Попит на китайські авто в Україні зріс на понад 70%. П’ять найпопулярніших моделей

У лютому українці придбали близько 1,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. У порівнянні з лютим минулого року попит на авто китайського виробництва збільшився на 73%.

Про це повідомляє Укравтопром.

Із загальної кількості нових автівок придбали 1005 (+118%), вживаних – 389 (+13%).

Зазначається, що автомобілі китайського походження охопили 18% лютневого ринку нових легковиків. Водночас у сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 2%.

При цьому абсолютна більшість легковиків з Китаю були електромобілі – 86%.

Найпопулярнішими моделями нових легковиків китайського походження стали:

Volkswagen ID.4 – 257 одиниць;

BYD Song Plus – 110;

Honda eNS1 – 96;

Nissan Ariya – 71;

Honda M-NV – 49.

До топ-5 моделей вживаних легковиків увійшли:

Volkswagen ID.4 – 120 одиниць;

Nissan Ariya – 37;

Honda eNS1 – 31;

Toyota BZ4X – 21;

BYD Song Plus – 18.

Як повідомлялося, попит на нові авто в Україні з початку року зріс у півтора раза.