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Новини
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Кількість справ в українських судах зросла у 1,5 раза. Найбільше – за борги за комуналку та пенсії

суд,феміда

За даними Державної судової адміністрації, у 2023 році в українських судах розглядали 3 157 293 справ. Це майже в півтора рази більше, ніж роком раніше. Найбільший приріст фіксують серед адміністративних та цивільних справ.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що в судах найбільше розглядалося цивільних правочинів. Серед них найчастіше трапляються справи про борги за комуналку – 321 тисяча, та розірвання шлюбу – 121 тисяча. Загалом, суди за комуналку є багаторічним лідером серед усіх судових процесів.

Ще понад 80 тисяч цивільних справ – це суди через кредити.

В адміністративних справах найчастіше до суду зверталися з приводу пенсій – майже 319 тис. справ. Варто зазначити, що 10% від усіх адміністративних справ стосувалися позовів щодо пенсійного страхування "чорнобильців".

Господарські спори – це невирішені проблеми бізнесу, передані на розсуд суду. Проте у загальному масиві справ такі тяжби не потрапляють навіть у топ-10.

Перше та друге місця у господарських судах у 2023 році посідали справи наказного провадження – майже 10 тис., позови щодо поставок товарів, робіт, послуг – близько 10 тис. та поставок енергоносіїв – майже 7 тис.

Також рік до року зростає кількість справ про банкрутство людей. 1,2 тис таких проваджень відкрилося в судах торік. Подібні справи є відносно новим явищем: вперше в Україні "звичайна людина" була визнана банкрутом наприкінці 2019 року.

Серед кримінальних проваджень торік переважали крадіжки – 30 тис. Привертають увагу справи про скасування арешту майна – понад 15 тис, та про наркотики без мети збуту – 14,5 тис.

Автор: 

пенсія (693) суд (3337) комунальні послуги (343)


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Як же ці судді встигають з усіх збирати бабло? Мабуть треба збільшити кількість суддів ( тоді вони стануть меньше заробляти на хабарах)
Тому потрібно збільшити з/п щоб не обідніли. Бо на всіх не вистачить хабарів
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15.03.2024 10:54 Відповісти
У Львові Садовий квартплату і інші платіжки щомісяця піднімає по пару гривень.
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15.03.2024 11:29 Відповісти
За кордоном суперечки з оплати за комунальні послуги вирішують представники місцевої влади в різних районах міста, а у нас суди. Як складно! Моя сім'я і родичі сюди більш не повернуться. Там в усіх сферах життя усе простіше.
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15.03.2024 11:41 Відповісти
Шмигалівський кабмін так проіндексував пенсії,що за комунальні послуги платити нічим,тому що пенсії вистачає тільки на ліки і хліб з молоком.Давайте дивитись правді в очі.
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15.03.2024 11:58 Відповісти
Комуналка це ж святе. Щоб кріпакам солодко не жилося, потрібно віджати у них останнє за комірне.
Ще у 2015 вальцман особливо постарався у цій сфері, "реформувавши" цивільне судочинство таким чином, щоб дати можливість олігархічним злочинцям стягувати нічим не виправдані комунально-тарифні борги за т.з. наказним пришвидшеним провадженням, тобто без виклику людини до суду та можливості захистити свої права.
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16.03.2024 02:57 Відповісти

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