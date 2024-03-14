Гривня зміцнилася після рекордного падіння: Нацбанк встановив офіційний курс долара на п’ятницю

Курс гривні зміцнився після падіння до історичних мінімумів щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 15 березня, на рівні 38,6854 грн/$, порівняно із зафіксованого у четвер історичного мінімуму на рівні 38,7878 грн/$.

Водночас курс гривні до євро укріпився на на 13 копійок – до 42,2870 грн за євро. 14 березня він також опускався до історичного мінімуму – 42,4183 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.