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Новини
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Повертатися в Україну планують лише 38% біженців у Польщі. Рік тому їх було більше половини

біженці,польща

Кількість українських біженців у Польщі, які планують повернутися на Батьківщину у майбутньому, впала за рік з 55% до 38%. Водночас і кількість українців, які вирішили залишитись у Польщі, зменшилася до 19% з 36%.

Про це свідчать результати дослідження аналітичного центру міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Зокрема, наразі 43% українців, що перебувають у Польщі кажуть, що важко визначитися з планами щодо повернення додому. 19% сказали, що планують залишитися у Польщі. Водночас до 38% впала кількість біженців, які планують повернутися в Україну. З них 15% не приїдуть в Україну найближчі 5 років, 13% повернуться протягом пів року і 10% – протягом року.

Для порівняння, у квітні минулого року 36% українців планували лишитися у Польщі, 7% мали на меті переїхати із Польщі в іншу країну, 55% планували повернутися в Україну. 82% українців, які планували повертатися, відповіли, що приїдуть в Україну після перемоги.

"Наше дослідження показує, що кількість тих, хто однозначно планував залишитися у Польщі зменшилася на 17% порівняно з минулим роком. Це гігантська цифра з огляду на кількість українців, що живуть у Польщі. Гарна новина для України полягає у надії на повернення великої кількості людей", – каже засновник Gremi Personal Євген Кіріченко.

Утім, за його словами, головне та складне питання для українського уряду – мотивація людей повернутися на батьківщину. На думку Кіріченка, найбільше потрібно працювати з людьми, які досі вагаються у своєму рішенні.

Опитування проводилося методом електронного анкетування з грудня 2023-го по березень 2024 року. У ньому взяли участь 1150 українців у Польщі.

Автор: 

біженці (709) мігранти (437) опитування (332) Польща (2459)


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Топ коментарі
+10
кількість бажаючих повернутися до України обернено пропорційна рівню зашкварів нашої влади
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14.03.2024 15:32
+9
Суддя отримує 120.000 гр., а медсестра 8.000гр. Хто захоче повертатись в таку країну?
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14.03.2024 16:13
+8
Ці біженці, як тільки в Україні, дасть Бог, все стабілізується, закінчиться війна, буде робота з справедливою зарплатнею то вони почнуть бити себе в груди та розповідати як вони ******* Україну. Для них Батьківщина же жопі тепло.
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14.03.2024 15:21
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Просте пояснення - ті, хто справді хотів, вже повернулися!
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14.03.2024 15:19 Відповісти
Ці біженці, як тільки в Україні, дасть Бог, все стабілізується, закінчиться війна, буде робота з справедливою зарплатнею то вони почнуть бити себе в груди та розповідати як вони ******* Україну. Для них Батьківщина же жопі тепло.
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14.03.2024 15:21 Відповісти
Для багатьох любити Батьківщину дистанційно комфортніше!
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14.03.2024 15:27 Відповісти
Це таке не тільки в Україні. В Європі не менше таких. Як тільки, не дай Боже, станеться, приміром в Польщі чи Франції чи в іншій країні то біженців буде не менше ніж українських.
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14.03.2024 15:31 Відповісти
Зрозуміло. Якщо жопі холодно - то це не Батьківщина.
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14.03.2024 15:30 Відповісти
Ну так це і до війни було - люди їхали працювати за кордон і туди ж вивозили сім'ї
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15.03.2024 14:44 Відповісти
Подивись статистику до та після початку війни.
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15.03.2024 14:45 Відповісти
Буде Перемога- будуть в люди.

Це зараз не головне.

Головне- Перемога України. Усе для фронту. Усе для перемоги.

Слава ЗСУ!
Слава незламному Народу України!
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14.03.2024 15:23 Відповісти
Ото ж бо й воно, шо треба все для фронту, а не останні гроші в людей забирати для гешефту з Ахметовим на тарифах.
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10.06.2024 08:47 Відповісти
Ми повернемося, коли не буде російсько- ригівських реваншистів при владі. Геть Зе- шоблу !!
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14.03.2024 15:28 Відповісти
Вангую, біженці які кинули якоря закордоном - якраз будуть ядерним електоратом зєлєнскага на наступних през виборах.
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14.03.2024 15:43 Відповісти
Тобто мамочки дітей з простріляними пальцями, жителі Маріуполя, які вижили і матері та дружини військових ЗСУ? Серед мого оточення лише одна ватна хвойда ще за зельца. Рід занять- гадання на матрицях))) моя статистика - 3% наразі за зельца
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14.03.2024 17:24 Відповісти
Херова з тебе Ванга - чоловічі органи глибоко замислитись не дають!
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10.06.2024 08:45 Відповісти
Сарочка, не делайте нам нерви
Не требо усім погрожувати.

Ну, да- так да. Не нет, так нет. О зохін вей!

