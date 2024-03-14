БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 802 18

Будівництво нового житла в багатоповерхівках у Києві впало за рік на 66%, а у Чернівецькій області – зросло в 4 рази

строительство,жилье,недвижимость,квартира,дом,новостройка

Загальна площа житлових будівель, на які видано дозволи на виконання будівельних робіт (нове будівництво), за підсумками 2023 року скоротилася на 37% порівняно з 2022 роком – до 4,2 млн кв. м.

Про це повідомила Державна служба статистики, передає Інтерфакс-Україна.

Так, у січні-грудні 2023 року загальна площа нового будівництва багатоквартирних будинків знизилася на 38,2% до попереднього року – до 4,03 млн кв. м, тоді як одноквартирних – зросла на 26,5%, до 164,5 тис. кв. м.

Кількість заявлених на старті будівництва квартир у багатоквартирних будинках зменшилася в 1,8 раза та становила 46,2 тис.

У Києві 2023 року загальна площа нового будівництва житла скоротилася на 66% до 2022 року – до 299,4 тис. кв. м, у Київській області – на 67%, до 616,1 тис. кв. м.

Згідно з Держстатом, у Львівській області обсяг нового будівництва скоротився на 14% до попереднього року – до 870,3 тис. кв. м, Хмельницькій – на 5,3%, до 313,1 тис. кв. м.

Водночас в Івано-Франківській області обсяг нового будівництва у 2023 році становив 469 тис. кв. м, що у 2,3 раза перевищує показник попереднього року.

Приріст обсягів також зафіксовано у Чернівецькій області – плюс 275,4%, до 225,4 тис. кв. м, Закарпатській – "плюс" 79,3%, до 256 тис. кв. м, Вінницькій – "плюс" 77,4%, до 230,6 тис. кв. м.

У решті областей України обсяг нового будівництва минулого року показав падіння до попереднього та становив менше 200 тис. кв. м.

Держстат нагадує, що показники наведено без урахування тимчасово окупованих Російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Автор: 

житло (595) будівництво (2235) Держстат (1434)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Тоесть пока в Черновцах строят новые дома на фронте некому строить укрепления.
показати весь коментар
14.03.2024 20:04
+7
Угу, чекаємо більше відосиків із усіх рівней влади, як за тиждень звели укріплення розіром із піраміди Хєопса по усій лінії боєзіткнення.
показати весь коментар
14.03.2024 20:10
+5
У нас у Львові вже ні скверу нема, ні парковки щоб запаркувати нормально авто. Всьо хаотично забудовують. Як виживу у цей час то поїду жити в село за Львів...
показати весь коментар
14.03.2024 21:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тоесть пока в Черновцах строят новые дома на фронте некому строить укрепления.
показати весь коментар
14.03.2024 20:04 Відповісти
у києві забудовник "сталіца" незаконно забудував екопарк осокорки, працювали без вихідних, вдень і вночі з осені 22-го року й дотепер. а на додаток позаминулого тижня ще й спалили там таки заповідну ділянку очеретів, з дикими тваринами, якщо що. і шо? а нічо. а ви про чернівці...
показати весь коментар
14.03.2024 20:37 Відповісти
На славутичі зараз відбувається "реконструкція" ресторану "козачок". Є нюанс: замість 1 поверхового ресторану, зводиться... хмарочос. Карл, і це у приватному секторі, де немає поруч будівель вище за 3 поверхи! ****, це взагалі люта діч
показати весь коментар
14.03.2024 21:21 Відповісти
і варшавський квартал не зупиняється. тільки диілюсь, повно ввечері темних вікон, під 80 %, і ціна, зла не хватає. а будують, людям гаражики поваляли...
показати весь коментар
14.03.2024 22:28 Відповісти
я вже нічому не дивуюся
показати весь коментар
14.03.2024 23:19 Відповісти
Угу, чекаємо більше відосиків із усіх рівней влади, як за тиждень звели укріплення розіром із піраміди Хєопса по усій лінії боєзіткнення.
показати весь коментар
14.03.2024 20:10 Відповісти
колишньої України із .... багатьом чого, вже НЕ буде
показати весь коментар
14.03.2024 20:20 Відповісти
звісно що небуде.
а буде корейський варіант з розділом по бамбасу.
показати весь коментар
14.03.2024 20:30 Відповісти
та да, всьо пропало ...
показати весь коментар
14.03.2024 22:28 Відповісти
Подивився на ті новобудови, які зараз будують і продають у Києві, я взагалі вважаю, що в цьому місті потрібна тотальна заборона на будівництво на 5 років. А всіх чиновників які узгоджують будівництво і землевідведення треба просто спалити живцем.
показати весь коментар
14.03.2024 21:18 Відповісти
У нас у Львові вже ні скверу нема, ні парковки щоб запаркувати нормально авто. Всьо хаотично забудовують. Як виживу у цей час то поїду жити в село за Львів...
показати весь коментар
14.03.2024 21:28 Відповісти
В Черкасах теж будують, але я чесно не знаю як у людей хватає грошей і ризикового фарту купляти заразквартири. Я б мабуть не ризикнула.
показати весь коментар
14.03.2024 21:30 Відповісти
Та хай спершу добудували недобудовані комплекси,куди нове будувати!!
показати весь коментар
14.03.2024 21:39 Відповісти
хтось хоче подорожче загнати свої маєтки і квартири ... а потім звалити з баблом на літаках..
показати весь коментар
14.03.2024 22:25 Відповісти
Ужгород іпашать цемент аж гай шумить ...
показати весь коментар
14.03.2024 22:26 Відповісти
У Києві недостроєно будинків повно. Є чимало з закінченим будівництвом, але чомусь не вводять в експлуатацію. Мабуть не підключені до комунікацій.
показати весь коментар
14.03.2024 22:31 Відповісти
Як вчасно підігнали баригам від будівництва грошики на фортифікацію
показати весь коментар
14.03.2024 22:45 Відповісти
Регулярно катаюсь по західній околиці Києва - з березня 22р. баштові
крани стоять глухо. Якщо будують - то нежитлові об"єкти.
показати весь коментар
15.03.2024 10:03 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 