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Новини
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Держава компенсуватиме вартість збудованих бізнесом доріг та комунікацій за законом про "інвестнянь" (оновлено)

дороги,ремонт

Кабінет Міністрів затвердив порядок компенсації за рахунок держави витрат інвесторів на будівництво об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

Відповідне рішення уряд схвалив за своєму засіданні у п'ятницю, 15 березня, повідомив премєр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Продовжуємо покращувати умови для великих інвестиційних проєктів. Сьогодні затвердимо документ, який дає можливість інвесторам отримати компенсацію за збудовані ними об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури", – написав Шмигаль.

Він пояснив, що у випадку, якщо інвестор побудував дорогу, провів воду, газ, або електроенергію до свого заводу чи іншого об’єкта інвестицій, то держава компенсує йому ці витрати.

"Крім того, інвестор тепер матиме можливість отримати і компенсацію своїх витрат за підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж. Ми про це говорили з бізнесом. Дуже важлива і принципова історія. Це дасть додаткові інвестиції та нові великі проєкти для нашої економіки", – додав голова уряду.

Очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко зауважила, що це останній нормативний акт, необхідний для запуску державної програми підтримки проєктів із значними інвестиціями.

"Інвестори, які готові реалізувати в Україні проекти вартістю від 12 млн євро, отримають від нас максимальне сприяння та підтримку у вигляді супроводу, податкових та митних пільг, компенсації витрат вартості збудованих об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури або підключення до інженерно-транспортних мереж тощо", – цитує Свириденко пресслужба міністерства.

Вона нагадала, що у держбюджеті на 2024 рік передбачено на виплату таких компенсацій 3 мільярди гривень.

Як повідомлялося, 12 березня Кабмін затвердив порядок та методологію оцінки проєктів зі значними інвестиціями, які можуть претендувати на отримання пільг за так званим законом про "інвестнянь". 

Які пільги передбачає закон "про інвестнянь"

Як повідомлялося, у вересні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону підписав зміни до закон "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні", відомого як "закон про інвестнянь".

Вони передбачають зменшення вимоги щодо розміру значних інвестицій до 12 млн євро та кількості створених нових робочих місць – з 80 до 50 впродовж строку реалізації інвестиційного проєкту, що мало б розширити коло потенційних інвесторів.

Крім того, запроваджено нову форму державної підтримки для інвесторів, а саме часткової компенсації вартості будівництва об’єктів суміжної інфраструктури.

Очікується, що такі зміни дозволять брати участь у програмі "інвестнянь" не лише великим, а й середнім інвесторам.

Станом на лютий 2023 року з початку дії закону "про інвестнянь" надійшло лише п'ять заявок на реалізацію великих інвестиційних проектів із запланованим фінансуванням 11 млрд грн, проте обсяг залучених інвестицій був нульовим.

Автор: 

інвестиції (1548) Кабмін (7803) компенсації (338) інвестори (303) інвестняня (40)


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Топ коментарі
+30
Это полный писец
Побираться по всему миру - чтобы в результате миллиарды шли
На всякое дерьмо от президента?
От марафона до дорог
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15.03.2024 19:45
+28
Покидьки. Абсолютна вся техніка повинна бути терміново відправлена на фронт, щоб будувати захисні споруди та укріплення, яких немає і досі, на третьому році війни.
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15.03.2024 19:49
+20
Весь світ шукає гроші на зброю, а зебільна підорня краде і краде...
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15.03.2024 19:50
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15.03.2024 19:34 Відповісти
Это полный писец
Побираться по всему миру - чтобы в результате миллиарды шли
На всякое дерьмо от президента?
От марафона до дорог
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15.03.2024 19:45 Відповісти
Людям за зруйновано майно та житло - нуль гривен.

