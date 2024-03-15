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Новини
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Попит на китайські авто в Україні зріс на понад 70%. П’ять найпопулярніших моделей

geely

У лютому українці придбали близько 1,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. У порівнянні з лютим минулого року попит на авто китайського виробництва збільшився на 73%.

Про це повідомляє Укравтопром.

Із загальної кількості нових автівок придбали 1005 (+118%), вживаних – 389 (+13%).

Зазначається, що автомобілі китайського походження охопили 18% лютневого ринку нових легковиків. Водночас у сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 2%.

При цьому абсолютна більшість легковиків з Китаю були електромобілі – 86%.

Найпопулярнішими моделями нових легковиків китайського походження стали:

  • Volkswagen ID.4 – 257 одиниць;
  • BYD Song Plus – 110;
  • Honda eNS1 – 96;
  • Nissan Ariya – 71;
  • Honda M-NV – 49.

До топ-5 моделей вживаних легковиків увійшли:

  • Volkswagen ID.4 – 120 одиниць;
  • Nissan Ariya – 37;
  • Honda eNS1 – 31;
  • Toyota BZ4X – 21;
  • BYD Song Plus – 18.

Як повідомлялося, попит на нові авто в Україні з початку року зріс у півтора раза.

Автор: 

авто (4168) Китай (2160)


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Каким боком ФОльксваген Хонда и Ниссан к китайцам?
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15.03.2024 13:59 Відповісти
це китайська сборка
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15.03.2024 15:11 Відповісти
Зборка то у москві.
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15.03.2024 15:14 Відповісти
так в китаї чи в москві?? чи може мацква вже китай? чи ви ще не визначились? чи то до слова "сборка" вирішили креативно пристібаця?
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15.03.2024 15:28 Відповісти
Шанхай це Китай.
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15.03.2024 15:13 Відповісти
Шанхай це Позняки !

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15.03.2024 16:04 Відповісти
Найпопулярнішими моделями нових легковиків китайського походження стали:
Volkswagen ID.4 - 257 !!! одиниць;
BYD Song Plus - 110;
Honda eNS1 - 96;
Nissan Ariya - 71;
Honda M-NV
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15.03.2024 16:02 Відповісти
Явно статью не автомобилист написал,сейчас больше всего б\у покупают Шкоды,Фольксы и Рено.
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15.03.2024 20:02 Відповісти

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