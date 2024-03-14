Вступ до ЄС: Київ і Брюссель планують розпочати переговори не пізніше червня
І українська сторона, і Брюссель працюють над тим, щоб офіційне відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу відбулося не пізніше кінця червня – коли головування у Раді ЄС завершить Бельгія й почнеться піврічне головування Угорщини.
Як пише Європейська правда, за словами високопосадовця ЄС, що спілкувався на умовах анонімності, щодо термінів скликання міжурядової конференції для запуску переговорів про вступ є два сценарії.
Один із них – якщо переговорну рамку затвердять у березні, але його вважають малоймовірним.
"Більш реальний (сценарій) – що міжурядова конференція відбудеться в червні, після європейських виборів", – зазначив співрозмовник.
Українська віцепрем'єрка Ольга Стефанішина також наголосила, що переговори про вступ України мають офіційно розпочатися в першій половині року, тобто до завершення головування Бельгії в ЄС.
"Ми розраховуємо, що затвердження переговорної рамки та початок переговорів про вступ України відбудуться в рамках бельгійського головування, відповідно до досягнутих домовленостей", – сказала вона.
Прив'язка до кінця червня як до граничної дати – не випадкова, адже з 1 липня у ЄС починається головування Угорщини.
У Брюсселі вважають, що і сама Угорщина не хоче, щоб питання відклалося на період її головування: у прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана може не виявитися способів загальмувати скликання конференції та відкласти відкриття переговорів з Україною аж на 2025 рік, тому що він не має союзників у цьому питанні, а проведення такої події під головуванням Угорщини може виглядати для Будапешта як політичне приниження.
Вступ України до ЄС
Раніше повідомлялося, що Європейська Комісія розпочала роботу над проєктом переговорної рамки для України – документом, який визначає принципи та процедури ведення переговорів про вступ до ЄС.
Переговорні рамки традиційно складаються з чотирьох структурних частин – керівних принципів, змістової частини, переговорних процедур і додатків.
Попри доволі сталу та однорідну структуру, переговорні рамки кожної країни-кандидата мають свої особливості.
Нагадаємо, 14 грудня 2023 року президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що Єврорада ухвалила рішення розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до ЄС.
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