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Гривня зміцнилася після рекордного падіння: Нацбанк встановив офіційний курс долара на п’ятницю

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Курс гривні зміцнився після падіння до історичних мінімумів щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 15 березня, на рівні 38,6854 грн/$, порівняно із зафіксованого у четвер історичного мінімуму на рівні 38,7878 грн/$.

Водночас курс гривні до євро укріпився на на 13 копійок – до 42,2870 грн за євро. 14 березня він також опускався до історичного мінімуму – 42,4183 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2207) гривня (1570) курс (1525) НБУ (9348) обмін валюти (727)


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Бо Європа пообіцяла грошей
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14.03.2024 16:38 Відповісти
Гривня зміцнилася? А що, десь завод відкрили? Щось продали масово? ВВП виріс? Ви, тварюки за%бали своїми качелями курсу! Вже гроші із Держави напряму не викачуються, качаємо курс! За добу наша економіка настільки зміцнилася? Падли ненажерливі.
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14.03.2024 16:49 Відповісти
Зміцнилася до завтра?
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14.03.2024 17:10 Відповісти
зато ціни у вільному падінні

З.І. до речі рекордне падіння гривні було десь у липні-серпні 22 -го коли курс став 42 за доллар...
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14.03.2024 17:29 Відповісти
Влада щось або знає, або передбачає. Не може в державі так колотитися курс грошової одиниці протягом доби. Почали конвертувати гривневі масиви та виводити за кордон, і перетворювати в готівку все те, що "заробили" (вкрали) на військових оборудках та гуманітарній допомозі. Як що це так то "далі буде" ще цікавіше.
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14.03.2024 21:27 Відповісти
А курси долара, евро чи йєни можуть?
Піди підлікуйся, може і ім'я нормальне дадуть!
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14.03.2024 23:42 Відповісти

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