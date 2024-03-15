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Новини
14 084 37

Спроба відродити радянський бренд "Москвич" у Росії провалилися: Копії китайських авто виявилися вдвічі дорожчими за оригінал

москвич

Спроба російської влади налагодити виробництво китайських автомобілів під радянською маркою "Москвич" зазнала невдачі.

За підсумками 2023 року колишній завод Renault у Москві, здатний виробляти 180 тис. автомобілів на рік, зібрав лише 31 тис. "Москвичів" з китайських деталей, пише The Moscow Times із посиланням на дані російського агентства "Автостат".

При цьому завод, який віддали в управління владі Москви, фактично займається лише великовузловим складання автомобілів китайського виробника JAC, які продають під брендом "Москвич".

Зокрема, компактний кросовер "Москвич 3" та його електрична версія "Москвич 3е" є варіантами китайських JAC JS4 та iEVS4. У свою чергу, ліфтбек "Москвич 6" – це версія китайської Sehol A5 Plus, суббренду JAC Motors.

При цьому із 31 тис. зібраних минулого року "Москвичів" вдалося продати менше половини – 15,3 тис. автомобілів. У результаті збиток заводу зріс за рік у 3,6 раза – до 8,6 млрд рублів, йдеться у звітності "Москвича".

Причиною низького попиту на зібрані у Москві автомобілі стала ціна: завод продавав копії китайських авто вдвічі дорожче за оригінал. Так, у російських автосалонах ціни на "Москвич" починалися від 2,4 млн руб. і доходили до 3,1 млн, тоді як китайські оригінали коштували в КНР 1,36-1,87 млн рублів.

Відтак автозавод "Москвич" вирішив розпочати пошук ще одного партнера серед китайських автовиробників, повідомляє російське інформагентство РБК із посиланням на джерела.

А через низький попит на продукцію "Москвич" у березні вперше знизив ціни на свої моделі, а також майже на третину зменшив виробничий план на 2024 рік – до 22 тис. авто. При цьому для беззбиткової роботи підприємство має виробляти мінімум 40 тисяч машин на рік.

Читайте також: Наслідки падіння курсу рубля: У Росії різко зросли ціни на зібрані з китайських деталей автомобілі "Москвич"

Як повідомлялося, наприкінці 2022 року у Росії почали продавати автомобілі та електромобілі під брендом "Москвич", зібрані з китайських машинокомплектів на колишньому заводі Renault у Москві.

Російські ЗМІ з’ясували, що перший новий "Москвич" – це фактично перейменований китайський Sehol E40X. Кросовери надходять із Китаю у вигляді машинокомплектів. На колишньому заводі Renault у Росії для їх збирання організовано невелику складальну лінію, де "Москвичі" переміщують між постами вручну на візках. З елементів російського виробництва у "Москвичах" лише система навігації "Ера-Глонасс". Навіть емблеми та шильдики для "Москвичів" виробляють в Китаї.

Автор: 

авто (4168) Китай (2159) москва (80) росія (14400)


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Топ коментарі
+12
У СРСР автомобіль був засобом зібрання з населення грошової маси.
А не засобом пересування.
Для пересування був запльований трамвай.
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15.03.2024 14:53
+10
Ну так і запорожець був дорожче чим Форд Мустанг - все ок, так і планувалось
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15.03.2024 14:37
+6
"машинокомплекти", це типу готове авто розбирають в Китаї і перепаковують. Звісно це теж грошів коштує.
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15.03.2024 14:38
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Ну так і запорожець був дорожче чим Форд Мустанг - все ок, так і планувалось
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15.03.2024 14:37 Відповісти
У СРСР автомобіль був засобом зібрання з населення грошової маси.
А не засобом пересування.
Для пересування був запльований трамвай.
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15.03.2024 14:53 Відповісти
"сядуть усє !"... в Гаагє

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15.03.2024 15:23 Відповісти
кацапьйо і китайози нічого толкового зробити не можуть, вони вміють тільки *******, робити гівнячі копії з токсичних матеріалів. Але все ж таки два дебіла - 'ета сіла'.
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15.03.2024 14:38 Відповісти
Не, китайці якраз вміють.
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15.03.2024 14:52 Відповісти
Посмотри на шильдик твоего гаджета с которого пишешь. Ты уверен что там что-то иное чем Made in P.R.C.?
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15.03.2024 14:54 Відповісти
китайське - то гівно, в протилежному мене ніхто не переконає. Навіть якщо виріб працює пристойно, проте наявність токсичних матеріалів для здоров'я покупців може обернутися погано або дуже погано. Але хто думає про хвороби доки здоровий, то вже потім шукають причини раку, коли вже пізно
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15.03.2024 15:04 Відповісти
Я не спрашивал говно оно или нет, я спрашивал что написано на шильдике ТВОЕГО гаджета.
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15.03.2024 15:15 Відповісти
Assembled in Malaysia, Assembled in India, Assembled in Thailand.

