Очільник Київського метрополітену написав заяву про звільнення після розслідування журналістів

Начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський написав заяву на звільнення.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що обов’язки начальника підприємства тимчасово виконуватиме головний інженер столичного метрополітену Віктор Вигівський.

Як повідомлялося, напередодні журналісти Bihus.info оприлюднили розслідування, у якому йдеться про незадеклароване майно очільника Київського метрополітену Віктора Брагінського на 52 млн грн. До того ж з’ясувалося, що розбудовою підземки займаються його родичі.

Після оприлюднення результатів розслідування міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що Брагінський буде відсторонений від виконання обов’язків директора столичного метро. "Або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення", – додав він.