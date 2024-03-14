McDonald’s збільшив виторг в Україні у 4 рази та отримав понад 1 мільярд гривень прибутку

Виторг мережі ресторанів McDonald’s в Україні за підсумками 2023 року зріс до 12,9 млрд грн.

Це на 296,8% більше, ніж у 2022 році (3,2 млрд грн), пише українська редакція Forbes із посиланням на дані аналітичної системи YouControl.

Чистий прибуток підприємства з іноземними інвестиціями "Макдональдз Юкрейн ЛТД" за підсумками минулого року сягнув 1,2 млрд грн, тоді як 2022 рік компанія закінчила зі збитком 2 млрд грн.

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Як повідомлялося, McDonald’s закрив усі свої заклади в Україні 24 лютого після початку повномасштабного вторгнення РФ з міркувань безпеки. Відновлювати їх роботу поступово почали з вересня 2022 року.

У 2023 році компанія почала відкривати свої ресторани неподалік великих автотрас України. Загальна площа таких закладів становила більш ніж 1500 кв. м.

Станом на березень 2024 року мережа McDonald’s в Україні налічує понад 100 ресторанів у 24 містах.