Designed in California, US, Designed in South Korea, Designed in Germany.

"Made in" це на чайниках Вітьок))
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15.03.2024 21:06 Відповісти
"Made in Vietnam by Samsung", Васьок.
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16.03.2024 12:59 Відповісти
Якщо Айфон, то це Тайвань буде...
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15.03.2024 16:08 Відповісти
з корейців теж сміялися, зараз гарне авто.
японці так само, тільки раніше
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15.03.2024 15:29 Відповісти
"машинокомплекти", це типу готове авто розбирають в Китаї і перепаковують. Звісно це теж грошів коштує.
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15.03.2024 14:38 Відповісти
Там вся машинокомплектность заключается в прикручивании колес и прибивании на гвоздь шильдика. Это китайская машина, собранная в Китае. Никакого производства в рашку китайцы переносить не будут, им нужны свои рабочие места и свои налоги, они будут продавать только готовую продукцию, причем торговая наценка на нее будет в разы больше чем при продаже на местных рынках, где есть конкуренция производителей. А куда они денутся то?
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15.03.2024 15:07 Відповісти
Фары и колеса идут отдельно упакованные от авто.
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15.03.2024 15:31 Відповісти
Ще логотипи масквіч клеять ж...
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15.03.2024 16:09 Відповісти
"машинокомплект", це походу китайська машина розібрана в Китаї...
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15.03.2024 21:01 Відповісти
Ви ще той технолог,даю ідею в Владивостоці розбирають і упаковують,а Москві розпаковують і збирають,економія на вантажоперевозках,винагорода за рацпропозицію Ваша
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15.03.2024 15:10 Відповісти
Чому б п.дорам на розпочати виготовляти колісниці? В античні часи колісниці були дуже престижні.
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15.03.2024 14:38 Відповісти
А ''полуторки'' не хочуть відродити? Буде чим кацапню на фронті возити, бо вже писали що ''гольфомобілями'' їздять.
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15.03.2024 14:51 Відповісти
Под гольфмобилем, возможно ТМ-62 не сработает.
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15.03.2024 14:58 Відповісти
Були помічені на фронті і полуторки.
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15.03.2024 15:08 Відповісти
*****. Нужное бабло уже освоено и попилено. А на все остальное насрать.
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15.03.2024 14:53 Відповісти
Стільки тринділи про імпортозамєщєніє, і пшик.
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15.03.2024 14:56 Відповісти
А почему пшик? Обещали заместить импорт и заместили - французский на китайский.
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15.03.2024 15:10 Відповісти
Китайці починали з того, що копіювали 21-шу "Волгу", ГАЗ-51, ГАЗ-69,
а кінчилось тим, що вєлікая россія не змозі навіть скопіювати "Джилі".
Все виробляється в Китаї.
Так дєржать.
Скоро #уйло з мєдвєдєвим ходимуть у кепках як у Мао.
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15.03.2024 14:56 Відповісти
І їстимуть рис паличками.
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15.03.2024 14:59 Відповісти
Этот китайский "монстр", который когда-то изготавливал оборудование для шлюзов , сейчас выпускает автобусы, грузовые авто, легковые и даже автопогрузчики. Короче, все подряд. Качество, скажу только про легковые авто, - полное гавно! Недаром у нас на дорогах их практически нет. Когда-то продавались, но до сих дней никто не дожил, все сгнили на*уй. Но кацапам по двойной цене сойдет
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15.03.2024 15:18 Відповісти
"Москвич 3е" - Зелена Шмаркля мабуть отримує плату за франшизу! )))
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15.03.2024 15:41 Відповісти
В батька був москвич 412, він його на металолом здав, зараза ламався більше ніж їздив та ще бензину споживав більше 10 літрів.
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15.03.2024 15:57 Відповісти
Може краще виготовляти копії китайських мозкових клітин і пробувати вживляти в голови людей-телевізорів.
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15.03.2024 16:11 Відповісти
А знаєте у чому прикол? Що їх скрєпний масквіч типу расєйской сборкі ДОРОЖЧИЙ, ніж ця ж машина зі значком JAC, яку в Україну привезли напряму із Китаю. У нас її продавали року з 2020 і ще остатки на складах є.
От перевірив: у нас він імпортний коштує від 750 000 грн (19500 зелені), у кацапів типу місцевого виробництва виходить від 26 600 зелені!
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15.03.2024 16:13 Відповісти
у кетайських автобрендів є ще суббренди?
це як гівно і субгівно?
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15.03.2024 16:23 Відповісти
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15.03.2024 16:25 Відповісти
Історичний прорив. Відродження автомобіля "Москвич" дивiться https://www.youtube.com/watch?v=PnFv1v5K9Bc тут
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15.03.2024 20:04 Відповісти

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