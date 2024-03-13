Європарламент підтримав продовження торговельних пільг для України, але зі змінами (оновлено)

Європейський парламент схвалив пропозицію Єврокомісії продовжити лібералізацію торговельного режиму з Україною і Молдовою до 5 червня 2025 року.

Відповідне рішення під час пленарного засідання Європарламенту в середу у Страсбурзі підтримали 347 євродепутатів, 117 проголосували "проти" і 99 "утрималися", передає Інтерфакс-Україна.

Таким чином, пропозиція повертається до профільного комітету Європарламенту – який минулого тижня вже підтримав аналогічне рішення, – аби він почав переговори про внесення змін до пропозиції Єврокомісії із Радою ЄС, уточнюється у пресрелізі на сайті Європарламенту.

Окремим голосуванням Європарламент 459 голосами "за" підтримав продовження призупинення всіх мит на імпорт із Молдови ще на один рік без додаткових обмежень.

Відтак, рішення про лібералізацію торгівлі з Молдовою набуде чинності автоматично після його схвалення Радою ЄС. Щодо України євродепутати почнуть переговори з Радою ЄС, щоб врахувати запропоновані зміни.

Зокрема, пропонується надати Єврокомісії повноваження "вживати швидких заходів і накладати будь-які необхідні обмеження, якщо виникнуть значні збої на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн ЄС через український імпорт, включаючи екстрене гальмування для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів".

Крім того, депутати Європарламенту підтримали внесення змін до режиму торгівлі з Україною "щодо включення більшого переліку чутливих продуктів і ширшої контрольної дати для розрахунку середніх обсягів".

"Заходи з лібералізації залежать від поваги України до демократичних принципів, прав людини, верховенства закону та її постійних зусиль у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю", – зазначається у рішенні.

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Як повідомлялося, раніше профільний Комітет Європейського парламенту з питань міжнародної торгівлі схвалив продовження лібералізації торгівлі для України та Молдови до 5 червня 2025 року.

Водночас це рішення фактично передбачає обмеження торговельних прерференцій, наданих Україні після початку повномасштабного вторгненя у 2022 році. Зокрема, повертаються квоти на експорт з України м’яса птиці, яєць і цукру. Крім того, передбачено механізм захисту ринку ЄС або окремих європейських країн у випадку зростання імпорту аграрної продукції з України.

Хто вимагає обмежень на імпорт аграрної продукції з України?

Раніше міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини у спільному листі до Європейської комісії вимагали відновити дію імпортних мит на українське зерно.

Єврокомісія це прохання відхилила, тому Польща запропонувала запровадити новий захисний механізм на рівні ЄС, який передбачає застосування регіональних обмежень на імпорт певних видів сільгосптоварів з України.

При цьому міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявляв, що новий уряд країни не скасовуватиме заборону на імпорт низки аграрних товарів з України, ембарго на їх ввезення до Польщі буде безстроковим. Водночас влада країни визнає, що це рішення порушує правила ЄС і намагатиметься його юридично адаптувати до них.