Підприємство Міноборони уклало прямі договори на постачання харчів для ЗСУ після зриву тендерів на Prozorro

Держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони уклало прямі договори з постачальниками харчування для Збройних сил України по 13 секторам, які охоплюють всю Україну.

Як повідомили у пресслужбі держпідприємства, середня ціна комплекту харчування для одного військовослужбовця на добу в укладених угодах становить 111,49 грн, перші поставки за ними очікуються вже з 1 квітня.

"За результатами двох раундів збору комерційних пропозицій було обрано 5 постачальників, чия пропозиція була найбільш економічно вигідною", – зазначається у повідомленні.

"Черкаський м'ясокомбінат" постачатиме харчування для ЗСУ в 4 сектори:

Харківська, Донецька, Сумська, Луганська, Полтавська області. Ціна за комплект – 118,38 грн;

Черкаська, Кіровоградська, Вінницька, Київська області. Ціна за комплект – 104,88 грн;

Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська області. Ціна за комплект – 108,48 грн;

Дніпропетровська, Полтавська, Донецька, Запорізька області. Ціна за комплект – 111,72 грн.

"Буський консервний завод" постачатиме харчі для військових у два сектори:

Миколаївська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області. Ціна за комплект – 113,76 грн;

Волинська, Рівненська, Житомирська області. Ціна за комплект – 113,76 грн.

Компанія "Твій Хліб" постачатиме харчі у 5 секторів:

Чернівецька, Івано-Франківська, Тернопільська області. Ціна за комплект – 109,62 грн;

Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська області. Ціна за комплект – 109,62 грн;

Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська області. Ціна за комплект – 111,24 грн;

Житомирська, Київська, Чернігівська, Вінницька, Черкаська області. Ціна за комплект – 104,94 грн;

Вінницька, Хмельницька, Житомирська, Київська області. Ціна за комплект – 104,94 грн.

Фірма "Фуд Гранд" постачатиме харчі у сектор, який складається з Харківської, Донецької, Сумської, Луганської, Полтавської областями. Ціна за комплект – 118,38 грн.

"Юг Прод Торг" постачатиме харчування у сектор, який складається з Миколаївської, Херсонської, Одеської та Кіровоградської областей. Ціна за комплект – 119,70 грн.

Хто зірвав попередні тендери Міноборони на харчування для ЗСУ?

Як повідомлялося, 21 лютого держпідприємство "Державний оператор тилу" скасувало результати 11 тендерів на харчування для військовослужбовців загальною очікуваною вартістю 10,8 млрд грн через рішення суду.

За день до проведення тендерів Шостий апеляційний адмінсуд за позовом ТОВ "Трейд Граніт Інвест" визнав незаконними вимоги "Державного оператора тилу", які заважали одному з попередніх постачальників харчів для ЗСУ взяти участь у нових закупівлях. Відтак суд скасував низку вимог до учасників нових тендерів.

Втім, після оскаржень в судах та публічних медіаатак на ці аукціони так і не прийшов жоден відомий рітейлер. Участь у них взяли виключно старі постачальники чи нові компанії, які взагалі не мали жодного досвіду постачання харчування для військових, зазначають Наші гроші.

Перемоги у скасованих тендерах на загальну суму 8,1 млрд грн отримали фірми "Кросс прайм" (новачок на держзакупівлях, оскаржував в суді вимоги замовника), "Атомсервіс" (з групи "Військсервіс-волонтер") та "Контракт продрезерв 5" ("дніпропетровська група").

Водночас 6 березня постачальники повторно зірвали тендери ДОТ на харчування для військовослужбовців. зазначається, що суд не задовольнив вимоги одного з постачальників, і після цього у скоординований спосіб по значній кількості лотів, а саме по 12-ти з 13-ти, постачальники відкликали свої пропозиції.

Постачальників категорично не влаштовує, що заявки від частин тепер збиратиме ДОТ, а не вони самі напряму від частин. Бо саме завдяки прямому отриманню заявок з частин їм вдається красти гроші. Це відбувається через підписання фальшивих накладних на товар, якого не було, але який потім оплачується Міноборони.