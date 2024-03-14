Російські бізнесмени просять уряд засекретити їхні дані. Бояться втратити можливість їздити в Європу

Російські бізнесмени просили Міністерство фінансів РФ приховати інформацію про їхні компанії та пов’язаних із ними осіб, побоюючись втратити можливість їздити до Європи.

Про це розповів директор департаменту контролю за зовнішніми обмеженнями відомства Дмітрій Тімофєєв, передає The Moscow Times.

"Бізнес має тенденцію до того, що давайте все закриємо про всяк випадок. У мене є навіть смішні листи, коли пишуть: "Ми хочемо закрити пов'язані сторони, директорів, акціонерів і так далі, тому що у них є нерухомість у Європі, вони хочуть їздити до Європи", – сказав Тімофєєв.

Він нагадав, що при ухваленні рішень про засекречення даних держоргани виходять із потенційного впливу можливих санкцій, і тут "має бути якась логіка", а не просто "давайте закриємо все про всяк випадок".

Після початку війни в Україні Євросоюз запровадив 13 пакетів санкцій проти Росії. На даний момент у чорному списку – 2,1 тис. фізичних та юридичних осіб.

Обмеження передбачають заморожування активів та заборону на в'їзд, зокрема з метою транзиту. Крім цього, громадянам і компаніям в ЄС заборонено проводити з такими особами будь-які фінансові операції.

Під санкції потрапило багато російських мільярдерів. Усі вони оскаржили обмеження, але Європейський суд відмовився задовольнити їхні позови.