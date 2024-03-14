Новий морський коридор почав працювати цілодобово, відновлюється рух контейнеровозів та поромів

Український морський коридор після отримання необхідних дозволів від ВМС ЗСУ з минулого тижня працює цілодобово.

Про це заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков заявив під час "круглого" столу, присвяченого українському експорту, передає Інтерфакс-Україна.

"Коридор має ще (потенціал, – ред.), мінімум, 20% обсягів збільшення", – сказав заступник міністра.

За його словами, протягом двох-трьох тижнів планують відновити контейнерні перевезення Українським морським коридором.

"Усі п'ять контейнерних терміналів готові обробляти (контейнери, – ред.). Майже всі вони задіяні в перевалці аграрної та іншої продукції. Але контейнери – це пріоритет, і вони ведуть переговори. Сподіваюся, що за два-три тижні отримаємо перші заходи (суден, – ред.)", – сказав Васьков.

Він додав, що в Мінвідновлення також сподіваються протягом двох тижнів відновити автомобільне поромне сполучення, а через два місяці – залізничне поромне сполучення.

Васьков нагадав, що в лютому коридор вийшов на рекордний обсяг транспортування експорту та імпорту – 8 млн тонн, з яких 60-65% припало на агропродукцію, а решту товарів становили руда, метали та імпортні добрива.

За його словами, зараз коридор працює такими ж темпами, як у лютому, оскільки в останній тиждень погода була несприятливою.

Загалом, за словами заступника міністра, від початку роботи українського морського коридору ним пройшло понад тисячу суден, що перевезли вже майже 31 млн тонн.

"Майже досягли рівня зернового коридору, але за набагато менший період часу", – додав Васьков.

Що відбувається з українським експортом?

Як повідомлялося, за підсумками 2023 року обсяги експорту українських товарів склали майже 100 млн тонн, що на 112 тисяч тонн більше, ніж у 2022 році. Втім, у вартісному вимірі показник впав на 18,7% – до $35,8 млрд. Це один з найнижчих показників за останнє десятиліття.

Обсяги експорту товарів почали зростати з осені минулого року завдяки роботі нового коридору до портів Великої Одеси під охороною ЗСУ. Зокрема, у грудні завдяки морському коридору експорт агропродукції з України зріс до 7,2 млн тонн. Більше з початку повномасштабної війни (7,45 млн тонн) було лише у березні 2022 року.

Нагадаємо, у липні Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи і заявила, що розглядатиме будь-яке цивільне судно, яке залишатиме порти України як військову ціль. Після цього Росія почала масовані атаки на українські порти на Дунаї, завдаючи ударів "шахедами" по зерносховищам та перевантажувальним комплексам.

Своює чергою Україна встановила свій тимчасовий маршрут із портів Великої Одеси. Спочатку судновласники побоювалися використовувати новий маршрут, оскільки Росія погрожувала розглядати будь-які кораблі, які пливуть до України, як потенційні цілі. Тим не менш, хоча кількість суден зростає, безпекові ризики залишаються незмінними.