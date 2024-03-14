РНБО готова розглянути зняття заборони експорту газу, але чекає аргументів за це рішення, – ексзаступник глави Міненерго

Рада національної безпеки та оборони готова розглядати питання скасування заборони експорту природного газу, але потребує обгрунтованих пропозицій для ухвалення такого рішення.

Про це повідомив ексзаступник міністра енергетики, віцепрезидент Energy Club Максим Немчинов.

"Сьогодні була робоча група при РНБО, на якій були присутні багато з нас, хто зараз тут. І там обговорювали це питання (експорту газу, – ред.). У РНБО чекають від нас обгрунтованої пропозиції стосовно скасування заборони", – сказав Немчинов під час круглого столу "Другий рік заборони експорту природного газу із України: наслідки і перспективи", організованого енергокомітетом Верховної Ради 14 березня у Києві.

"Тобто вони готові розглядати, але треба дати їм можливість подивитися і прийняти рішення. У РНБО так само розуміють, що треба робити певні кроки, але ці кроки мають бути виважені", – додав Немчинов.

При цьому модератор круглого столу, голова підкомітету з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання енергокомітету Андрій Жупанин зазначив, що "його результатами буде напрацювання пропозицій як від експертного середовища, підкомітету, так, можливо, і від самого комітету, якщо він згодиться проголосувати за відповідні рекомендації".

Нагадаємо, раніше Енергетичне співтовариство закликало до скасування заборони на експорт природного газу з України.