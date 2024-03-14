Купили автівки та нерухомість замість бронежилетів для ЗСУ: У Фінляндії затримали трьох підозрюваних

На території Фінляндії 11 березня затримано трьох людей за підозрою у відмиванні коштів Міністерства оборони України під час закупівлі засобів індивідуального захисту на суму 5,7 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро, це стало можливим завдяки спільній роботі детективів НАБУ, САП та співробітників Національного бюро розслідувань кримінальної поліції Фінляндії.

Зазначається, що на нерухомість одного із затриманих, громадянина Фінляндії, накладено арешт.

"Серед затриманих – представник приватної компанії, яка недопоставила Міноборони 50% від закуплених та повністю оплачених бронежилетів. Частину цих коштів затримані витратили на придбання елітних автівок та об’єкту нерухомості", – йдеться у повідомленні.

Як наголосили в НАБУ, зібрані докази будуть використані українськими детективами у власному кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами Міноборони при закупівлі бронежилетів. Вживаються заходи для забезпечення відшкодування заподіяних збитків.