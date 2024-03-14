Переселенці в Україні витрачають у магазинах на 21% менше порівняно з тими, хто не змінював місця проживання, – дослідження

Внутрішньо переміщені особи 2023 року витрачали на 21% менше в офлайн-магазинах порівняно з українцями, які не змінювали місця проживання, в онлайн-магазинах різниця становить 7%.

Про це йдеться в дослідженні споживчої поведінки Deloitte в Україні, передає Інтерфакс-Україна.

Середній чек українців за кордоном і в онлайн-, і в офлайн-магазинах більший на 30% за чек жителів України, які не змінювали місця проживання.

"Частота купівлі продуктів харчування відновилася до довоєнного рівня, а середній чек збільшився на 2%. Частота купівлі електроніки та побутової техніки, а також одягу та взуття зросла на чверть і 14% відповідно порівняно з 2022 роком, але середній чек досі менший за довоєнний", – прокоментував результати дослідження директор, керівник галузевої групи з ритейлу та оптової дистрибуції Deloitte в Україні Олександр Ямпольський.

На його думку, ці позитивні тенденції свідчать про відновлення довіри споживачів та їхню готовність до активнішого споживання, а також спроможність ритейлу адаптуватися до нових умов.

Як і торік, більшість споживачів (70%) продовжує бойкотувати виробників товарів/продавців, які не покинули ринок Росії.

У дослідженні наголошується, що 52% респондентів здійснюють покупки з такою ж частотою, як у 2022 році, 44% опитаних витрачають стільки ж, скільки роком раніше.

Середній чек українця онлайн становить 824 грн, офлайн – 885 грн, а частота покупок становить 1,3 і 16,2 раза на місяць відповідно.

У 2023 році порівняно з довоєнним періодом чек на онлайн-покупки був меншим на 24%, а їхня частота знизилася в 1,8 раза, тоді як середній чек офлайн збільшився на 2%, а частота таких покупок залишилася без змін.