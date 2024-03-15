У Мінфіні розповіли про "План Б" на випадок блокування допомоги від США

Якщо Конгрес США так і не зможе ухвалити виділення допомоги Україні на поточний рік, вона закликатиме інші держави "Великої сімки" збільшити свою фінансову підтримку.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив у ефірі телемарафону, передає "Суспільне".

"Ми завжди сподіваємося на найкраще вирішення питання з точки зору наших інтересів, і ми сподіваємося, що у нижній палаті (Палата представників Конгресу, – ред.) рішення буде знайдено. І зараз для цього є підстави. Ми сподіваємося, що пряма бюджетна підтримка збережеться", – сказав Марченко.

Міністр наголосив, що американська підтримка важлива для співпраці з Міжнародним валютним фондом "для формування пулу партнерів довіри, які приймаються в рамках G7".

"Ми отримуємо постійні запевнення з боку уряду США, що кошти Україна отримає. Тому цей варіант є основним", – зазначив Марченко.

Водночас, за його словами, Україна напрацьовує інші можливості.

"Варіант Б", як ми вже вказали, звернення до всіх держав "Групи семи", якщо у нас не буде достатньої підтримки з боку Штатів, щоб вони збільшили розміри своїх вкладів, щоб замістити Америку", – пояснив Марченко.

Він зауважив, що це можуть бути не тільки держави G7, а й інші, наприклад, Північної Європи, які підтримують Україну.

Як соратники Трампа блокують допомогу США Україні

Як повідомлялося, спікер Палати представників США Майк Джонсон відмовляється виносити на голосування ухвалений Сенатом у лютому законопроєкт, який передбачає виділення військової та фінансової допомоги Україні на загальну суму $60 мільярдів, а також кошти для Ізраїлю та Тайваню.

Останній грант від США на суму понад $1,1 млрд Україна отримала у жовтні 2023 року. Тоді ж президент США Джо Байден подав запит на виділення $106 мільярдів нового фінансування для України та Ізраїлю, але його розгляд у Когресі заблокували. Відтак, з кінця 2023 року США також фактично припинили надання військової допомоги Україні через відсутність коштів.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Мінфін та Нацбанк сподіваються на вирішення ситуації з відновленням бюджетного фінансування з боку США, однак вже мають сценарій на той випадок, якщо американська влада не зможе домовитися про виділення коштів Україні. Водночас Марченко визнав, що цей сценарій буде "неприємним" і "суспільство до нього не готове".