, якщо виникнуть значні збої на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн ЄС через український імпорт, включаючи екстрене гальмування для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів".

Крім того, депутати Європарламенту підтримали внесення змін до режиму торгівлі з Україною "щодо включення більшого переліку чутливих продуктів і ширшої контрольної дати для розрахунку середніх обсягів".

"Заходи з лібералізації залежать від поваги України до демократичних принципів, прав людини, верховенства закону та її постійних зусиль у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю", – зазначається у рішенні.

Читайте також: Польща не заборонятиме імпорт російського зерна, але підтримає це рішення на рівні Євросоюзу, – Туск

Як повідомлялося, раніше профільний Комітет Європейського парламенту з питань міжнародної торгівлі схвалив продовження лібералізації торгівлі для України та Молдови до 5 червня 2025 року.

Водночас це рішення фактично передбачає обмеження торговельних прерференцій, наданих Україні після початку повномасштабного вторгненя у 2022 році. Зокрема, повертаються квоти на експорт з України м’яса птиці, яєць і цукру. Крім того, передбачено механізм захисту ринку ЄС або окремих європейських країн у випадку зростання імпорту аграрної продукції з України.

Хто вимагає обмежень на імпорт аграрної продукції з України?

Раніше міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини у спільному листі до Європейської комісії вимагали відновити дію імпортних мит на українське зерно.

Єврокомісія це прохання відхилила, тому Польща запропонувала запровадити новий захисний механізм на рівні ЄС, який передбачає застосування регіональних обмежень на імпорт певних видів сільгосптоварів з України.

При цьому міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявляв, що новий уряд країни не скасовуватиме заборону на імпорт низки аграрних товарів з України, ембарго на їх ввезення до Польщі буде безстроковим. Водночас влада країни визнає, що це рішення порушує правила ЄС і намагатиметься його юридично адаптувати до них.

Автор: 

Європарламент (173) торгівля (916) експорт (3863)


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Топ коментарі
+15
Я щось не побачив заборону на ввезення кацапського збіжжя в польщу. Чи єто другоє?
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13.03.2024 19:23
+10
Тобто блокувати кордон, безпідставно арештовувати журналістів які здійснюють свою професійну діяльність, забирати у них апаратуру - це демократія? Чи польщі можна!
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13.03.2024 19:24
+7
заборону на імпорт низки аграрних товарів з України Джерело: https://biz.censor.net/n3478522

як таскати до себе томатну пасту з України для виготовлення кетчупу, так поляки мовчали . Польські фірми добре піднялися за рахунок ДЕШЕВОЇ ТОМАТНОЇ ПАСТИ З УКРАЇНИ
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13.03.2024 19:10
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заборону на імпорт низки аграрних товарів з України Джерело: https://biz.censor.net/n3478522

