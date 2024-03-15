Депозити населення знову зростають після відтоку коштів з банків у січні, – НБУ

Депозити резидентів в українських банках після зростання в грудні 2023 року на 7,7% та зниження у січні 2024 року на 2,1% у лютому додали 1,2%, або 27,6 млрд грн, та становили 2,37 трлн грн.

Про це свідчить статистика Національного банку України, передає Інтерфакс-Україна.

Депозити населення у лютому збільшилися на 1,6%, або на 16,9 млрд грн, до 1,07 трлн грн.

Зокрема в гривні – на 2,2%, або на 15 млрд грн, до 706,4 млрд грн, тоді як у валюті вони знизилися на 0,4%, або на $0,03 млрд у доларовому еквіваленті, до $9,43 млрд.

Депозити бізнесу у лютому також зросли на 1,2%, або на 14,7 млрд грн, до 1,27 трлн грн.

Як і у випадку з населенням, це сталося за рахунок зростання гривневих депозитів на 2,1%, або на 18,2 млрд грн, до 902,62 млрд грн, тоді як валютні депозити знизилися на 1,8%, або на $0,18 млрд у доларовому вираженні – до $9,73 млрд.

Середня ставка нових оформлених гривневих депозитів для населення у лютому впала на 0,3 процентних пункти (п.п.) – до 11,4%, тоді як для корпоративного сектора зниження становило 0,1 п.п. – до 9,8%.

Що стосується валютних депозитів, то їхня прибутковість для фізосіб п'ятий місяць поспіль збереглася на рівні близько 1% річних, тоді як для юридичних осіб вона залишилася на рівні 0,7% річних.

Кредитний портфель у лютому, після скорочення на 0,5% у січні, збільшився на 0,2%, або на 1,6 млрд грн, до 994,78 млрд грн. Такий результат був забезпечений збільшенням гривневого споживчого кредитування на 1%, або на 2,2 млрд грн, до 218,31 млрд грн, тоді як в іноземній валюті портфель кредитів фізосіб знову трохи скоротився – на 0,4%, до еквівалента $311,67 млн.

Портфель кредитів корпоративного сектору другий місяць поспіль зменшується: у лютому він знизився на 0,18 млрд грн – до 747,3 млрд грн. Це обумовлено скороченням валютних кредитів на 2%, або на $0,12 млрд у доларовому вираженні, до $6,08 млрд грн, тоді як позики бізнесу у гривні збільшились у лютому на 0,5% – до 514,76 млрд грн.

Згідно з інформацією Нацбанку, ставки за гривневими кредитами бізнесу впали на 1,5 п.п. – до 16,6%, тоді як населення вони залишилися колишньому рівні – 34,6% річних.

Ставки за валютними позиками для юросіб збереглися на рівні 6,7%, тоді як для фізосіб після зменшення у січні на 1,4 п.п. у лютому вони опустилися ще на 2 п.п. – до 3% річних.

Ставки міжбанківських кредитів з січня не змінювалися – 14,6%, проте по "овернайт", як зазначив Нацбанк, у лютому зафіксовано їхнє невелике зниження на 0,1 п.п. – до 14,4% річних.

Депозити в січні

Як повідомлялося, депозити резидентів в українських банках у січні цього року зменшилися на 2,1% або на 49,2 млрд грн – до 2 трлн 345,9 млрд грн. Зниження обсягу депозитів зафіксовано вперше після серпня 2022 року.

У тому числі, обсяг депозитів населення впав у січні на 2,5% або на 27,4 млрд грн – до 1 трлн 50,9 млрд грн. Попереднє їх зниження було зафіксовано у травні та січні минулого року, проте тоді воно становило менше 1 млрд грн і менше 4 млрд грн відповідно.

Зокрема, депозити населення у гривні зменшилися на 2,6% або 18,8 млрд грн – до 692,2 млрд грн, а у валюті – на 2,1% або $0,20 млрд, до $9,47 млрд.

Депозити бізнесу у січні зменшилися на 1,7% або 21,8 млрд грн – до 1 трлн 259,5 млрд грн. Переважно за рахунок падіння гривневих депозитів на 3,5% або 32,5 млрд грн, – до 884,85 млрд грн. Проте валютні вклади бізнесу у доларовому вираженні збільшилися на 3,2% або $0,31 млрд – до $9,89 млрд.