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Новини
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Удар по радіотехнічній інфраструктурі: На Сумщини можливі перебої з мобільним зв’язком, немає українського радіосигналу

мобільний,інтернет,звязок

Російські військові завдали ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічним об’єктам Сумської області.

Про це повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації.

Зазначається, що внаслідок обстрілу тимчасово виведено з ладу передавачі телерадіомовлення у Сумах, Шостці, Білопіллі і Тростянці.

Також через пошкодження частина території області не може приймати український телевізійний і радіосигнал.

Крім того, в ОВА попереджають про можливі перебої з мобільним зв'язком.

"Ворог веде інформаційну боротьбу, знищуючи українське мовлення. Ми не дозволимо в ній перемогти. Наразі аналізуються наслідки і вже формуються плани по відновленню. Не піддавайтесь паніці і інформаційним провокаціям. Переходьте на альтернативні засоби комунікації, довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації", – наголосив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

Як повідомлялося, у ніч на 14 березня ворог здійснив масований обстріл дронами по об’єктах телевізійної інфраструктури Харківщини.

Автор: 

мобільний зв’язок (799) радіо (52) Сумська область (135) телебачення (405)


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А що зроблено, щоб це більше не відбулось?!
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14.03.2024 16:42 Відповісти

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