як таскати до себе томатну пасту з України для виготовлення кетчупу, так поляки мовчали . Польські фірми добре піднялися за рахунок ДЕШЕВОЇ ТОМАТНОЇ ПАСТИ З УКРАЇНИ
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13.03.2024 19:10 Відповісти
Чисто кацапська логіка - таскати... Не таскати, а купувати по ціні, які ви самі пропонуєте. Не хочете, не продавайте, самі їжте. Але коли продаєте, думайте про порядність і закони, бо воно он як вилазить.
Винні всі: поляки, словаки, румуні, Європарламент, але зовсім не наші бариги, які захотіли по-бистряку бабла зрубати. Ну зрубали, а далі що? А далі - заблоковані кордони, обмежений експорт, срач на всі боки і, що найгірше, перебої в перевезенні ой як важливих вантажів в Україну. В нас війна, до речі. Ну і ще - обдурені і обікрані українські фермери. Ну то таке, то, типу, супутнє...
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13.03.2024 19:43 Відповісти
**** не захочет, кобель не вскочет, так и тут - наши "барыги" стояли большегрузными машинами на польских базарах и продавали зерно килограммами, так што ли, ****? Х*й бы они шо продали если бы не скупали польские барыги.
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13.03.2024 19:57 Відповісти
Ну і? Результат який?! Весело, паржьом?
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13.03.2024 20:01 Відповісти
Вот и пи*ди полякам.
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13.03.2024 20:06 Відповісти
Зрозуміло, па-пріколу...
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13.03.2024 20:12 Відповісти
Так оправдывается вор - если бы у него краденое не покупали, то он бы и не воровал!
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13.03.2024 21:47 Відповісти
ЕС сам сделал свободную торговлю с Украиной-причем здесть "украинские барыги" Украинцы действуют согласно законов ЕС а вот Поляки и Словаки нарушают законы ЕС и законы ПРИЛИЧИЯ блокируя Украину которая истекает кровью. Если Польше или Словакии не нравятся правила ЕС-они могут выйти из этой организации и действовать как хотят. Польша и Словакия хочет разрушить ЕС нарушая законы ЕС. Украина тут нивчем не виновата
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14.03.2024 01:13 Відповісти
Головною умовою вільної торгівлі, визначеною Єврокомісією для української агропродукції є контроль цін з боку української влади цін на ринках Євросоюзу, щоб не допустити їх обвалу. От саме вона, тою нашою владою була проігнорована. Стався обвал агроринків в Польщі, Словаччині, частково в Румунії, на Балканах...
Ті самі бариги скуповували зерно в наших фермерів по 3,5-4,5 грн за кг, фактично їх обкрадаючи, а продавали в Польщі по 6-7 грн за кг при середньоринковій там ціні 10-12 грн/кг. По-факту, вийшла схема перепродажу товару отриманого шахрайським шляхом, тобто, краденим.
І про які-такі закони тут мова?!
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14.03.2024 09:03 Відповісти
"Заходи з лібералізації залежать від поваги України до демократичних принципів, прав людини, верховенства закону та її постійних зусиль у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю", - зазначається у рішенні.
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13.03.2024 19:16 Відповісти
Тобто блокувати кордон, безпідставно арештовувати журналістів які здійснюють свою професійну діяльність, забирати у них апаратуру - це демократія? Чи польщі можна!
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13.03.2024 19:24 Відповісти
Та Ви що? Де це хто безпідставно блокує кордон? І саме цікаво "арештровували журналістів які здійснюють свою професійну діяльність, забирати у них апаратуру". То Ви Ткача вважаєте "професійним журналістом"? Де в Польщі, чи в офісі Єрмака? Я не за Польщу, я за Україну, але я передусім за закон і справедливість, а не шахрайство. Хтось переплутав польських митників і поліцію зі своєю "офісною"?Чи хтось з офісу подумав, що в нас війна (не в них, а в нас), то можна своїми баригами прокрутити "чорні схеми"? Не пройде. Якщо безпідставно блокують кордон, то де кримінальні справи і затримання? Немає. То Ви хочете когось пепреконати, що в Польщі і ЄС не діють закони? Діють, ще й як. Не діють "чорні схеми", то це так. Вони ж не дивляться марафони і не знають, які фури можна пропускати, бо то від єлдака, вони підкоряються закону. Дискусію можна закривати, бо є вже ріщення Європарламенту, які чомусь підтримали Польщу, Угорщину, Словаччину та інших.
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13.03.2024 19:33 Відповісти
У тебе вся морда у гівні. Схоже ти лижеш зараз сраку полякам
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13.03.2024 19:56 Відповісти
Та ні, придурку, то в тебе така морда.
Чого бідне? Бо дурне.
Чого дурне? Бо бідне.
То, дебіле про тебе і тобі подібних.
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13.03.2024 20:05 Відповісти
Ще один ляшський сраколизник виповз, саме через таке біосміття як ти та Толік всіляка наволоч вирішила, що можна вилізти нам на голову та накласти купу.
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13.03.2024 21:29 Відповісти
Придурку, та наволоч значно ближче, на Банковій, а не в Польщі! Але ж таке, як ти біосміття того ніяк не втямить. Тобі сруть на голову, а ти облизуєшся.
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14.03.2024 09:07 Відповісти
Гірше за ляшських вошей, такі гниди як ти. Хртьфу на тебе сміття.
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14.03.2024 16:10 Відповісти
Від дзеркала, придурку, відійди.
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14.03.2024 16:16 Відповісти
Тільки й може неміч на ,,сам дурень,, стрілки перевести та в сраку ляху заглянути. Мерзенна істота 🤮
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14.03.2024 21:29 Відповісти
https://biz.censor.net/user/574929 Вимий свою морду від офісного лайна. але тобі це вже не допоможе.
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13.03.2024 21:25 Відповісти
Якщо безпідставно блокують кордон, то де кримінальні справи і затримання?
То вопрос к польскому правительству, я так понимаю?
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13.03.2024 20:11 Відповісти
Звичайно до влади Польщі та ЄС, не до отари 73% зі своїм неконституційним Офісом,, які наробили тут біди і ще сують свого носа у чужі спрви. Якщо немає справ, то мабуть все йде в рамках зконів Польщі?
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13.03.2024 21:48 Відповісти
В рамках законов польши блокировка дорог - уголовное преступление, без вариантов. Значит правительство поляндии идет на поводу у купленных кацапней "фермеров" х-лом и, для справки, зеденок мне в х*й не уперся.
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13.03.2024 21:59 Відповісти
сколько у нас гнид в стране. И ср*т под каждой новостью....
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14.03.2024 00:45 Відповісти
А тут Ви праві, їх не менше 73%, вибори 2019 року це показали. Але окремі і до цього часу вилизують дупи антимайданівцям, які руйнують все, що тільки можливо в Україні і за її межами.
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14.03.2024 09:23 Відповісти
Смішно. Навіть не думав, що в ЄС і особливо в Польщі таке беззаконня. Дякувати Вам будемо знати. Але Вам краще почитати Конституцію Польщі і не бренькати, бо там все відбувається в рамкаї їх основного закону.
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14.03.2024 09:26 Відповісти
Я щось не побачив заборону на ввезення кацапського збіжжя в польщу. Чи єто другоє?
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13.03.2024 19:23 Відповісти
Так чому Ви ще тут? Гайда в ЄС і навчіть їх жити. Тут вже навчили укрїнців і зробили свою спрву у 2019 році,а сьогодні Ви і такі як Ви, переконуєте українців в правильності дій шахрайської групи від офісу Зе, а не України.
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13.03.2024 19:49 Відповісти
Зразу видно, що зелене із секти 73%. Краще назнімай контенту порушень всього 6-ти мародерів від України, які спричинили цю ситуацію на кордоні і які на довгий час закрили для українського збіжжя кордон.
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13.03.2024 21:29 Відповісти
Маячня, що це Україна спричинила проблему з сільськогосподарською продукцією в Евросоюзі. В ЕС великі кошти йдуть на підтримку с/г, підтримуючи таким чином неефективне виробництво і душачи конкуренцію в умовах европейської зеленої політики. Фермери, особливо польські (їх десь 600 тисяч) звикли жити на "халяву", за рахунок евродотацій. На відміну, наприклад, від голандських фкрмерів, які вкладають кошти в інтенсивне с/г, або ж як в тій Південній Кореї. Там куди не глянеш, одні теплиці. А поляки, як показують дослідження, на вирощуванні зернових працюють всього 2 місяці в рік. А потім байдики б'ють, живучи на дотації.
Проблема у фермерів та, що евросоюз збільшує вимоги до с/г продукції і зменшує дотації. А фермери привикли жити в "комунізмі", який дуже підігрівають прорашистські сили
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14.03.2024 07:25 Відповісти
"Заходи з лібералізацїї залежать від поваги України до демократичних прінципів, прав людини, верховенства закону та ії постійних зусиль у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю"

