БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
241 1

Доходи Росії від експорту нафти морем зросли вперше за останні три місяці, – CREA

рф,нафта

Щомісячні доходи РФ від експорту викопного палива зросли на 2% у лютому 2024 року. Це перше зростання за три місяці.

Про це йдеться у звіті Центру дослідження енергії й чистого повітря (CREA), передає галузеве видання enkorr.

Зазначається, що російські доходи від морської сирої нафти зросли на 12% (24 млн євро на день), але обсяг їх експорту скоротився на 3% порівняно з попереднім місяцем.

Збільшення експортних надходжень було пов'язано зі здорожчанням російської нафти протягом місяця, а не зі збільшенням обсягів її експорту.

Середня ціна на Urals і East Siberia Pacific Ocean (ESPO) зросла на 14% і 3% відповідно. Ціни на обидва сорти зараз значно перевищили встановлену цінову межу, а ціни на Urals повернулися до рівня, на якому вони були протягом більшої частини 2023 року.

У лютому 45% російської нафти і продуктів її перероблення було транспортовано танкерами з обмеженням ціни на нафту. Залишок доставлявся "тіньовими" танкерами, і на нього не поширювалася політика обмеження цін. Майже дві третини російської сирої нафти, відвантаженої в лютому, було здійснено з допомогою "тіньових" танкерів, причому танкери, що належать або застраховані в країнах, що впроваджують обмеження ціни, перевозять 35% від загального обсягу.

Як повідомлялося, країни "Великої сімки" хочуть обмежити використання Росією "тіньового флоту" для транспортування нафти.

Автор: 

нафта (4846) росія (14400) ціни (3533) експорт (3863)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всього то 2 млрд в день!!! 60 на місяць! Ну як нам на рік. А з Європи на два. Правда ж ми в пріоритеті у тих у яких економіка в 20 разів більше ніж рашиська? Хтось добре заробляє поки Україна воює. Вони ДУМАЮТЬ, вираз безцінний. Україні треба ВИМАГАТИ, а не просити саме в тих хто відібрав у нас ЯЗ. А то вони, "думають", " дуже хочуть".... і поки наша держава розстрілюється ракетами і снарядами хтось!!!!???? ( дуже "тяжко" визначити, дивлячись на звітність) добре заробляє.
показати весь коментар
15.03.2024 15:48 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 