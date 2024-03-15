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Новини
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Обіцяна Зеленським програма "кешбеку" готова на 100%, її представлять найближчим часом, – Шурма

шурма

Кабінет Міністрів має до кінця місяця ухвалити анонсовану президентом Володимиром Зеленським нову державну програму кешбеку за придбання українських товарів та послуг.

Про це на розповів заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма, передає українська редакція Forbes.

За його словами, нова програма вже розроблена на 100%, але її ще потрібно погодити ж міжнародними партнерами.

"Людина буде отримувати класичний кешбек за покупку локального товару. Цифру поки сказати не можу, але вона дуже достойна", – сказав заступник голови Офісу президента.

Шурма повідомив, що методика, як відрізнити локальний товар від не локального теж вже розроблена і погоджена.

"Буде декілька умов: це має бути безготівкова оплата для того аби стимулювати прозорість", – пояснив посадовець.

Крім того, продавець має бути платником на загальній системі оподаткування, "щоб це не були ухилянти, а стимулювати прозору роботу".

"Хтось може дискутувати про відсоток локалізації. Але будь-який товар на полиці, навіть якщо в Україні його лише упакували чи забрендували, то це вже 40% від роздрібної ціни. А якщо це сплата податків, то синергія для країни зрозуміла", – вважає Шурма.

Він наголосив, що держава також фокусуватиметься на закупівлях українського товару, але цей механізм ще у розробці.

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Як повідомлялося, 26 лютого під час заходу "Зроблено в Україні" президент Володимир Зеленський заявив, що вже цього року в Україні має запрацювати програма національного кешбеку "Купуй українське". За цією програмою громадяни України зможуть отримувати частину коштів, витрачених на товари українських виробників.

Однак джерела фінансування нової програми "кешбеку" поки що невідомі.

Автор: 

Зеленський Володимир (2522) компенсації (338) товарообіг (221) Шурма Ростислав (81)


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Топ коментарі
+34
Приведу простой пример. Яйца по 17 вместо 5 грн. Кэшбэк 12 грн. Но в чей карман?
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15.03.2024 21:01
+23
Ще одне велике наїба...
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15.03.2024 19:58
+23
Незважаючи на корупційний скандал із Ростиславом Шурмою, Зеленський взяв його з собою у Вашингтон - Time

Сам Шурма як один з 5 ти ефективних менеджерів Клована не бачить у скандалі нічого надзвичайного та називає це політичними іграми опонентів
Пан Шурма не приховує, що всі надії покладає на нових керівників НАЗК, обраних на конкурсі, які перестануть чіплятися до «ефективних менеджерів», а краще - взагалі мовчатимуть про зловживання в ОП.
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15.03.2024 21:15
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Ще одне велике наїба...
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15.03.2024 19:58 Відповісти
...лово
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15.03.2024 21:07 Відповісти
Незважаючи на корупційний скандал із Ростиславом Шурмою, Зеленський взяв його з собою у Вашингтон - Time

Сам Шурма як один з 5 ти ефективних менеджерів Клована не бачить у скандалі нічого надзвичайного та називає це політичними іграми опонентів
Пан Шурма не приховує, що всі надії покладає на нових керівників НАЗК, обраних на конкурсі, які перестануть чіплятися до «ефективних менеджерів», а краще - взагалі мовчатимуть про зловживання в ОП.
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15.03.2024 21:15 Відповісти
Цитата з TIME

