Зеленський підписав закон про врегулювання конфлікту між Держаудиторами і оборонними підприємствами
Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону "Про оборонні закупівлі" щодо удосконалення правового регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях під час дії правового режиму воєнного стану".
Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
"Президент підписав №10454 щодо удосконалення правового регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях під час дії правового режиму воєнного стану. Це законопроєкт, який нарешті вирішує ту проблему між ДАСУ та постачальникам по військовим закупівлям. Щодо рівню прибутку", – зазначив він.
Як відомо, відповідний проєкт закону Верховна Рада ухвалила 22 лютого. Зокрема, документ встановлює, що максимальний рівень прибутку у складі ціни продукції оборонного призначення встановлюватиме Кабмін. У випадку, якщо таке обмеження не встановлене, прибуток у своїй пропозиції встановлюватиме сам постачальник.
Цю норму пропонується ретроспективно застосувати до контрактів, укладених в межах державних оборонних закупівель, з 24 лютого 2022 року.
Чому виникла проблема з прибутком постачальників товарів для потреб оборони?
Минулого року неузгодженість законодавства у цій сфері призвела до конфлікту між постачальниками озброєнь та Держаудитслужбою.
Держаудитори вказували, що Кабмін у своїй постанові не включив прибуток в ціну товарів, робіт і послуг оборонного призначення, відтак постачальники мають повернути його державі. Своєю чергою підприємства ВПК наполягали, що без отримання прибутку не можуть розширити виробництво та інвестувати у нові розробки. Їх позицію підтримало Міноборони.
Зокрема, держпідпримство КБ "Луч" та низка інших постачальників Міноборони зверталися до Кабінету міністрів та керівництва країни через дії та висновки Державної аудиторської служби, яка трактувала закладений у контракти прибуток компаній як збитки державного бюджету.
Своєю чергою голова Держаудитслужби Алла Басалаєва зазначала, що Кабмін у липні 2023 року вніс зміни до своєї постанови, дозволивши компаніям, що укладають контракти з Міноборони, включати прибуток у ціну. Водночас вона наполягала, що прибуток можна включати до контрактів з Міноборони лише починаючи з липня 2023 року, коли Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову.
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не моє висловлювання але найкраще й найкоротше й найточніше
алекс :
https://dl-news.defence-line.org/?p=25737#comment-51172 14th Березень 2024 о 15:11
ЕКЗИЛЬ ЯКИЙ НЕ СТАВСЯ
Я послухав інтерв'ю колишнього посла України у Великій Британії (а доти - віце-прем'єра та міністра іноземних справ) Вадима Пристайка. І не йде у мене з думки та частина інтерв'ю, де Пристайко каже про готовність вивезти з України золотовалютні резерви та кошти державних банків.
Пристайко відвертим текстом розповів, як іноземні дипломати України відкридвали рехунки для виведення коштів, як переводили банки в "хмару", як приготували все для вивезення золотовалютних резервів. До вивезення не дійшло, але підготовчі роботи були виконані. Тобто за наказом президента України всі цінонсті держави Україна виїхали б…
Вас нічого не шокує у цій новині? У вас не пробігає мороз поза плечима?
Тоді нагадую. Все оце відбувалося саме в той час, коли естрадно-циркова влада вустами своїх міністрів, депутатів та всієї своєї дешевої ЗЕботви переконувала нас, що ніякої війни не буде. Розумієте?
Їх попереджали іноземні дипломати - а вони просторікували що не буде вторгнення. Їх попередив особисто голова ЦРУ - а вони нам розповідали про травневі шашлики. І в результаті.
Буча. Бородячнка. Ірпінь. Мощун. Гостомель. Охтирка. Харків. Маріуполь. Ізюм. Тощо й тощо.
Тисячі життів які були просто намотані на траки російських танків просто тому що їх неевакуювали. Та що там? Їх навіть не попередили. Їх до останнього переконували що не буде ніякого вторгнення. Що треба лишетися вдома.
Вдумайтеся! Всі ці люди щиро вірили зеленій владі - саме тому вони її послухалися. Ладно ми - противники цієї влади. Так, я і мої товариші нікуди не уїхали - ми побігли воювати. Виходить, праві були ті хто не вірив Зеленському і його поплічникам?
ЗСУ мусили зупиняти ворога на околицях великих міст - у забудовах. Знаєте чому? Бо укріплення між кордоном і містами будувати почали лише зараз. І от українські солдати і командири мусили давати бій загарбникам серед будівель повних мирних мешканців. Бо їх не евакуювали…
Бо зелена влада не оптурбувалася вивезит людей - зате вона приготувалася вивозити гроші. Всі гроші держави Україна.
Я ставлю собі питання, якщо вони справді розуміли що насувається війна - чому вони турбувалися про гроші і не турбували про людей? Навіщо їм кошти державних і фінансових установ, якщо загинуть тисячі й тисячі людей?
Я запитую себе - і лише одна відповідь мені спадає на думку. Ця влада не просто готувалася до втечі - вона вже готувала себе до ролі такого собі "уряду України в екзилі". У вигнання тобто. А статус "уряду України в екзилі" - це дуже круто. Ти может тоді не просто користуватися коштами держави - ти можеш ще й позичати і отримувати гроші від інших держав. Ти матимеш статус. Будеш за кордоном фігурою…
Знаєте що не віписується в цю ідилію? Ми з вами.
Ми пережили жахливий удар російської воєнщини - але золотовалютні резерви з країни ніхто не вивіз. Чому?
Очевидно. Тому що українці опиралися. Тому що з перших днів плани Москви полетіли шкереберть. Ідея Києва за три дні накрилася мідним тазиком. Чому?
А тому що строчники у Гостомелі не побігли - вони прийняли бій проти пропечених горлорізів з російських ВДВ. Тому що командири 72-ї, назустріч яким перла колона біженців з Києва, повели свої колони другорядними шляхами - і вийшли на опзиції. Тому що генерал Залужний вивів з під удару українську авіацію і ППО. І очолив опір.
І тоді стало очевидно - вивіз грошей з країни буде сприйнятий громадянами як дизертирство, і тоді владі питання ставити почали б озлоблені боями військові та добровольці.
Очевидно тепер чому Зеленський не втік. А кому нафіг він був би потрібен на Заході без коштів держави? І хто б тоді керував Україною за його відсутності?
Пазл складається - і від того стає все більш зловісним. Вони таки готувалися до війни. Виходить Буча, Бородянка та інші міста в московські пазурі були кинуті свідомо?
Я хочу побачити слідство і суд, які дадуть відповідь на такі питання.
Печера Дракона (С).