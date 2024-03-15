Санкції працюють: Microsoft та Amazon відріжуть російський бізнес від хмарних послуг з 20 березня
Американські компанії Microsoft та Amazon закриють свої хмарні продукти для російських користувачів з 20 березня.
Відповідні листи із попередженням постачальники хмарних послуг розіслали своїм контрагентам у РФ, передає РБК із посиланням на російського постачальника ІТ-послуг Softline.
"У зв'язку з цим група компаній Softline передбачає можливі функціональні обмеження в роботі зовнішніх продуктів і сервісів Microsoft, Amazon і Google", – підтвердила PR-директорка Softline Світлана Ащєулова.
Вона уточнила, що із зазначеної у листі дати дати буде обмежено доступ до зовнішніх продуктів американських корпорацій, таких як Power BI, Dynamics CRM та ін.
"Ми очікуємо, що призупинення також торкнеться хмарних рішень, що містять ці продукти", – додала представниця російського розробника.
У Microsoft пояснили, що через санкції ЄС не зможуть постачати "певне програмне забезпечення для управління або проєктування (включаючи хмарні рішення) організаціям, зареєстрованим в Росії".
"Microsoft має припинити дію цих підписок до 20 березня 2024 року до майбутніх вказівок ЄС, які змінять це рішення, або загального чи спеціального дозволу від регулюючих органів ЄС. Після 20 березня 2024 року ви не зможете отримати доступ до цих продуктів або послуг Microsoft, а також будь-яких даних, що зберігаються в них", – йдеться у листі компанії російським клієнтам.
Це пов'язано з 12 пакетом санкцій ЄС проти Росії, який було ухвалено 19 грудня 2023 року. У ньому містяться обмеження на постачання програмного забезпечення для бізнес-аналітики (BI, CRM та ін.), пояснила Ащєулова.
"Для російських компаній це означає, що скористатися цими продуктами або отримати доступ до даних, що містяться в них, з 20 березня 2024 буде неможливо... Важливо відзначити, що може йтися про всі хмарні продукти Microsoft, Amazon і Google, які правовласники визначать як заборонені для постачання в РФ", – уточнила вона.
Джерела РБК на російському IT-ринку зазначають, що багато комерційних компаній у РФ продовжували користуватися продуктами Microsoft.
"Один із знайомих замовників згадував, що ще тиждень тому зустрічався з представниками Microsoft, і ті давали гарантії, що нічого не відключать. Схеми придбання (ПЗ, – ред.) були різними, але розкривати їх у публічній площині не можна", – повідомив співрозмовник агентства.
Як повідомлялося, американська корпорація Microsoft зупинила продаж нових продуктів у Росії в березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.
Водночас компанія обіцяла виконувати існуючі договірні зобов’язання з російськими клієнтами, а російські представництва міжнародних компаній та юрособи, які не потрапили під санкції, і після цього отримували пропозиції продовжити дію ліцензій на софт корпорації. Однак з 30 вересня 2023 року Microsoft припинила продовжувати ліцензії російським компаніям на Microsoft 365 (сервіси Outlook, Teams, Office, OneDrive, Sharepoint).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я все вірно розумію?
https://azure.microsoft.com/en-us/solutions/linux-on-azure
як на мене, то не треба
треба навпаки стімулюювати будь які переліки грошей з паРашки та відкриття рахунків за кордоном на російскі паспорти
якщо росіянин може довести, що він ВКРАВ ці гроші з госбюджету росії - то надавати йому додаткові бонуси та премії
а якщо він може довести що він вкрав гроші не просто з якогось рахунку, я з рахунку пов'язаного з війсковим бюджетом росії - по надавати йому величезні бонуси, такі як право на роботу, безкоштовну квартиру, безкоштовну щорічну відпустку у будь яку країну світу, тощо
Намбар ване у світі - це Хецнер, польско-німецька компанія. Я стикнувся з тим, що Хецнер пише на будь які українські паспорти що вони фальсіфіковані, і відмовляє українцям у дедікейтед серверах, це стократно більш важліве, ніж встратий Ажур або AWS, от чим нашому довбойбу Кулебі потрібно займатися у першу чершу
щодо Гугла, то більш могутня та корисна компанія, відома лише професіоналам - це каліфорнійска Клодфлар, перелік її сервісів набагато більше, ніж у всратого Гугла (якщо не рахувати його можливості по контолю над Андроідами) - і цим тоже непогано б зайнятися нашому довбойбу Кулебі, якщо б Клодфлар обмежив свої послуши росіянам, то було б точно більш болісно, ніж всратий Амазон або Мікрософт
третя могутня компанія - німецький Сусе - ау, добвойоб Кулеба! Сусе лише трохи програє по популярністі Убунті, але набагато більш могутня по підтримці різноманітного обладнення, драйверам, та взагалі Убунта там поруч не валялася по великому переліку можливостей.
Щодо Мікрософта, то обмежувати треба три мікрософтовських продукта - VS CODE, VS 2023 та SQL сервер.
Ну й звичайно Oracle, який зараз є власником MySQL та Java. - ось що потрібно обмежувати на російски айпішники.
До речі, якщо який небудь довбойб подібний п'ослиці Макарової до мене б звернувся (мило є у реестрації на цьому форумі, а мій телефон гуглиться) то я б написав п'ослиці, куди їй треба сходити, зжерти черговий солодкий пірожок з власником компанії та домовитися про обмеження сервісів на російські айпішники. Але ж довбойб Кулеба та взагалі наша влада нічим подібним не займається. Не вміють, не спроможні, немає бажання.
Під столом кого хочеш можна розгорнути при наявності грошей. Знайомі з однієї американської біржі розповідали, шо в них датацентр aws був в серверній.
Але хмари беруть іншими плюшками
Шо це означає? Ну насправді не все так критично, як хотілося б. В кацапів є свої локальні аналоги. Гірші, менші, з незрівнянно меншим функціоналом, але без хмаринок вони не залишаться. Але якшо новина - правда, то кацапів відключать від надійних і добре підтримуваних сервісів, де купа новітніх технологій.
Файли доведеться роздруковувати все на папері, і збирати купу макулатури