Держава компенсуватиме вартість збудованих бізнесом доріг та комунікацій за законом про "інвестнянь" (оновлено)
Кабінет Міністрів затвердив порядок компенсації за рахунок держави витрат інвесторів на будівництво об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.
Відповідне рішення уряд схвалив за своєму засіданні у п'ятницю, 15 березня, повідомив премєр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
"Продовжуємо покращувати умови для великих інвестиційних проєктів. Сьогодні затвердимо документ, який дає можливість інвесторам отримати компенсацію за збудовані ними об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури", – написав Шмигаль.
Він пояснив, що у випадку, якщо інвестор побудував дорогу, провів воду, газ, або електроенергію до свого заводу чи іншого об’єкта інвестицій, то держава компенсує йому ці витрати.
"Крім того, інвестор тепер матиме можливість отримати і компенсацію своїх витрат за підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж. Ми про це говорили з бізнесом. Дуже важлива і принципова історія. Це дасть додаткові інвестиції та нові великі проєкти для нашої економіки", – додав голова уряду.
Очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко зауважила, що це останній нормативний акт, необхідний для запуску державної програми підтримки проєктів із значними інвестиціями.
"Інвестори, які готові реалізувати в Україні проекти вартістю від 12 млн євро, отримають від нас максимальне сприяння та підтримку у вигляді супроводу, податкових та митних пільг, компенсації витрат вартості збудованих об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури або підключення до інженерно-транспортних мереж тощо", – цитує Свириденко пресслужба міністерства.
Вона нагадала, що у держбюджеті на 2024 рік передбачено на виплату таких компенсацій 3 мільярди гривень.
Як повідомлялося, 12 березня Кабмін затвердив порядок та методологію оцінки проєктів зі значними інвестиціями, які можуть претендувати на отримання пільг за так званим законом про "інвестнянь".
Які пільги передбачає закон "про інвестнянь"
Як повідомлялося, у вересні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону підписав зміни до закон "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні", відомого як "закон про інвестнянь".
Вони передбачають зменшення вимоги щодо розміру значних інвестицій до 12 млн євро та кількості створених нових робочих місць – з 80 до 50 впродовж строку реалізації інвестиційного проєкту, що мало б розширити коло потенційних інвесторів.
Крім того, запроваджено нову форму державної підтримки для інвесторів, а саме часткової компенсації вартості будівництва об’єктів суміжної інфраструктури.
Очікується, що такі зміни дозволять брати участь у програмі "інвестнянь" не лише великим, а й середнім інвесторам.
Станом на лютий 2023 року з початку дії закону "про інвестнянь" надійшло лише п'ять заявок на реалізацію великих інвестиційних проектів із запланованим фінансуванням 11 млрд грн, проте обсяг залучених інвестицій був нульовим.
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Побираться по всему миру - чтобы в результате миллиарды шли
На всякое дерьмо от президента?
От марафона до дорог
А бизнесу за дороги - компенсацію.
недарма ж Тюмошонка повернулася барижить, бо самі дермаки-татарови-гидьманцеви-арахніди вже не справляються гроші чемоданами рахувати
ну що це як не корупція!?
Люди по копійці збирають на дрони а вони квздять та й ше закони придумують для цього..
Майдану не буде..
Будуть з гранатометів розстрілювати зРаду
Тобто, грошей немає, але схематоз працює (адже всім зрозуміло, власникам якого бізнесу будуть компенсації), більше того, це ж далеко не все - вони ще й аграріям з деокупованих територій мають намір платити 8000 грн. за гектар, вкотре викидають шалені кошти на дороги і т.п. А за все платимо ми, бо кошти від іноземних партнерів розкрадаються, а гривню продовжують друкувати (що видно по щоденному зростанню цін абсолютно на все).
"Нєобучаємі"...(
Зробити - а потім намагатися повернути свої кошти? Рішення щодо повернення коштів приймає "чесний" чиновник?
Нахіба цей геморрой потрібен чесному підряднику? Тому участь будуть брати схематозники та злодії.
Начальник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза оприлюднив свою декларацію про доходи за 2022 рік. Протягом 2021 - 2022 років дружина та доньки посадовця придбали кілька квартир у Львові.https://zaxid.net/nachalnik_sluzhbi_avtodorig_lvivshhini_oleg_bereza_podav_deklaratsiyu_pro_dohodi_za_2022_rik_n1581862
Як вказано у електронній декларації, у 2022 році Олег Береза отримав 1,5 млн грн зарплати та ще 149 тис. грн подарунку від Романа Шалеви, який пов'язаний із бізнесом подружжя. Дружина посадовця Вікторія Береза вказала 524 тис. грн доходу від підприємницької діяльності, 86 тис. грн зарплати за сумісництвом та понад 100 тис. грн процентів від банку.
Олег Береза є власником квартири (99 м2) та гаража у Львові, також є співвласником офісного приміщення та ще однієї квартири. Він також має земельну ділянку та дачний будинок в Солонці (151,9 м2). Вікторія Береза та її чоловік мають спільну власність із Романом Шалевою (нежитлові приміщення, земельні ділянки), у 2022 році вони навіть придбали разом квартиру площею 136,2 м2 у Львові. У 2021 році Вікторія Береза придбала ще дві земельні ділянки та квартиру у Львові площею 106 м2, нове житло у 2021 році придбали й дві доньки посадовця: квартири площею 70,5 м2 та 93,4 м2, а також одне паркомісце.
Начальник Служби автодоріг Львівщини є власником авто Kia Mohave 2011 року випуску, а його донька Ірина у 2020 році придбала Nissan Juke 2018 року випуску.
Із Олегом Березою та його дружиною пов'язані кілька компаній: «Українські страви», «Оксана», «Діана-БМ», «ДВУ», «Ролер».