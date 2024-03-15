Держава компенсуватиме вартість збудованих бізнесом доріг та комунікацій за законом про "інвестнянь" (оновлено)

Кабінет Міністрів затвердив порядок компенсації за рахунок держави витрат інвесторів на будівництво об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

Відповідне рішення уряд схвалив за своєму засіданні у п'ятницю, 15 березня, повідомив премєр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Продовжуємо покращувати умови для великих інвестиційних проєктів. Сьогодні затвердимо документ, який дає можливість інвесторам отримати компенсацію за збудовані ними об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури", – написав Шмигаль.

Він пояснив, що у випадку, якщо інвестор побудував дорогу, провів воду, газ, або електроенергію до свого заводу чи іншого об’єкта інвестицій, то держава компенсує йому ці витрати.

"Крім того, інвестор тепер матиме можливість отримати і компенсацію своїх витрат за підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж. Ми про це говорили з бізнесом. Дуже важлива і принципова історія. Це дасть додаткові інвестиції та нові великі проєкти для нашої економіки", – додав голова уряду.

Очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко зауважила, що це останній нормативний акт, необхідний для запуску державної програми підтримки проєктів із значними інвестиціями.

"Інвестори, які готові реалізувати в Україні проекти вартістю від 12 млн євро, отримають від нас максимальне сприяння та підтримку у вигляді супроводу, податкових та митних пільг, компенсації витрат вартості збудованих об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури або підключення до інженерно-транспортних мереж тощо", – цитує Свириденко пресслужба міністерства.

Вона нагадала, що у держбюджеті на 2024 рік передбачено на виплату таких компенсацій 3 мільярди гривень.

Як повідомлялося, 12 березня Кабмін затвердив порядок та методологію оцінки проєктів зі значними інвестиціями, які можуть претендувати на отримання пільг за так званим законом про "інвестнянь".

Які пільги передбачає закон "про інвестнянь"

Як повідомлялося, у вересні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону підписав зміни до закон "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні", відомого як "закон про інвестнянь".

Вони передбачають зменшення вимоги щодо розміру значних інвестицій до 12 млн євро та кількості створених нових робочих місць – з 80 до 50 впродовж строку реалізації інвестиційного проєкту, що мало б розширити коло потенційних інвесторів.

Крім того, запроваджено нову форму державної підтримки для інвесторів, а саме часткової компенсації вартості будівництва об’єктів суміжної інфраструктури.

Очікується, що такі зміни дозволять брати участь у програмі "інвестнянь" не лише великим, а й середнім інвесторам.

Станом на лютий 2023 року з початку дії закону "про інвестнянь" надійшло лише п'ять заявок на реалізацію великих інвестиційних проектів із запланованим фінансуванням 11 млрд грн, проте обсяг залучених інвестицій був нульовим.