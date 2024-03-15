Енергетична митниця посилила контроль за імпортом автогазу через пальне з Росії

Енергетична митниця Державної митної служби перевіряє операції з постачання скрапленого газу, виробленого на території Європейського Союзу шляхом змішування його складових із різних країн походження, на вміст пального російського походження.

Як ідеться в повідомленні Держмитслужби, енергетична митниця посилила контроль за імпортом автогазу після інформації про те, що російський газ знову почав продаватися на українських АЗС.

"Інформуємо, що відповідно до вимог п. 1 ст. 38 Митного Кодексу України, виробничі та технологічні операції вважаються економічно необґрунтованими, якщо їх здійснено з метою ухилення від застосування обмежувальних заходів (заборони ввезення, застосування санкцій тощо)", – сказано в повідомленні.

У відмстві попередили, що в разі отримання інформації про скраплений газ, вироблений шляхом простого змішування, складові якого походять з Росії, таий газ буде заборонено до ввезення в Україну, а інформацію щодо постачальників передано до правоохоронних органів.