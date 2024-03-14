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Новини
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Інвестиційний гігант BlackRock анонсував створення Фонду розвитку України на $15 мільярдів у Люксембурзі

blackrock

Фонд розвитку України (UDF), який має об’єднати приватних інвесторів, планує забезпечити $15 мільярдів фінансування для проєктів в Україні за підтримки держав-партнерів і глобальних ринків капіталу.

Про це віцепрезидент інвесткомпанії BlackRock Inc Філіп Хільдебранд розповів у інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, Фонд розвитку України планує залучити щонайменше $500 мільйонів від окремих країн, банків розвитку та інших грантових установ, а також $2 мільярди від приватних інвесторів.

Він уточнив, це могло б об’єднати у консорціум акціонерних і боргових інвесторів, які могли б профінансувати щонайменше $15 мільярдів на реконструкцію України. 

Минулого місяця Світовий банк оцінив загальну вартість відновлення України після вторгнення Росії майже у $500 мільярдів, зауважує Bloomberg.

Гільдебранд зазначив, що новий фонд зробить "досить значну частину" роботи із залучення приватного сектора до відбудови України на загальну прогнозовану суму $80 мільярдів, за оцінками Міжнародної фінансової корпорації.

За словами Гільдебранда, Фонд розвитку України, ймовірно, буде зареєстрований у Люксембурзі, до його складу входитиме інвестиційний комітет, а також аналітики та дослідники.

За його словами, мета полягає в тому, щоб створити одне з найбільших державно-приватних співробітництв, подібних до німецького KfW, створеного після Другої світової війни, або Партнерства фінансування клімату, започаткованого між BlackRock і кількома урядами у 2021 році.

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Пріоритетними сферами діяльності Фонду стануть ключові сектори сільського господарства, промисловості, інфраструктури та енергетики. Наразі визначено близько 20 життєздатних проектів із 200, які пройшли оцінку.

Гільдебранд додав, до створення Фонду залучена консультативна група аналітиків BlackRock у складі п’яти осіб, які працюють разом із співробітниками JPMorgan Chase & Co. Обидві установи працюють над цим безкоштовно.

Джерела Bloomberg зазначають, що рік тому інвестори готувалися вкладати кошти в Україну, сподіваючись на завершення війни після анонсованого контрнаступу, але затягування активних боїв сповільнило інвестиційне планування.

Інвестори, які спостерігають за ситуацією, також усвідомлюють, що частина кваліфікованих працівників в Україні – особливо у високотехнологічних сферах – або переїхали, або воюють на фронті. Інвестори також шукають ознак того, що президент Володимир Зеленський впорається з корупцією, яка викликала занепокоєння за кордоном, зазначає агентство.

Гільдебранд підтвердив, що приватні інвестори чекають "припинення бойових дій або, принаймні, перспективи миру". Тим часом увага зосереджена на "операційній готовності до того дня, коли ви зможете почати розміщувати капітал", додав інвестбанкір.

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Як повідомлялося, раніше заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма анонсував запуск Фонду розвитку України (UDF), який створюється у співпраці з інвесткомпанією BlackRock та інвестбанком JP Morgan, на першу половині поточного року, ймовірно, ближче до Ukraine Recovery Conference-2024, яка відбудеться 11-12 червня у Берліні. 

Ще на початку травня 2023 року президент Володимир Зеленський провів зустріч із керівництвом найбільшої у світі компанії з управління активами BlackRock. Зокрема, сторони обговорили деталі створення інвестиційного фонду для відновлення економіки України із залученням приватного капіталу.

За підсумками зустрічі Міністерство економіки підписало договір із BlackRock Financial Market Advisory про надання послуг із супроводу Фонду розвитку України.

Автор: 

інвестиції (1548) інвестори (303) Люксембург (36) відновлення (367)


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Топ коментарі
+8
І на 2 яйця)
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14.03.2024 16:09
+7
Це на пару кілометрів доріг.
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14.03.2024 15:51
+5
шурма з дерьмаком вже тут, як тут, додаткові кишені розміром з наматрасник, вже собі попришивали, цей БлекРок ще не зрозумів, яким лифарям довірився
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14.03.2024 16:27
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Це на пару кілометрів доріг.
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14.03.2024 15:51 Відповісти
І на 2 яйця)
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14.03.2024 16:09 Відповісти
шурма з дерьмаком вже тут, як тут, додаткові кишені розміром з наматрасник, вже собі попришивали, цей БлекРок ще не зрозумів, яким лифарям довірився
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14.03.2024 16:27 Відповісти
BlackRock керує 10 трлн. капіталу і інвестує у майже кожну країну світу. Не здивуюся що навіть у Лесото є їх гроші.
Де українські лифарі вчилися Ларрі Фінк викладав.
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14.03.2024 16:49 Відповісти
разом з Vanguard 35 трлн і ще делегують своїх представників в ФРС через свої банки... та і взагалі вони через дочерні фонди мають інвестиційні частки майже у всіх великих відомих компаніях... доприкладу як через Бафета
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14.03.2024 17:13 Відповісти
там же шурма з дерьмаком вчились , BlackRock викладав
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15.03.2024 11:18 Відповісти
Продали все ,что можно черной скале
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14.03.2024 16:45 Відповісти
" ... Інвестори також шукають ознак того, що президент Володимир Зеленський впорається з корупцією ...".
Какие они смешные эти инвесторы ... нашли где и у кого искать искать борцов с коррупцией . Рассмешить решили Военного Вождя и его ЗЕшапито ? Скорее майские шашлыки 2022 года найдут эти инвесторы , чем борцов с коррупцией в этой ЗЕбригаде во главе с ЭТИМ!
Ставлю ЛАЙК этим инвесторам ... давно так не веселился во время этой войны , но инвесторы сумели поднять настроение.
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14.03.2024 19:25 Відповісти
Ці інвестори можуть кого хоч змістити і посадити, на все є вирішення.
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14.03.2024 21:11 Відповісти
Критики стверджують, що концентрація влади в руках кількох великих керуючих активами, таких як BlackRock, може призвести до потенційного конфлікту інтересів. Як інвестор і постачальник різних фінансових послуг, BlackRock може зіткнутися з конфліктами між своїми обов'язками перед клієнтами та прагненням до прибутковості.
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14.03.2024 19:26 Відповісти
BlackRock - дуже сер'йозні хлопці, які просто так нічого не роблять.
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14.03.2024 20:47 Відповісти
Виходе вже почти порішали, але ще не зовсім, чкщо тільки створюється, виходе десь під кінець літа щось буде.
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14.03.2024 21:08 Відповісти
Значить скоро кінець війни !
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14.03.2024 21:31 Відповісти
Гора родида мишку
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15.03.2024 11:18 Відповісти
Сорос нас вже відродив, тепер Блекрок буде розвивати.
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15.03.2024 11:52 Відповісти


Це емблема лиходійного фонду Сороса, яким він розвалював армію у 2000-х роках. Голуб миру. Таким самим буде "розвиток" від Блекрок. Бо там ті самі іуди, які навпаки.
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15.03.2024 12:38 Відповісти

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