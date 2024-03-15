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Новини
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Очільник Київського метрополітену написав заяву про звільнення після розслідування журналістів

віктор,брагінський

Начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський написав заяву на звільнення.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що обов’язки начальника підприємства тимчасово виконуватиме головний інженер столичного метрополітену Віктор Вигівський.

Як повідомлялося, напередодні журналісти Bihus.info оприлюднили розслідування, у якому йдеться про незадеклароване майно очільника Київського метрополітену Віктора Брагінського на 52 млн грн. До того ж з’ясувалося, що розбудовою підземки займаються його родичі.

Після оприлюднення результатів розслідування міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що Брагінський буде відсторонений від виконання обов’язків директора столичного метро. "Або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення", – додав він.

Автор: 

Київ (4707) Метрополітен (612) звільнення (1010)


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В какой доброй стране мы живем!
Может ,Витю, в угол поставить ?
Погрозить пальчиком
И сказать -Витя,так делать нехорошо
Достали меня эти плохие украинские мальчики
Особенно Вова
Тот,что с Банковой
Такого ,бл.... Вова наворотил
Хочется поставить Вову в угол на пожизненное
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15.03.2024 13:35 Відповісти
Наїлося, погладшало(зараз трохи схудне на прокурорах, слідчих, якщо жадібний то на суддях) Система працює, процес іде. Трохи відпочивши від "напруженої роботи", піде в іншу" команду", бо вміє працювати в "команді".Йшла п'ята весна, "поле в бур'янах, саджати нікому" бо систему не посадиш.
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15.03.2024 14:30 Відповісти

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