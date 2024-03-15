Спроба відродити радянський бренд "Москвич" у Росії провалилися: Копії китайських авто виявилися вдвічі дорожчими за оригінал

Спроба російської влади налагодити виробництво китайських автомобілів під радянською маркою "Москвич" зазнала невдачі.

За підсумками 2023 року колишній завод Renault у Москві, здатний виробляти 180 тис. автомобілів на рік, зібрав лише 31 тис. "Москвичів" з китайських деталей, пише The Moscow Times із посиланням на дані російського агентства "Автостат".

При цьому завод, який віддали в управління владі Москви, фактично займається лише великовузловим складання автомобілів китайського виробника JAC, які продають під брендом "Москвич".

Зокрема, компактний кросовер "Москвич 3" та його електрична версія "Москвич 3е" є варіантами китайських JAC JS4 та iEVS4. У свою чергу, ліфтбек "Москвич 6" – це версія китайської Sehol A5 Plus, суббренду JAC Motors.

При цьому із 31 тис. зібраних минулого року "Москвичів" вдалося продати менше половини – 15,3 тис. автомобілів. У результаті збиток заводу зріс за рік у 3,6 раза – до 8,6 млрд рублів, йдеться у звітності "Москвича".

Причиною низького попиту на зібрані у Москві автомобілі стала ціна: завод продавав копії китайських авто вдвічі дорожче за оригінал. Так, у російських автосалонах ціни на "Москвич" починалися від 2,4 млн руб. і доходили до 3,1 млн, тоді як китайські оригінали коштували в КНР 1,36-1,87 млн рублів.

Відтак автозавод "Москвич" вирішив розпочати пошук ще одного партнера серед китайських автовиробників, повідомляє російське інформагентство РБК із посиланням на джерела.

А через низький попит на продукцію "Москвич" у березні вперше знизив ціни на свої моделі, а також майже на третину зменшив виробничий план на 2024 рік – до 22 тис. авто. При цьому для беззбиткової роботи підприємство має виробляти мінімум 40 тисяч машин на рік.

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Як повідомлялося, наприкінці 2022 року у Росії почали продавати автомобілі та електромобілі під брендом "Москвич", зібрані з китайських машинокомплектів на колишньому заводі Renault у Москві.

Російські ЗМІ з’ясували, що перший новий "Москвич" – це фактично перейменований китайський Sehol E40X. Кросовери надходять із Китаю у вигляді машинокомплектів. На колишньому заводі Renault у Росії для їх збирання організовано невелику складальну лінію, де "Москвичі" переміщують між постами вручну на візках. З елементів російського виробництва у "Москвичах" лише система навігації "Ера-Глонасс". Навіть емблеми та шильдики для "Москвичів" виробляють в Китаї.