Время опубликовало статью о том, почему второй визит президента Украины Владимора Зеленского в США сильно отличался по атмосфере и эффективности от первого, триумфального визита в 2022 году. Одной из причин, по мнению Time, является широко распространенная коррупция в украинском правительстве, в том числе в самом офисе президента.
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15.03.2024 21:18 Відповісти
будь проклята влада регіоналів - знаю, як вони захоплювали банки, параходи й паровози ПРи Яникові - будь проклята Єрмачинщина офіснопрезидентськго правління караною . Ось з них ****** вони й протягнуть новий кабмін ,якщо навіть буде нова коаліція
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15.03.2024 21:26 Відповісти
Шурма , Ермак, Татаров ,смірнов , КИРИЛКО Тимошенко ……… Найчесніші , найпотужніші , найдієві , підручні найвеличнішого буратінки КАЛАМОЙСЬКОГО , боголюбова, Пінчука,
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16.03.2024 09:00 Відповісти
наЄ-балово
(є-бабуся в поміч)...
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17.03.2024 11:04 Відповісти
тобто пішов пісіонер-купив хлібину
а шурма отримав КЕШбек
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15.03.2024 20:21 Відповісти
На цю пенсiю пенсiонер може купити вуха вiд пiсi
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15.03.2024 21:08 Відповісти
Почав шукати вуха на пісі, не знайшов!!!
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15.03.2024 21:11 Відповісти
Добре подивiться - вони лежать поруч з кешбеком
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15.03.2024 21:15 Відповісти
вже розібрали... найдешевше м'ясо, на ринку...
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17.03.2024 18:12 Відповісти
Не отримає той пенсіонер кешбек за хлібину, бо не буде кешбек прив'язаний до пенсійної банківської картки. А щоб отримати йому потрібно:
оформити нову картку у визначеному ЗЕ банку;
сплатити за отримання картки;
сплатити за щомісячний супровід картки;
сплатити за щомісячне СМС інформування;
сплатити комісію за кожен переказ коштів з пенсійної картки на визначену;
сплатити за інші приховані платежі (напр. військовий збір, податок на кешбек тощо).
Пенсіонер повинен вже давно зрозуміти, що не буває безкоштовного сиру у мишоловці. Це типовий ЗЕлений "развод" для лохторату.
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15.03.2024 21:24 Відповісти
читайте уважно_нге пісіонер отримав КЕШ
а шурма
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15.03.2024 22:22 Відповісти
У цьому переліку Ви загубили основне- купувати український товар можна буде лише у визначених магазинах
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17.03.2024 05:45 Відповісти
Тільки де тому пенсіонеру взяти грошей на хлібину? У нього є лише на ліки і комуналку, так за це ж кеш не дадуть.
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17.03.2024 08:14 Відповісти
читайте уважно
-КЕШ отримає шурма
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17.03.2024 18:16 Відповісти
Хліб ще норм . Але масло ? То маргарин із запахом вершкового масла. Олія - з водою . На сковорідці горить. Консерва рибна - наполовину вода. Тістечка - смак лише цукру. Це просто жах, чим вони годують українців..
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18.03.2024 07:24 Відповісти
Приведу простой пример. Яйца по 17 вместо 5 грн. Кэшбэк 12 грн. Но в чей карман?
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15.03.2024 21:01 Відповісти
Кому війна, а кому кешбек.
Зелені клептомани - кінчені мародери....
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15.03.2024 21:08 Відповісти
смартфони...дерева...дрони...кєшбеки... Що далі?
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15.03.2024 21:12 Відповісти
перемовини
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15.03.2024 22:02 Відповісти
самокати
та наЙОбка
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15.03.2024 22:23 Відповісти
Кешбек буде йти до кішень браттів Шурмів !
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16.03.2024 10:30 Відповісти
Шаурма вже потирає руки! В чому сіль. Що вони з братом-кацапом тут вкрадуть?
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15.03.2024 21:18 Відповісти
Кешбек від Шурми це десь як пірамідки від Гордона.
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15.03.2024 21:22 Відповісти
при владі в Україні антимайдан...
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15.03.2024 21:29 Відповісти
Цікаво, стільки вже программ заявив Зе-прзд., а хоч одну виконав.
Все бла - бла - бла, все на рейтінг стпрається (пізд-ж називаєть).
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15.03.2024 21:29 Відповісти
Те що стосується великих грошей вони виконали. Наприклад Закон про продаж землі по 10 000 га іноземцям на казнокрадам.
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16.03.2024 10:28 Відповісти
Дешевий популізм з циклу про смартфони для бабусь, мільярд дерев, мільйон дронів, 2000 км оборонних ліній.
Замість того щоб перестати кошмарити вітчизняний бізнес, перестати саджати бізнесменів по сфабрикованим справам вони розказують дурням про кешбеки.
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15.03.2024 21:37 Відповісти
Чому від цієї Влади всі ініциатіви виглядають як величезна мильна бульбашка з величезними літерами Н А Є Б А Л О В О
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15.03.2024 21:41 Відповісти
99 відсотків людей нічого з цього що він сказав не зрозуміли. Це характерна риса ******** високопосадовців які завчилися і поєднали корумпований долб&бізм з запудренням мозгів.
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15.03.2024 22:27 Відповісти
А 73% выбрали этот беспредел...
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16.03.2024 13:54 Відповісти
зеленский пид арюга, где твои видосы?
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15.03.2024 22:30 Відповісти
Краще б вони мовчали....
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15.03.2024 22:39 Відповісти
Той "кешбек" в ПДВ додадуть, чи окремо до ціни?
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15.03.2024 23:11 Відповісти
Треба мати мозок, щоб про це думати !
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16.03.2024 10:25 Відповісти
"Крім того, продавець має бути платником на загальній системі оподаткування."

Это значит, не ждите так называемого кэшбэка от ФОПов 1-3 группы на едином налоге.
Может у покупателей хватит сил спрашивать у продавцов на какой они системе налогообложения?https://biz.censor.net/n3478957
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16.03.2024 01:05 Відповісти
І цей землячок Шпигуна на останок хоче підзаробити грошенят. Відчувають останній день Помпеї. Власної.
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16.03.2024 01:20 Відповісти
Потужна ініціатива, тепер наперстки будуть рухатися в два рази бистріше
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16.03.2024 08:20 Відповісти
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16.03.2024 08:57 Відповісти
Ну если сам Шаурма занимается, то точно хорошее дело ))))
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16.03.2024 08:52 Відповісти
Піар як завжди !
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16.03.2024 10:24 Відповісти
Надо чтобы ни этот поц,ни одна ******** которую клоун за собой привел к власти,ни он сам не смогли свалить,и избежать спроса,который они заслужили! Ответить должны мрази по полной
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16.03.2024 08:57 Відповісти
Те нещастя хоч знає про якусь програму?
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16.03.2024 09:22 Відповісти
... геніальна ідея, на рівні інвестнянь
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16.03.2024 10:12 Відповісти
Однак джерела фінансування нової програми "кешбеку" поки що невідомі....

