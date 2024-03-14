Україна отримає $10 мільярдів від партнерів у найближчі два місяці, – прогноз НБУ

Національний банк вважає ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку країни перебіг війни та недостатність міжнародного фінансування. Водночас очікує, що у березні-квітні від партнерів надійде понад $10 млрд.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, в НБУ нагадали, що наприкінці лютого Рада Європейського Союзу схвалила започаткування інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024-2027 роки. У його межах в березні Україна має отримати перехідне фінансування обсягом 4,5 млрд євро.

Крім того, Україна досягла угоди на рівні персоналу щодо третього перегляду програми з Міжнародним валютним фондом та очікує рішення Ради директорів Фонду за тиждень.

"Загалом у березні-квітні Україна може отримати більше $10 млрд", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що активізація надходжень зовнішньої допомоги найближчим часом дасть змогу суттєво наростити обсяг міжнародних резервів.

Водночас актуальними залишаються такі ризики:

виникнення додаткових бюджетних потреб для підтримання обороноздатності чи покриття значних квазіфіскальних дефіцитів, зокрема в енергетичній сфері;

суттєві пошкодження інфраструктури, передусім портової, що обмежуватиме експорт;

продовження часткового блокування кордонів з деякими країнами ЄС для вантажних перевезень, що обмежуватиме експорт та здорожчуватиме імпорт;

поглиблення негативних міграційних тенденцій.

При цьому, Нацбанк припускає реалізацію й позитивних сценаріїв. Так, суттєве розширення потужності морського коридору може посприяти швидшому відновленню українського експорту, а враховуючи підвищення ефективності заходів валютного нагляду, – й збільшенню обсягів надходження валютної виручки.

Значний стимул економічному відновленню також може надати реалізація масштабних проєктів відбудови України. До того ж останнім часом пожвавилися дискусії щодо використання на користь України знерухомлених російських активів.

Як повідомлялося, 12 березня Україна підписала меморандум про взаєморозуміння та кредитну угоду з ЄС, що дозволить отримати 6 мільярдів євро за програмою Ukraine Facility у березні-квітні 2024 року.

Крім того, МВФ наприкінці березня має ухвалити рішення про виділення Україні чергового траншу допомоги на $880 млн.