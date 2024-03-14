В Ірландії створять п’ять центрів для тимчасового розміщення 2000 українських біженців

Уряд Ірландії затвердив рішення про створення п’яти центрів тимчасового розміщення українських біженців, розрахованих на майже 2 тисячі людей.

Як пише The Irish Times, центри для тимчасового розміщення українців будуть створені в Дубліні, містах Лімерик і Корк, а такж графствах Ліїш і Кілдер, передає ЄП.

Найбільше з них, у Ліїші, буде розраховане на 950 людей, найменше, в Корку, – на 107.

Центри надаватимуть допомогу в пошуку роботи та житла в Ірландії, а також допоможуть розібратись із місцевими реаліями. Але після 90 днів українці повині покинути центри тимчасового розміщення або знайти інше житло.

Про створення центрів, дата відкриття яких ще не відома, оголосили тоді, як в Ірландії, за оцінками, понад 1200 біженців з України не мають місця для ночівлі.

Згідно з новими правилами, українські біженці зможуть перебувати в цих центрах лише протягом 90 днів, у цей час їм виплачуватимуть щотижневу допомогу в розмірі 38,8 євро на дорослого та 29,8 євро на дитину.

За офіційними даними, до Ірландії з початку повномасштабного вторгнення в’їхали понад 100 тисяч українців. Із них близько 20 тисяч або повернулися в Україну самостійно, або виїхали в інші країни.