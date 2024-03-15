Через блокаду кордону імпорт пального за Польщі бензовозами впав на 60%

Внаслідок блокади польсько-українського кордону імпорт пального з Польщі автотранспортом впав із 70 тис. тонн до 30 тис. тонн на місяць.

Про це співзасновник "Консалтингової групи "А-95" Артем Куюн розповів під час круглого столу, передає Інтерфакс-Україна.

"Якщо в середньому через польський кордон до блокади у 2023 році йшло 70 тис. тонн на місяць, наразі це в кращому разі 30 тис. тонн", – сказав він.

За даними "А-95", блокада кордону з Польщею стимулювала українських імпортерів шукати інші джерела пального. Зокрема, тепер найбільший обсяг пального автотранспортом імпортується з Румунії.

"І непогано відпрацювала залізниця через Польщу. Це трейдери, які змогли переорієнтуватися, але тут ідеться не лише про обсяг, а й про його мобільність", – зазначив Куюн.

Водночас він зауважив, що пальне, яке перетинає кордон у бензовозі, може дійти до споживача на автозаправці за 4-5 днів, тоді як шлях до споживача через залізничну цистерну може розтягнутися на декілька тижнів.

"Однак нині трейдери адаптувалися, вже відбуваються стабільні постачання, і нову блокаду навіть скраплений газ зустрів без проблем", – констатував експерт.

Як повідомлялося, обсяги української аграрної продукції, яка прямує транзитом через Польщу, через блокаду кордону впали втричі і становлять лише третину експорту у 2022 році, розповідав віцепрем'єр-міністр Олександр Кубраков.

Що відбувається на кордоні з Польщею?

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії блокували шостий пункт пропуску для руху вантажів. Протестувальники зазвичай пропускають по одній вантажівці на годину, а також обіцяють не затримувати гуманітарні та військові вантажі.

Раніше, з листопада 2023 року, пункти пропуску на українсько-польському кордоні блокували польські перевізники.

За даними Держприкордонслужби України, 20 лютого польські протестувальники на кілька годин вже обмежували рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів на низці пунктів пропуску через кордон в обидвох напрямках.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу