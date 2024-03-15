Євросоюз хоче спрямувати надприбутки від заморожених активів Росії на зброю для України

Партнери посилять співпрацю для допомоги України, зокрема через налагодження спільного виробництва зброї та використання на її закупівлю доходів в інших країнах із надприбутків від заморожених російських активів.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц після зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском і президентом Франції Еммануелем Макроном після зустрічі у форматі Ваймарського трикутнику 15 березня в Берліні, передає Укрінформ.

"Ми використаємо надприбуток від заморожених російських активів у Європі для того, щоби фінансово підтримати закупівлю зброї для України", – заявив Шольц.

Він сказав, що більше боєприпасів з усього світу для України будуть забезпечені "від цього моменту".

Виробництво військових систем буде здійснюватися також через спільне виробництво з партнерами в Україні.

У рамках формату "Рамштайн", зустріч якого планується наступного понеділка, 18 березня, буде сформована нова коаліція – далекобійної артилерії. Також будуть обговорені інші конкретні кроки.

Загалом у рамках ЄС буде посилена підтримка України, для чого в Брюсселі були ухвалені цього тижня важливі рішення – виділено додаткові гроші та розширено навчальну місію, нагадав Шольц.

Він назвав Веймарський трикутник важливим знаком рішучості та єдності і нагадав, що Німеччина, Франція та Польща несуть особливу відповідальність і є одними з найбільших донорів допомоги Україні в її боротьбі проти російського імперського агресора – політично, військово та фінансово.

"Ми стоїмо міцно та непохитно на боці України", – запевнив канцлер і сказав, що це є також сигналом російському керівництву.

Водночас глава уряду підкреслив, що країни-партнери "не перебувають у війні з Росією". Метою їх є забезпечити те, щоб Україна сама могла ефективно боронити себе. Німеччина, Франція і Польща разом з євроатлантичними партнерами працюють над цим і не зменшать свої зусилля.