А бизнесу за дороги - компенсацію.
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15.03.2024 20:09 Відповісти
Яке неприкрите і нагле крадівництво. Це вже колі котлети будуть дороги строїти ? Б
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15.03.2024 20:21 Відповісти
які нах дороги?
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15.03.2024 19:43 Відповісти
В прикордонні та біля зони бойових дій. Будуються аж гай шумить.
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15.03.2024 19:51 Відповісти
Знову беруться за дороги - 17млд потрібно освоіти
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15.03.2024 19:48 Відповісти
Покидьки. Абсолютна вся техніка повинна бути терміново відправлена на фронт, щоб будувати захисні споруди та укріплення, яких немає і досі, на третьому році війни.
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15.03.2024 19:49 Відповісти
Весь світ шукає гроші на зброю, а зебільна підорня краде і краде...
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15.03.2024 19:50 Відповісти
Десять минут дал указание кабмину делать дроны.....Какие дороги?Шмыгаль вы что нашего президента подставляете?Что это ....саботаж????
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15.03.2024 19:50 Відповісти
Нашего президента? Кому и кобыла невеста.
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17.03.2024 19:55 Відповісти
Це легалізовані відкати, якщо хтось не розуміє. І ви ще нарікаєте на Америку. Всі в світі розуміють яка в Україні влада і допомагають виключно із поваги до героїчного українського народу.
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15.03.2024 19:51 Відповісти
А ви що не розумієте, що зермакам і не потрібна допомога. Їм аби Україну побистріше доздати
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15.03.2024 20:23 Відповісти
ці "зелені жадібні потвори " не нажеруться ніколи ДО ТИХ ПІР ,ДОПОКИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД НЕ ВІДБЕРЕ ВІД НИХ "ЛОЖКУ" .яку їм дав у 2019 році
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15.03.2024 19:52 Відповісти
піліть бабло зебіли будут наче востаннє..
недарма ж Тюмошонка повернулася барижить, бо самі дермаки-татарови-гидьманцеви-арахніди вже не справляються гроші чемоданами рахувати
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15.03.2024 19:54 Відповісти
Коротко про новину ми вас наїбемо ви збудуйте а ми вам не заплатимо
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15.03.2024 19:56 Відповісти
Тю - великий проект у 12 лямів євро! То це ж на 12 кілометрів дороги у ковідні часи...
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15.03.2024 19:57 Відповісти
Інвестори, які готові реалізувати в Україні проекти вартістю від 12 млн євро, отримають від нас максимальне сприяння та підтримку у вигляді супроводу, податкових та митних пільг, компенсації витрат вартості збудованих об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури або підключення до інженерно-транспортних мереж тощо" Джерело: https://biz.censor.net/n3478927
ну що це як не корупція!?
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15.03.2024 20:01 Відповісти
говорили-балакали, сіли і заплакали
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15.03.2024 20:16 Відповісти
То бізнес щось для себе робить за рахунок держави. Давайте я збудую для себе виробництво, а держава мені поверне гроші. В нас що, немає де гроші дівати??? Зелені крадії, ви дограєтеся!
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15.03.2024 20:18 Відповісти
зепокідьки
Люди по копійці збирають на дрони а вони квздять та й ше закони придумують для цього..
Майдану не буде..
Будуть з гранатометів розстрілювати зРаду
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15.03.2024 20:19 Відповісти
Пора бориспільський аеропорт під прицілом "Стінгерів" тримати,Щобневтік.
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15.03.2024 22:50 Відповісти
Видатки державного бюджету України значно перевищують доходи, тому Україна гостро потребує фінансової підтримки міжнародних партнерів. - заявив Шмигаль на засіданні уряду.

