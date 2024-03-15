Кількість справ в українських судах зросла у 1,5 раза. Найбільше – за борги за комуналку та пенсії

За даними Державної судової адміністрації, у 2023 році в українських судах розглядали 3 157 293 справ. Це майже в півтора рази більше, ніж роком раніше. Найбільший приріст фіксують серед адміністративних та цивільних справ.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що в судах найбільше розглядалося цивільних правочинів. Серед них найчастіше трапляються справи про борги за комуналку – 321 тисяча, та розірвання шлюбу – 121 тисяча. Загалом, суди за комуналку є багаторічним лідером серед усіх судових процесів.

Ще понад 80 тисяч цивільних справ – це суди через кредити.

В адміністративних справах найчастіше до суду зверталися з приводу пенсій – майже 319 тис. справ. Варто зазначити, що 10% від усіх адміністративних справ стосувалися позовів щодо пенсійного страхування "чорнобильців".

Господарські спори – це невирішені проблеми бізнесу, передані на розсуд суду. Проте у загальному масиві справ такі тяжби не потрапляють навіть у топ-10.

Перше та друге місця у господарських судах у 2023 році посідали справи наказного провадження – майже 10 тис., позови щодо поставок товарів, робіт, послуг – близько 10 тис. та поставок енергоносіїв – майже 7 тис.

Також рік до року зростає кількість справ про банкрутство людей. 1,2 тис таких проваджень відкрилося в судах торік. Подібні справи є відносно новим явищем: вперше в Україні "звичайна людина" була визнана банкрутом наприкінці 2019 року.

Серед кримінальних проваджень торік переважали крадіжки – 30 тис. Привертають увагу справи про скасування арешту майна – понад 15 тис, та про наркотики без мети збуту – 14,5 тис.