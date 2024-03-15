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Новини
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Санкції працюють: Microsoft та Amazon відріжуть російський бізнес від хмарних послуг з 20 березня

microsoft

Американські компанії Microsoft та Amazon закриють свої хмарні продукти для російських користувачів з 20 березня.

Відповідні листи із попередженням постачальники хмарних послуг розіслали своїм контрагентам у РФ, передає РБК із посиланням на російського постачальника ІТ-послуг Softline.

"У зв'язку з цим група компаній Softline передбачає можливі функціональні обмеження в роботі зовнішніх продуктів і сервісів Microsoft, Amazon і Google", – підтвердила PR-директорка Softline Світлана Ащєулова.

Вона уточнила, що із зазначеної у листі дати дати буде обмежено доступ до зовнішніх продуктів американських корпорацій, таких як Power BI, Dynamics CRM та ін.

"Ми очікуємо, що призупинення також торкнеться хмарних рішень, що містять ці продукти", – додала представниця російського розробника.

У Microsoft пояснили, що через санкції ЄС не зможуть постачати "певне програмне забезпечення для управління або проєктування (включаючи хмарні рішення) організаціям, зареєстрованим в Росії".

"Microsoft має припинити дію цих підписок до 20 березня 2024 року до майбутніх вказівок ЄС, які змінять це рішення, або загального чи спеціального дозволу від регулюючих органів ЄС. Після 20 березня 2024 року ви не зможете отримати доступ до цих продуктів або послуг Microsoft, а також будь-яких даних, що зберігаються в них", – йдеться у листі компанії російським клієнтам.

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Це пов'язано з 12 пакетом санкцій ЄС проти Росії, який було ухвалено 19 грудня 2023 року. У ньому містяться обмеження на постачання програмного забезпечення для бізнес-аналітики (BI, CRM та ін.), пояснила Ащєулова.

"Для російських компаній це означає, що скористатися цими продуктами або отримати доступ до даних, що містяться в них, з 20 березня 2024 буде неможливо... Важливо відзначити, що може йтися про всі хмарні продукти Microsoft, Amazon і Google, які правовласники визначать як заборонені для постачання в РФ", – уточнила вона.

Джерела РБК на російському IT-ринку зазначають, що багато комерційних компаній у РФ продовжували користуватися продуктами Microsoft.

"Один із знайомих замовників згадував, що ще тиждень тому зустрічався з представниками Microsoft, і ті давали гарантії, що нічого не відключать. Схеми придбання (ПЗ, – ред.) були різними, але розкривати їх у публічній площині не можна", – повідомив співрозмовник агентства.

Як повідомлялося, американська корпорація Microsoft зупинила продаж нових продуктів у Росії в березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Водночас компанія обіцяла виконувати існуючі договірні зобов’язання з російськими клієнтами, а російські представництва міжнародних компаній та юрособи, які не потрапили під санкції, і після цього отримували пропозиції продовжити дію ліцензій на софт корпорації. Однак з 30 вересня 2023 року Microsoft припинила продовжувати ліцензії російським компаніям на Microsoft 365 (сервіси Outlook, Teams, Office, OneDrive, Sharepoint). 

Автор: 

росія (14400) санкції (4481) IT-індустрія (324) ІТ-індустрія (549) Amazon (206) Microsoft (243)


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Топ коментарі
+17
безхмарне майбутнє
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15.03.2024 18:41
+7
ці компанії та свіфт треба було різати ще 2 роки тому
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15.03.2024 18:59
+4
Це п'ять))))))))
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15.03.2024 18:53
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безхмарне майбутнє
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15.03.2024 18:41 Відповісти
Це п'ять))))))))
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15.03.2024 18:53 Відповісти
Це кінець IT-індустрії на кацапії
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15.03.2024 21:47 Відповісти
Windows update kaputt?
Я все вірно розумію?
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15.03.2024 18:52 Відповісти
Дідусь вы похоже не знаете что такое хмара.)
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15.03.2024 18:59 Відповісти
То поясніть людині, по-простому, для чайників.
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15.03.2024 19:06 Відповісти
В облачных сервисах хранят данные за деньги.
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15.03.2024 19:10 Відповісти
для організацій. Для населення до 15 ГБт безкоштовно, на Гуглі, наче.
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15.03.2024 19:38 Відповісти
Насправді в хмарах запускають програми і продають обчислювальну потужність. Зберігання даних в хмарах, це додатковий сервіс.
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15.03.2024 20:08 Відповісти
Хехе. Что вы собрались хранить в облаке Windows. Историю посещения порносайтов?
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15.03.2024 20:25 Відповісти
Ви трохи не розумієте, що таке хмара. Не існує "хмари Windows".

