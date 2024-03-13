Суд визнав винним нардепа Дубінського у справі НАЗК. Його можуть внести до реєстру корупціонерів

Суд визнав народного депутата Олександра Дубінського винним у порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів та зобов’язав його сплатити штраф.

Відповідне рішення Печерський районний суд міста Києва ухвалив 13 березня на підставі матеріалів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), повідомляє пресслужба Нацагентства.

У НАЗК не уточнили прізвища депутата, проте за даними агентства Інтерфакс-Україна, йдеться саме про Олександра Дубінського.

"Після набрання рішенням законної сили відомості стосовно нардепа буде внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення", – зазначається у повідомленні Нацагентства.

У чому звинувачувало Дубінського НАЗК?

Як повідомлялося, у листопаді минулого року НАЗК склало протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією за ст. 172-7 КУпАП стосовно нардепа Олександра Дубінського.

Відомство встановило, що він надіслав депутатські звернення до МОЗ та ДБР "для задоволення приватного інтересу – отримання відомостей, необхідних для власного захисту від кримінального переслідування".

Йдеться про справу, у якій слідчі ДБР здійснювали досудове розслідування за фактом підробки документів Дубінським для свого виїзду за кордон (ч. 1 ст. 366 КК України). У зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав підставу – супроводження батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок.

Тоді, уже як підозрюваний, Дубінський надіслав депутатські звернення до Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) та ДБР для отримання відомостей, необхідних для власного захисту від кримінального переслідування.

Зокрема, у серпні він надіслав депутатське звернення до МОЗ, у якому вимагав надати інформацію про хід та результати розгляду його попереднього звернення до Міністерства, службове підроблення якого власне і є предметом згаданого досудового розслідування.

У чому підозрює Дубінського СБУ?

Нагадаємо, що у листопаді СБУ також повідомило Дубінському про підозру у державній зраді. За даними слідства, він входив до складу створеної російською розвідкою у 2016 році злочинної організації, до якої у подальшому також увійшли двоє народних депутатів України, працівник Генеральної прокуратури та інші особи.

Зокрема, Дубінський мав позивний "Буратіно", він здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ та поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Для розповсюдження проросійських наративів він брав участь у публічних заходах.

Крім нього до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач та експрокурор Костянтин Кулик, які переховуються від правосуддя за кордоном.

Наступного ж дня Печерський районнийсуд Києва обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.