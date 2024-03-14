"Ощадбанк" виставив на продаж ТРЦ "Атмосфера" та готель у Києві за 1,8 мільярда. ФОТО

"Ощадбанк" виставив через систему електронних торгів OpenMarket (ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції України) обёєкти нерухомого майна у Києві, 11 земельних ділянок у Козині Київської області та право грошової вимоги до ТОВ "Компанія "Нітеко".

Як ідеться в повідомленні держпідприємства "СЕТАМ", стартова ціна лоту складає 1,8 млрд грн.

Що продається

Об’єкти нерухомого майна у Києві за адресою Столичне шосе, 103 (корпуси 1, 2, 3, 4), а саме:

адміністративно-готельний центр. Загальна площа складає 39,59 тис. кв. м;

дворівнева автостоянка. Загальна площа складає 17,51 тис. кв. м;

торгово-розважальний центр з паркінгом. Загальна площа складає 48,48 тис. кв. м;

насосна. Загальна площа складає 51,9 кв. м;

громадський (виробничий) будинок (приміщення), насосна: свердловини, резервуар для питної води, протипожежні резервуари. Загальна площа складає 20 кв. м.

Йдеться про 22-поверховий готель під брендом Ramada Encore та БЦ "Європа", а також ТРЦ "Атмосфера".

Також на аукціон виставлено 11 земельних ділянок у селищі Козин Київської області. Загальна площа ділянок складає 17,36 га. Їх цільове призначення: житлове будівництво.

Передбачено продаж (відступлення) права грошової вимоги до ТОВ "Компанія "Нітеко" за договором невідновлюваної кредитної лінії №858 від 29 грудня 2007 року, включно з відступленням прав за договорами забезпечення виконання зобов'язань боржника/позичальника за кредитним договором (іпотечні договори, договори застави, договори поруки).

"Відомий київський ТРЦ та готель розташовані на перетині трьох великих автомагістралей у напрямку елітних селищ Обухівського району та Конча-Заспи, тому забезпечені гарним трафіком та прохідністю. Ця пропозиція може потенційно зацікавити великих гравців ринку", – зазначив генеральний директор ДП "СЕТАМ" Олександр Мамро.

Гарантійний внесок для участі: 89,92 млн грн.

Дата проведення аукціону: 25 березня 2024 року.