https://azure.microsoft.com/en-us/solutions/linux-on-azure
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15.03.2024 20:36 Відповісти
Идите уже вареники варить женщина.
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15.03.2024 20:44 Відповісти
походу сьогодні твоє місце на кухні, "облако віндоус"
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15.03.2024 20:51 Відповісти
ці компанії та свіфт треба було різати ще 2 роки тому
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15.03.2024 18:59 Відповісти
а от це велике питання - чи треба обмежувати вивід грошей з паРашки чи ні
як на мене, то не треба
треба навпаки стімулюювати будь які переліки грошей з паРашки та відкриття рахунків за кордоном на російскі паспорти
якщо росіянин може довести, що він ВКРАВ ці гроші з госбюджету росії - то надавати йому додаткові бонуси та премії
а якщо він може довести що він вкрав гроші не просто з якогось рахунку, я з рахунку пов'язаного з війсковим бюджетом росії - по надавати йому величезні бонуси, такі як право на роботу, безкоштовну квартиру, безкоштовну щорічну відпустку у будь яку країну світу, тощо
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15.03.2024 19:18 Відповісти
Не спрацює. Вони на виведені гроші будуть затарюватися комплектухою для дронів і ракет. Краще порубати все.
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15.03.2024 20:23 Відповісти
А хіба китай не надає послуг хмарного сервісу? Чи індія?
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15.03.2024 19:00 Відповісти
Надає, тіко вони каряві, глючні і ненадійні.
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15.03.2024 20:10 Відповісти
я вам скажу більше, Амазон та Мікрософт - гімно на палці порівняно з двома не настільки гучними іменами, але стократно дешевшими та більш швидкими

Намбар ване у світі - це Хецнер, польско-німецька компанія. Я стикнувся з тим, що Хецнер пише на будь які українські паспорти що вони фальсіфіковані, і відмовляє українцям у дедікейтед серверах, це стократно більш важліве, ніж встратий Ажур або AWS, от чим нашому довбойбу Кулебі потрібно займатися у першу чершу

щодо Гугла, то більш могутня та корисна компанія, відома лише професіоналам - це каліфорнійска Клодфлар, перелік її сервісів набагато більше, ніж у всратого Гугла (якщо не рахувати його можливості по контолю над Андроідами) - і цим тоже непогано б зайнятися нашому довбойбу Кулебі, якщо б Клодфлар обмежив свої послуши росіянам, то було б точно більш болісно, ніж всратий Амазон або Мікрософт

третя могутня компанія - німецький Сусе - ау, добвойоб Кулеба! Сусе лише трохи програє по популярністі Убунті, але набагато більш могутня по підтримці різноманітного обладнення, драйверам, та взагалі Убунта там поруч не валялася по великому переліку можливостей.

Щодо Мікрософта, то обмежувати треба три мікрософтовських продукта - VS CODE, VS 2023 та SQL сервер.

Ну й звичайно Oracle, який зараз є власником MySQL та Java. - ось що потрібно обмежувати на російски айпішники.

До речі, якщо який небудь довбойб подібний п'ослиці Макарової до мене б звернувся (мило є у реестрації на цьому форумі, а мій телефон гуглиться) то я б написав п'ослиці, куди їй треба сходити, зжерти черговий солодкий пірожок з власником компанії та домовитися про обмеження сервісів на російські айпішники. Але ж довбойб Кулеба та взагалі наша влада нічим подібним не займається. Не вміють, не спроможні, немає бажання.
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15.03.2024 19:06 Відповісти
+
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15.03.2024 20:01 Відповісти
MySQL, ліл. Ви щє Apache httpd забули і мову програмування Perl, на якій пишуть ************ /cgi-bin скрипти
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15.03.2024 20:27 Відповісти
Якийсь потік ахінеї з середини 2000х)

