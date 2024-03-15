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Євросоюз хоче спрямувати надприбутки від заморожених активів Росії на зброю для України

шольц

Партнери посилять співпрацю для допомоги України, зокрема через налагодження спільного виробництва зброї та використання на її закупівлю доходів в інших країнах із надприбутків від заморожених російських активів.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц після зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском і президентом Франції Еммануелем Макроном після зустрічі у форматі Ваймарського трикутнику 15 березня в Берліні, передає Укрінформ.

"Ми використаємо надприбуток від заморожених російських активів у Європі для того, щоби фінансово підтримати закупівлю зброї для України", – заявив Шольц.

Він сказав, що більше боєприпасів з усього світу для України будуть забезпечені "від цього моменту".

Виробництво військових систем буде здійснюватися також через спільне виробництво з партнерами в Україні.

У рамках формату "Рамштайн", зустріч якого планується наступного понеділка, 18 березня, буде сформована нова коаліція – далекобійної артилерії. Також будуть обговорені інші конкретні кроки.

Загалом у рамках ЄС буде посилена підтримка України, для чого в Брюсселі були ухвалені цього тижня важливі рішення – виділено додаткові гроші та розширено навчальну місію, нагадав Шольц.

Він назвав Веймарський трикутник важливим знаком рішучості та єдності і нагадав, що Німеччина, Франція та Польща несуть особливу відповідальність і є одними з найбільших донорів допомоги Україні в її боротьбі проти російського імперського агресора – політично, військово та фінансово.

"Ми стоїмо міцно та непохитно на боці України", – запевнив канцлер і сказав, що це є також сигналом російському керівництву.

Водночас глава уряду підкреслив, що країни-партнери "не перебувають у війні з Росією". Метою їх є забезпечити те, щоб Україна сама могла ефективно боронити себе. Німеччина, Франція і Польща разом з євроатлантичними партнерами працюють над цим і не зменшать свої зусилля.

Автор: 

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