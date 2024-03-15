Росія за 10 років анексії не змогла підтягнути зарплати в Криму до середнього по країні рівня

Зарплати жителів анексованих Росією Криму та Севастополя щонайменше на чверть менші, ніж у середньостатистичного росіянина, незважаючи на щорічне зростання оплати праці в період анексії.

Про це йдеться в дослідженні видання Верстка, передає The Moscow Times.

За рік до анексії кримчанин заробляв приблизно 11,3 тис. руб. (2850 грн), що становило 87% від середньої суми по Україні.

Із 2014 року Росстат фіксував зростання зарплат, але середня зарплата по Криму не перевищувала 70% середньоросійського показника. Торік середня зарплата в Криму становила 46,8 тис. руб., тоді як у Росії – 73,7 тис. руб.

Схожа ситуація й у Севастополі. 2013 року оплата праці мешканця міста становила 95% від середньоукраїнської, на даний момент максимальний показник, якого вдалося досягти, – 73% від загальноросійського показника.

При цьому в Криму зросла інфляція. Державна служба статистики України фіксувала її на рівні 0,5% на півострові та 0,2% у Севастополі у 2013 році.

Через рік через економічну кризу після анексії Росією вона зросла до 42,5% та 36,1%. У 2017 році ситуація вирівнялася до 1,4% та 3,8%, але війна спровокувала новий стрибок – до 13,2% та 12,1%, зазначає видання. На даний момент інфляцію в Криму можна порівняти із середнім показником по країні.

Крим залишається дотаційним "регіоном Росії" й може покривати лише близько чверті бюджету, Севастополь – третину. За української влади Крим міг самостійно покрити 40% бюджету.

За 10 років російської анексії зросли й російські субсидії Криму. Якщо в 2014 році Криму видали 105,3 млрд руб., а Севастополю – 19,5 млрд руб., то в 2024 році ці суми склали 130,6 млрд руб. і 32,1 млрд руб.