Гривня завершує тиждень рекордним падінням: Нацбанк встановив курс долара на понеділок
Курс гривні оновив історичний мінімум щодо долара США.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 18 березня, на рівні 38,7998 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано у четвер – 38,7878 грн/$.
Водночас курс гривні до євро укріпився на 4 копійки – до 42,2452 грн за євро. 14 березня він також опускався до історичного мінімуму – 42,4183 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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Ну це ще півбіди . Є ресурси які пишуть про обвал гривні . Обвал - на копійку мля !!
Почти на ДВЕ копейки рекордное падение!
за визначенням ...