« Слелайте мне хорошо « єто да. Кошерная позиція.
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14.03.2024 15:46 Відповісти
Аливерди. Топиш за Зе- шоблу ? При них буде лише капітуляція.
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14.03.2024 17:26 Відповісти
Навіщо ці опроси??? От коли війна закінчиться , коли в Україні піде зачищення території від мін, коли економіка повстане з пеплу, от тоді і побачимо скільки повернуться до дому, а зараз це просто даром витрачений час на опитування!!!
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14.03.2024 15:32 Відповісти
Ще не факт, що війна закінчиться в Україні і не перекинеться на польщу.
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14.03.2024 15:41 Відповісти
А це бред сивої кобили!!!
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14.03.2024 18:45 Відповісти
Менше дивись видосики свого хрипастого кумира...
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10.06.2024 08:48 Відповісти
кількість бажаючих повернутися до України обернено пропорційна рівню зашкварів нашої влади
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14.03.2024 15:32 Відповісти
Зараз влада , допустивша в Україні війну, робе все можливе, щоб між собою лаялись українці . Порошенківці і зебіли. Ті, хто залишився, і ті хто виїхав. Але сімʼї , які залишилися в Україні одержують грошові перекази з за кордону. Як їх посварити? Але зебіли стараються. Опроси вони проводять.. підключають всяку сволоту по типу Левченка . І скільки грошів вони вкидають в це?
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14.03.2024 17:11 Відповісти
Зараз відкритий для українських біженців весь цивілізований світ, тому жебрацька польща - вибір виключно для маргіналів. Бо тут не потрібно особливо вчити мову і так зрозумло, не потрібно адаптуватися - і так сойдьот. Власне тому, недосвідчені і низькокваліфіковані - це і є вичерпний перелік туловіщ які залишаються у польщі.
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14.03.2024 15:40 Відповісти
Частина українців повернулась до України, частина переїхала в інші країни от і залишились ті хто хоче жити в Польщі.
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14.03.2024 15:46 Відповісти
Суддя отримує 120.000 гр., а медсестра 8.000гр. Хто захоче повертатись в таку країну?
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14.03.2024 16:13 Відповісти
Так може медсестра вчилася не на того?
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14.03.2024 17:24 Відповісти
Хто в такому разі буде працювати медсестрою? Ти сам собі будеш робити перевʼязки та ставити капальниці
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14.03.2024 17:29 Відповісти
Всі ті "українці" за кордоном дякуємо вам за ці щотижневі мільйонні акції про надання Україні зброї, по всьому світу, ви зразок моральности.
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14.03.2024 16:32 Відповісти
які акції... багато біженців з України розмовляють російською, що ті ж поляки чи німці не розуміють, в чому між нами різниця...
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16.03.2024 17:33 Відповісти
Це ж логїчно- чим бїльше часу буде спливати- тим менше буде бажаючих повернутися назад в Україну. Ї не важливо яка це країна - Польща чи якась їнша.
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14.03.2024 17:13 Відповісти
Вірно. Але в країни є шанс нас повернути.
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14.03.2024 17:31 Відповісти
У країни є шанс вас повернути?
Може правильніше написати у вас є ще шанс повернутися й не розчинитися.
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21.03.2024 15:04 Відповісти
У зеленому лайні? Насмішив
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21.03.2024 15:43 Відповісти
Ні, у своїй рідній країні.
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21.03.2024 16:59 Відповісти
Моя рідна країна вибрала мені недоумка в президенти та зелених ригів у парламент. З
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21.03.2024 21:40 Відповісти
І що з того?
Я про вашу Батьківщину пишу, а не про владу, за рахунок якої ви собі відмазку шукаєте.
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22.03.2024 09:58 Відповісти
Про бєрьозкі? Так ви людей не повернете.
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22.03.2024 11:46 Відповісти
Ну так і не дивно, бо люди почали потихеньку облаштовуватися, не можна все життя жити на валізах. Але знову ж таки, якщо люди побачать, що в країні є робота, медицина, є шанси на нормальне майбутнє - знову повернутися будет багато охочих. Дім є дім
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15.03.2024 14:43 Відповісти
А шо робити літнім людям, як я з жінкою? Для нас перемога під командуванням безрукого піаніста вигладає як пришестя комунізма, якей ще Хрущов обіцяв.
І потім - як вижити на майже мінімальну пенсію при тій зажерливій владі? Або як лікуватись у лікарів, які й безногих готові на війну відправляти,.в той час як більшість чиновників до виходу на пенсію "отримуюють" собі в інвалідність на запас.
В цій країні прості пенсіонери не живуть, а виживають. Так на фіна мені знову той квест зі старечею голгофою?
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10.06.2024 09:00 Відповісти
результати дослідження аналітичного центру міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal - це не істина в останній інстанції. багато чого залежить від того, як події будуть розвиватись в Україні
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16.03.2024 17:31 Відповісти

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