Україна може отримати від заморожених російських активів 27 мільярдів євро, – ЗМІ

Лідери Європейського Союзу мають намір зробити важливий крок до конфіскації 27 млрд євро прибутків, отриманих від заморожених в Європі суверенних активів Росії, щоб забезпечити військову допомогу Україні.

Про це виданню The Guardian повідомили високопосадовці ЄС на умовах анонімності, передає Європейська правда.

За словами джерел, посадовці Єврокомісії готові висунути, на їхню думку, юридично обґрунтовану пропозицію, яку розглянуть держави-члени ЄС, можливо, до зустрічі прем'єр-міністрів у Брюсселі наступного четверга, 21 березня.

Неназваний високопосадовець ЄС сказав виданню, що депозити в Європі, ймовірно, принесуть від 15 млрд євро до 20 млрд євро прибутку після сплати податків у період до кінця 2027 року, залежно від динаміки світових процентних ставок.

Як ідеться в матеріалі, хоча посадовці сподіваються на домовленість про вилучення прибутків, поки що вони не очікують угоди про те, як ці гроші мають бути використані, оскільки деякі держави виступають проти того, щоб використовувати їх для фінансування української армії, вважаючи за краще витратити їх на реконструкцію та гуманітарні зусилля.

Джерела кажуть, що Європейська Комісія поки не буде пропонувати варіанти щодо використання цих грошей.

"Це означає, що вони можуть погодитися в принципі на використання надходжень від прибутку, але потім провести подальшу дискусію про те, куди ці гроші можуть бути спрямовані відповідно до конституції кожної країни-члена", – зазначив співрозмовник The Guardian.

За його словами, процес набрав обертів, і в ЄС очікують, що після ухвалення рішення справа зрушиться з мертвої точки.

Раніше видання Financail Times писало, що Україна може отримати перші прибутки із заморожених активів Росії в ЄС у липні.

Як використовуватимуть прибутки від заморожених російських активів?

Наприкінці грудня минулого року США запропонували країнам "Великої сімки" (G7) вивчити шляхи конфіскації $300 млрд заморожених російських активів. В рамках цієї роботи три робочі групи вивчатимуть юридичні питання, пов'язані з конфіскацією; методи застосування такої політики та пом'якшення ризиків; а також варіанти того, як найкраще спрямувати підтримку Україні.

Посадовці США та ЄС стверджують, що країни Заходу відкриті до ідеї конфіскації російських активів на суму $300 мільярдів, але юридичних механізмів для цього наразі немає.

Водночас Євросоюз працює над втіленням схеми, яка передбачає використання лише доходів від заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні.

За попередніми оцінками Єврокомісії, такі доходи можуть становити до 3 млрд євро на рік, або 15 млрд євро в період з 2023 по 2027 рік, писало видання FT із посиланням на джерела. Сума залежатиме від відсоткових ставок протягом цього періоду. Загалом в ЄС заморожено близько 200 мільярдів євро активів центробанку РФ. Передусім, вони сконцентровані у європейському депозитарії Euroclear, який отримав від їх використання близько 4,4 мільярда євро позапланових відсоткових доходів у 2023 році.