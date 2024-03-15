Польського власника магазинів Cropp і Sinsay звинуватили у фіктивному виході з Росії
Компанія Hindenburg Research звинуватила польського ритейлера LPP (магазини Cropp, Sinsay, Mohito, Reserved) у фіктивному виході з Росії.
Свої аргументи компанія виклала у великому розслідуванні на своєму сайті. Акції LPP після цього обвалилися більш ніж на 20%, передає LIGA.net.
До початку повномасштабної російсько-української війни Росія була найбільшим міжнародним ринком LPP, на який припадало 20% виторгу. Компанія мала 553 магазини й планувала відкривати нові.
У 2022 році LPP оголосила про продаж російського бізнесу китайському консорціуму за $382 млн.
Попри це загальний виторг LPP у 2022-2023 фінансовому році все одно збільшився на "нечувані для роздрібної торгівлі одягом" 40,5%, а акції вийшли на історичні максимуми.
"Ми вважаємо, що LPP змогла показати такі видатні результати, тому що її відмова від російського бізнесу була суцільним обманом", – йдеться в розслідуванні Hindenburg.
Hindenburg з'ясувала, що дубайська компанія Far East Services, яка придбала російські активи LPP, була заснована за день до оголошення про угоду й не має зв'язків із Китаєм.
Hindenburg стверджує, що один із колишніх працівників LPP прямо назвав компанію ширмою, бо насправді російський бізнес "прямо контролюється офісом і керівництвом LPP". За його словами, президенту LPP Мареку Пехоцькому "пох** на якусь там війну між Росією й Україною".
LPP казала, що буде лише підтримувати покупця протягом "перехідного періоду", але Hindenburg знайшла докази, що LPP, ймовірно, досі продає свої колекції та контролює інвентар магазинів у Росії.
Колекції у російських магазинах збігаються з каталогами LPP, а коди продукції в російських магазинах – із кодами LPP.
"Ми підозрюємо, що LPP маскувала фальшивий вихід із Росії за допомогою бухгалтерських маніпуляцій. Більш ніж дві третини зростання виторгу у 2022-2023 році, а саме $732 млн, або 20% сумарного виторгу, припало на рядок "Інше". Попередні три роки цей рядок "Інше" ніколи не давав понад 2% від загального доходу LPP", – пишуть аналітики.
Польські медіа опублікували відповідь LPP на розслідування Hindenburg Research. Компанія назвала цей звіт дезінформаційною кампанією з метою отримання прибутку на падінні акцій.
"Звіт, підготовлений Hindenburg Research, є частиною організованої дезінформаційної атаки, яка готувалася протягом п'яти місяців і спрямована на зниження курсу акцій LPP Group. [...] Не виключено, що такі дії можуть бути спробою захопити вплив у LPP. Група повністю контролює ситуацію", – йдеться в повідомленні.
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Треба буде їх повернути доки чек зберігся і направити ті 65,99 złotych на ЗСУ на додачу до своїх щомісячних обов'язкових 2000 грн. донатів на ЗСУ.
Про що говорити , якщо навіть Україна надає послуги транзиту московського газу через нашу територію . На нашгих ядерих об'єктах використовується російське ядерне пальне . А ряд українських обленерго - мають російських беніфіціарів .
По друге - по друге потрбіно вірити не словам , а справам . Слова про те , що ми не будемо продовжувати транзит звучали неодноразово - аоле транзит до цих пір йде . Більше того глава української ГТС - заявив , що Україна "якщо захочуть партнери " продовжить транзит до 2027 року.
Україна готова продовжувати транзит російського газу до 2027 року, але це є "дедлайном" для Європи, щоб відмовитися від російського газу, заявила глава «Оператора ГТС України» Дмитро Ліппа.
Більше того про це саме сказав прмєр міністр Шмигаль
Напередодні про готовність продовжити транзит російського газу після закінчення контракту з Газпромом наприкінці 2024 року заявив і прем'єр Шмигаль, але лише через посередника з ЄС.
https://teploukraina.com.ua/tpost/vmzmc0uec1-poperedzhennya-2027-rk-dedlain-dlya-ukra
По третє - Щоб обсирати одного з найбільших союзників України - Польщу потрібно бути або недалекми розумом або агентом ФСБ - саме вони бажають вбити клин між Україною та Польщею .
Денис Шмигаль повідомив під час спільного з главою польського уряду Дональдом Туском брифінгу у Києві, передає кореспондент Укрінформу.
«За 698 днів від початку повномасштабної війни Польща надала Україні озброєння і техніки на суму майже 3,5 мільярда доларів», - сказав Шмигаль.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3816781-polsa-vze-nadala-ukraini-vijskovoi-dopomogi-majze-na-35-milarda-smigal.html
Поляки переказали через неурядові організації на допомогу українцям понад 10 млрд злотих
Поляки переказали через неурядові організації Республіки Польща на допомогу українцям понад 10 млрд злотих і готові надавати допомогу й надалі.
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/3793930-vnesok-neuradovih-organizacij-polsi-u-pidtrimku-ukraini-v-borotbi-z-rosijskou-agresieu.html
Підводячи підсумок можна були ще поговорити про хамство , недалекість , несвіченість , не вміння вести дискусію - що є першою ознакою москаля...
Тобто у любому випадку покупка польських товарів це удар по Україні.
Загалом якість більшості польської продукції лайно, тому ще до початку перестав блокади (хоча є нюанси) перестав її купувати (дай не сказав що часто її брав).
Поляки нормально нас закидують лайном (Для прикладу чіпси Прінглс, виготовлені у пшекії, те неїстівна хрінь. А ось те що виготовлено в Бельгії доволі прикольні, шкода що в основі це специфічні смаки і останнім часом їх рідко до нас завозять).
Біда чисто для мене тільки з рідким кормом для котів. Відсотків так 80 (Шеба, Віскас, і тому подібне) то зроблено у поляків. Інші 20 а бо занадто дорого, а бо не якісна хрінь на жаль.... Тому не знаю яку цю позицію замінити на щось інші