При цієй Владі таке неможливо, для неї це рівносильно самогубству.
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13.03.2024 19:26 Відповісти
Мац за сраку - мокра срака! Значить трахнули, собаки...
Це повний провал зовнішньої політики кловунів на всіх векторах.
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13.03.2024 20:36 Відповісти
Лизалам польских срак - облом.
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13.03.2024 21:08 Відповісти
Краснопопе, їди в бан
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13.03.2024 21:59 Відповісти
З, якоко регіону ?
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13.03.2024 22:01 Відповісти
А тим часом скраплений газ і пизженне росією зерно спокійно собі попадає в ЄС і ніхто нічого не бачить, патамуша ето другої🤦🤦🤦
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13.03.2024 23:17 Відповісти
Задзеркалля....
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14.03.2024 04:43 Відповісти
Туск дивиться в очі проросійських сил, це його і погубить. Замість того, щоб вести народ в правильному напрямку, він плететься в хвості. За це політично і поплатиться
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14.03.2024 07:28 Відповісти
Туск заборонив з України всю с/г продукцію в порушення норм Євросоюзу. При цьому щодо продукції з кацапстану він не хоче вводити односторонньо обмеження. Чому? Тому що проросійські ліваки фермери його виборці? Це не лідер, який веде за собою, а політичний флюгер. Кацапську продукцію не забороняє (частина якої є краденою в України), а Українську блокує, навіть порушуючи закони Євросоюзу. ХАМЕЛЕОН!
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14.03.2024 07:50 Відповісти

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