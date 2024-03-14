АРМА виграло ще один суд у "Нафтогазу" за право керувати заправками друга Медведчука

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виграло ще один суд у справі мережі АЗС Glusco, яку пов’язували з оточенням екснардепа Віктора Медведчука, підозрюваного у держзраді.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що Господарський суд міста Києва ухвалив судове рішення, чим підтвердив законність дій АРМА щодо розірвання договору управління корпоративних прав та майна з ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" в односторонньому порядку через неналежне управління мережею АЗС Glusco.

Як повідомлялося, у травні 2022 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про передачу мережі АЗС Glusco, яку пов’язували з оточенням Віктора Медведчука, в управління НАК "Нафтогаз України".

Згодом повідомлялося, що АРМА встановило факти систематичного надання недостовірної інформації про доходи від управління активами. Так, АРМА в односторонньому порядку розірвало договір управління мережею АЗС Glusco, яку Кабінет міністрів торік передав до ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг". "Нафтогаз Ойл Трейдинг" оскаржувало це рішення у суді, проте безрезультатно.

У вересні 2023 року Агентство з розшуку та менеджменту активів передало мережу АЗС Glusco в управління "Укрнафті".

Мережа АЗС Glusco сформована на базі роздрібного бізнесу компанії "Роснєфть", яку у 2016 році викупила швейцарська Proton Energy Group S.A. через споріднену Glusco Energy S.A. ТОВ "Глуско Україна" раніше стало ексклюзивним постачальником зрідженого газу із заводів російської "Роснєфти" та найбільшим імпортером цього палива в Україну.

Glusco Energy S.A., як і Proton Energy S.A., офіційно належали ізраїльському бізнесмену Нісану Моїсеєву, який визнавав, що є другом Віктора Медведчука – кума президента Росії Владіміра Путіна. Водночас наявність спільного бізнесу із Медведчуком Моїсеєв заперечував.