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Новини
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Гривня завершує тиждень рекордним падінням: Нацбанк встановив курс долара на понеділок

деньги,ввп,гроші

Курс гривні оновив історичний мінімум щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 18 березня, на рівні 38,7998 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано у четвер – 38,7878 грн/$.

Курс гривні рекордно впав

Водночас курс гривні до євро укріпився на 4 копійки – до 42,2452 грн за євро. 14 березня він також опускався до історичного мінімуму – 42,4183 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2207) гривня (1571) курс (1526) НБУ (9348) обмін валюти (728)


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вчора так і писали, що зупинив падіння тільки на 1 день
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15.03.2024 16:28 Відповісти
Зниження гривні копійчане , а заголовок звучить так загрозливо немов падіння сталося зразу гривень на 100 . ! Хайп - наше всьо !!
Ну це ще півбіди . Є ресурси які пишуть про обвал гривні . Обвал - на копійку мля !!
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15.03.2024 17:25 Відповісти
Неправда ваша!
Почти на ДВЕ копейки рекордное падение!
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16.03.2024 11:41 Відповісти
Будете мене згадувати у понедiлок (Зэбилам ща те потоки - до лампочки). Просто заре, в тотализаторе поставь ставки с учетом того, шо в понедельник гривна начинает подъем. головне закинути побiльше грошей на той тоталiзатор... И вам за одну ставку 5-10 тыщ юсд - гарантировано. Главное всей семьей это сделать.
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15.03.2024 17:46 Відповісти
Держава, яка ввозить більше товарів, а ніж експортує, приречена на падіння національної валюти.
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15.03.2024 21:23 Відповісти
Паперові гроши є несправжніми
за визначенням ...
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16.03.2024 06:44 Відповісти
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16.03.2024 11:46 Відповісти

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