Тобто, грошей немає, але схематоз працює (адже всім зрозуміло, власникам якого бізнесу будуть компенсації), більше того, це ж далеко не все - вони ще й аграріям з деокупованих територій мають намір платити 8000 грн. за гектар, вкотре викидають шалені кошти на дороги і т.п. А за все платимо ми, бо кошти від іноземних партнерів розкрадаються, а гривню продовжують друкувати (що видно по щоденному зростанню цін абсолютно на все).
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15.03.2024 20:23 Відповісти
Кому смерть , а хто думає як вкрасти. Як там дороги в Маріуполі? Добре поремонтували?
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15.03.2024 21:47 Відповісти
Щось мені весь мій попередній досвід підказує що найбільшими "інвесторами" які присмокчуться до цієї програми стануть хлопчики з оточення хрипатого чотирижди уклоніста.
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15.03.2024 21:47 Відповісти
Ці плани "Зе та правітельства" то чергові обіцянки- цяцянки...і чергова маячня...
"Нєобучаємі"...(
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15.03.2024 22:42 Відповісти
Людям которые потеряли дома, беженцам что компенсировали? Про них тупо забыли и забили..
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15.03.2024 23:08 Відповісти
инвест-соснИ у зеленскага
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15.03.2024 23:09 Відповісти
Це черговий фокус від КМ в питанні прискорення відкатів. Майбутнє туманне а долю малую хоцца вже. Хто погоджує списки той в темі.
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16.03.2024 01:02 Відповісти
Грати крапленими картами з шулером?

Зробити - а потім намагатися повернути свої кошти? Рішення щодо повернення коштів приймає "чесний" чиновник?
Нахіба цей геморрой потрібен чесному підряднику? Тому участь будуть брати схематозники та злодії.
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16.03.2024 10:33 Відповісти
Велике (будівництво,)кормушка!
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16.03.2024 10:52 Відповісти
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16.03.2024 12:24 Відповісти
Тобто, на компенсації інвестицій в будівництво інженерно-транспортної інфраструктури гроші є... Навіть під час війни zекловуни думають тільки про дороги. По великому рахунку, за два роки війни по всій Західній Україні повинні були б бути побудовані заводи з виробництва зброї, ***********, дронів та лінії укріплення на Сході та Півдні. Вся країна мала б перейти на військове виробництво та залучати в нього іноземні інвестиції. Але то все не на часі, головне дороги...
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16.03.2024 18:44 Відповісти
Дружина із доньками начальника Служби автодоріг Львівщини придбали кілька квартир у Львові

Начальник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза оприлюднив свою декларацію про доходи за 2022 рік. Протягом 2021 - 2022 років дружина та доньки посадовця придбали кілька квартир у Львові.https://zaxid.net/nachalnik_sluzhbi_avtodorig_lvivshhini_oleg_bereza_podav_deklaratsiyu_pro_dohodi_za_2022_rik_n1581862

Як вказано у електронній декларації, у 2022 році Олег Береза отримав 1,5 млн грн зарплати та ще 149 тис. грн подарунку від Романа Шалеви, який пов'язаний із бізнесом подружжя. Дружина посадовця Вікторія Береза вказала 524 тис. грн доходу від підприємницької діяльності, 86 тис. грн зарплати за сумісництвом та понад 100 тис. грн процентів від банку.

Олег Береза є власником квартири (99 м2) та гаража у Львові, також є співвласником офісного приміщення та ще однієї квартири. Він також має земельну ділянку та дачний будинок в Солонці (151,9 м2). Вікторія Береза та її чоловік мають спільну власність із Романом Шалевою (нежитлові приміщення, земельні ділянки), у 2022 році вони навіть придбали разом квартиру площею 136,2 м2 у Львові. У 2021 році Вікторія Береза придбала ще дві земельні ділянки та квартиру у Львові площею 106 м2, нове житло у 2021 році придбали й дві доньки посадовця: квартири площею 70,5 м2 та 93,4 м2, а також одне паркомісце.

Начальник Служби автодоріг Львівщини є власником авто Kia Mohave 2011 року випуску, а його донька Ірина у 2020 році придбала Nissan Juke 2018 року випуску.

Із Олегом Березою та його дружиною пов'язані кілька компаній: «Українські страви», «Оксана», «Діана-БМ», «ДВУ», «Ролер».
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17.03.2024 09:58 Відповісти
Дякуємо тобі ти наймудріший президент в світі
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17.03.2024 10:41 Відповісти
Хочу державну посаду.
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18.03.2024 00:52 Відповісти

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