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15.03.2024 20:18 Відповісти
В одному він стовідсотково правий. Ажур - гімно на паличці. Навіть не сам Ажур, який ще якось працює, а їх сапорт. Який не працює зовсім.
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15.03.2024 20:29 Відповісти
спробуйте GCP або AWS. У ажура зовсім інший прикол - на відміну від AWS/GCP/Hetzner його можна розгорнути у себе під столом на своєму залізі і докупити нормальну підтримку, а не ту, що йде з їх публічним сервісом.
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15.03.2024 20:34 Відповісти
Я працюю з авс, гцп, всратим ажуром з максимальною підтримкою і виділеним інцидент менеджером від ажура, а також, як вишенька на тортику - з оракл клаудом.
Під столом кого хочеш можна розгорнути при наявності грошей. Знайомі з однієї американської біржі розповідали, шо в них датацентр aws був в серверній.
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15.03.2024 20:42 Відповісти
high frequency trading залежить від фізичної відстані від брокерського сервісу до біржі, тому aws і підселила свій датацентр туди. це для спеціальної верстви клієнтів
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15.03.2024 20:48 Відповісти
Це трохи не те. У вашіх знайомих на біржі датацентр розгорнула сама Амазон. А ажур ви можете розгорнути у себе сам.
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15.03.2024 20:50 Відповісти
А загалом так, норм тема, це Openshift, або managed kubernetes, а не Azure з AWS
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15.03.2024 20:55 Відповісти
Я вам скажу так. Нахіба вам хмари? Поставе собі сєрвачок під столом або на шафу (це взагалі классика жанру). Нашо платити більше?
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15.03.2024 20:27 Відповісти
Все просто. Коли цей сервачок забивається по кришку, в хмарі можна докупити 0,05% сервачка, а під стіл доведеться докупати 100% сервачка. Якщо під стіл другий влізе, звісно...
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15.03.2024 20:31 Відповісти
Я взагалі то знаю, як це працює. Але якшо вже в нас пішла така технічна розмова - спробуйте прикинути на калькуляторі скільки коштує середньої руки сервачок і скільки вам коштуватиме його хмарний аналог. Десь за рік дирчання на шафі сервак повністю відібʼється і далі буде працювати в плюс. Ще через рік на зʼєкономлені гроші ви на шафу запхаєте ще один.
Але хмари беруть іншими плюшками
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15.03.2024 20:36 Відповісти
сервак сам по собі не відбивається ніколи, його вартість відбивають програми, які на ньому відпрацьовують бізнес-логіку. якщо у вас високонавантажений бізнес, то вам серваки доведеться закупати десятками на місяць, щоб постійно підтримувати зазор на пікові навантаження. Цей зазор на пікові навантаження буде в 99% простоювати, просто блокуючи ваші гроші без сенсу. Наприклад, у телеком оператора ресурс обладнання повинен вивозити новорічну ніч раз на 365 днів, тобто 364 цей зазор простоює без роботи. Хмара дозволяє зекономити, арендувавши цей зазор для пікових навантажень виключно на години пікових навантажень.
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15.03.2024 20:43 Відповісти
Я мав на увазі шо ваша програма приносить (чи не приносить, то вже таке) прибуток незалежно від того - працює вона на залізі під столом чи на залізі в хмаринці. Різниця тільки в тому, скільки ви заплатите, шоб вона працювала. Якшо в вас якийсь прототип і хз скільки йому чого треба, то тоді навіть за баблом мабудь вигідніше таки іти в хмаринку. Але якщо у вас усталена і вимоглива до ресурсів система + вам не треба пʼять-шість девʼяток після коми, то сервак під столом вльогку по ціні обходить хмару. Але звичайно там буде все те, що ви написали нижче.
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15.03.2024 21:31 Відповісти
і щє ви забули, що крім вартості сервачка щє є вартість проведення процесу обрання постачальника, вартість логістики, вартість його встановлення і розгортання з підключенням, вартість його живлення і охолодження ітп
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15.03.2024 20:45 Відповісти
О нє, це я добре памʼятаю . Все це в мене пішло в категорію "хмари беруть іншими плюшками"
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15.03.2024 21:25 Відповісти
Так про що новина, пані та панове?
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16.03.2024 07:38 Відповісти
Новина про те, що буцімто клауд проівадери йдуть з кацапляндії. Але я покопався і не знайшов посилань на це на офіційних сторінках провайдерів (хоча може просто погано шукав).
Шо це означає? Ну насправді не все так критично, як хотілося б. В кацапів є свої локальні аналоги. Гірші, менші, з незрівнянно меншим функціоналом, але без хмаринок вони не залишаться. Але якшо новина - правда, то кацапів відключать від надійних і добре підтримуваних сервісів, де купа новітніх технологій.
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16.03.2024 20:48 Відповісти
Кацапи і без хмарного сховища напевно зможуть обійтися
Файли доведеться роздруковувати все на папері, і збирати купу макулатури
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15.03.2024 19:09 Відповісти

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