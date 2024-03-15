Попит на китайські авто в Україні зріс на понад 70%. П’ять найпопулярніших моделей
У лютому українці придбали близько 1,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. У порівнянні з лютим минулого року попит на авто китайського виробництва збільшився на 73%.
Про це повідомляє Укравтопром.
Із загальної кількості нових автівок придбали 1005 (+118%), вживаних – 389 (+13%).
Зазначається, що автомобілі китайського походження охопили 18% лютневого ринку нових легковиків. Водночас у сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 2%.
При цьому абсолютна більшість легковиків з Китаю були електромобілі – 86%.
Найпопулярнішими моделями нових легковиків китайського походження стали:
- Volkswagen ID.4 – 257 одиниць;
- BYD Song Plus – 110;
- Honda eNS1 – 96;
- Nissan Ariya – 71;
- Honda M-NV – 49.
До топ-5 моделей вживаних легковиків увійшли:
- Volkswagen ID.4 – 120 одиниць;
- Nissan Ariya – 37;
- Honda eNS1 – 31;
- Toyota BZ4X – 21;
- BYD Song Plus – 18.
Як повідомлялося, попит на нові авто в Україні з початку року зріс у півтора раза.
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Volkswagen ID.4 - 257 !!! одиниць;
BYD Song Plus - 110;
Honda eNS1 - 96;
Nissan Ariya - 71;
Honda M-NV