Будівництво нового житла в багатоповерхівках у Києві впало за рік на 66%, а у Чернівецькій області – зросло в 4 рази

Загальна площа житлових будівель, на які видано дозволи на виконання будівельних робіт (нове будівництво), за підсумками 2023 року скоротилася на 37% порівняно з 2022 роком – до 4,2 млн кв. м.

Про це повідомила Державна служба статистики, передає Інтерфакс-Україна.

Так, у січні-грудні 2023 року загальна площа нового будівництва багатоквартирних будинків знизилася на 38,2% до попереднього року – до 4,03 млн кв. м, тоді як одноквартирних – зросла на 26,5%, до 164,5 тис. кв. м.

Кількість заявлених на старті будівництва квартир у багатоквартирних будинках зменшилася в 1,8 раза та становила 46,2 тис.

У Києві 2023 року загальна площа нового будівництва житла скоротилася на 66% до 2022 року – до 299,4 тис. кв. м, у Київській області – на 67%, до 616,1 тис. кв. м.

Згідно з Держстатом, у Львівській області обсяг нового будівництва скоротився на 14% до попереднього року – до 870,3 тис. кв. м, Хмельницькій – на 5,3%, до 313,1 тис. кв. м.

Водночас в Івано-Франківській області обсяг нового будівництва у 2023 році становив 469 тис. кв. м, що у 2,3 раза перевищує показник попереднього року.

Приріст обсягів також зафіксовано у Чернівецькій області – плюс 275,4%, до 225,4 тис. кв. м, Закарпатській – "плюс" 79,3%, до 256 тис. кв. м, Вінницькій – "плюс" 77,4%, до 230,6 тис. кв. м.

У решті областей України обсяг нового будівництва минулого року показав падіння до попереднього та становив менше 200 тис. кв. м.

Держстат нагадує, що показники наведено без урахування тимчасово окупованих Російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.