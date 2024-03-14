Ембарго на імпорт зерна з Росії до ЄС не буде, Єврокомісія обмежиться квотами, – ЗМІ

Єврокомісія наступного тижня планує представити свою пропозицію щодо обмеження імпорту зерна з Росії та Білорусі, але про запровадження повного ембарго не російську та білоруську агропродукцію не йдеться.

Про це пише RMF FM із посиланням на джерело, передає Європейська правда.

Неназваний європейський дипломат зазначив, що пропозиція Єврокомісії передбачатиме квоти на продовольчі товари з РФ і Білорусі. Повного ембарго в ЄС хочуть уникнути, побоюючись глобального коливання цін і негативного впливу на бідніші країни світу.

Транзит російської та білоруської агропродукції, як і раніше, буде дозволений, ідеться в матеріалі.

"Досі не існувало кількісних обмежень на імпорт зерна з Росії, в той час як такі обмеження існують для імпорту – українського. Таке рішення ставало дедалі важче підтримувати з морального та політичного погляду", – пише RMF FM.

За даними Євростату, у 2023 році до ЄС було ввезено понад 1,5 мільйона тонн зерна порівняно з 970 тисячами тонн у 2022 році. Таким чином, проблема з російською сільськогосподарською продукцією стала реальною.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск казав, що Варшава підтримає запровадження заборони на імпорт російського та білоруського зерна та іншої сільськогосподарської продукції на рівні ЄС. Водночас країна не заборонятиме імпорт російської аграрки в окремому порядку.

Пізніше, 8 березня, Сейм Польщі ухвалив постанову із закликом запровадити санкції на імпорт російських і білоруських харчів.

Зауважимо, що Польща заборонила ввезення низки видів аграрної продукції з України в індивідуальному порядку, не зважаючи на правила ЄС.

Як повідомлялося, раніше Латвія першою серед країн ЄС тимчасово заборонила імпорт російської та білоруської сільськогосподарської продукції та кормів. Ця заборона діятиме до середини 2025 року, але за необхідності її може бути продовжено.