Чому невідомі? Все просто - заплатить або бізнес, або платники податків.
Дешевий популізм від піар асів..https://biz.censor.net/n3478957
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16.03.2024 10:15 Відповісти
******* клоуни перетворюють державу на якесь недорозуміння - якщо хочете щоб купляли національні товари - зменшіть податки і регуляції нац.виробникам, якщо потрібні дешеві кредити - зменшіть регуляції, якщо потрібен пенсам безплатний проїзд так дайте їм гроші на проїзд а не 1000 тормозів чинуш які ці гроші збираю рахують і платять виконавцям а потім ще 1000 тормозів правоохоронців ці гроші шукають де вкрали
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16.03.2024 11:09 Відповісти
нізя податки чи кількість папірців зменшувати- це призведе до розквіту підприємництва та зменшення впливу держморд, зебілам потрібні дурні вкраїнчики на пойнятном підопозеденгту ізіком.
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16.03.2024 12:03 Відповісти
Втрачаємо найкращих на фронті від нестачі зброї. Волонтери просять навіть по 2грн. на допомогу фронту. А такі чучала від Офісу прагнуть дешевого піару
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16.03.2024 13:05 Відповісти
Шулери граються в чергове нає -лово.
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16.03.2024 13:48 Відповісти
ПОДАТКИ і ЗБОРИ йтимуть не на армію - а на стимуляцію потреблєтства

ДЕВІЗ від ШАУРМИ: "ЧИМ БІЛЬШЕ ЖЕРЕШ - ТИМ БІЛЬШЕ ОТРИМУЄШ (за рахунок армії)"
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16.03.2024 15:26 Відповісти
Питання, а хто буде платити за той кешбек ?
Його закладуть у ціну ? Так нафіга тоді воно.
Його компенсовуватиме держава ? З наших податків ?
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16.03.2024 17:54 Відповісти
На адміністрування цієї муйні піде більше ресурсів..ці 'економісти' докерувалися вже до дефолту
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16.03.2024 18:00 Відповісти
Ідея нормальна ,давно назріла і необхідна. А шлях здійснення - ой!... Оця х*ня взагалі ні про що:".. держава також фокусуватиметься на закупівлях українського товару, але цей механізм ще у розробці" Розрахована на тих, хто не в курсі змісту угоди про ПВЗВТ; англ. Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA)
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16.03.2024 23:44 Відповісти
Їбану..те кодло. Просто немає слів. Який нафіг кешбек, коли ваші стада силовиків нагинають виживаючий в тяжких умовах бізнес? Дали б просто бізнесу працювати. Ви там взагалі всі хворі на голову?
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17.03.2024 00:13 Відповісти
Якби ЗЕлень дійсно піклувалася про українських виробників товарів, то зробили би пільги в оподаткування за рахунок чого підприємство змогло розширити виробництво, модернізацію і т.п. Запропоноване одним із "успішних менеджерів" нагадує запроваджену допомогу при народжені дитини ( карточка, магазин) але у більшому об'ємі чергового державну грошей купкою окремих людей
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17.03.2024 05:54 Відповісти
Дружина із доньками начальника Служби автодоріг Львівщини придбали кілька квартир у Львові

Начальник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза оприлюднив свою декларацію про доходи за 2022 рік. Протягом 2021 - 2022 років дружина та доньки посадовця придбали кілька квартир у Львові.https://zaxid.net/nachalnik_sluzhbi_avtodorig_lvivshhini_oleg_bereza_podav_deklaratsiyu_pro_dohodi_za_2022_rik_n1581862

Як вказано у електронній декларації, у 2022 році Олег Береза отримав 1,5 млн грн зарплати та ще 149 тис. грн подарунку від Романа Шалеви, який пов'язаний із бізнесом подружжя. Дружина посадовця Вікторія Береза вказала 524 тис. грн доходу від підприємницької діяльності, 86 тис. грн зарплати за сумісництвом та понад 100 тис. грн процентів від банку.

Олег Береза є власником квартири (99 м2) та гаража у Львові, також є співвласником офісного приміщення та ще однієї квартири. Він також має земельну ділянку та дачний будинок в Солонці (151,9 м2). Вікторія Береза та її чоловік мають спільну власність із Романом Шалевою (нежитлові приміщення, земельні ділянки), у 2022 році вони навіть придбали разом квартиру площею 136,2 м2 у Львові. У 2021 році Вікторія Береза придбала ще дві земельні ділянки та квартиру у Львові площею 106 м2, нове житло у 2021 році придбали й дві доньки посадовця: квартири площею 70,5 м2 та 93,4 м2, а також одне паркомісце.

Начальник Служби автодоріг Львівщини є власником авто Kia Mohave 2011 року випуску, а його донька Ірина у 2020 році придбала Nissan Juke 2018 року випуску.

Із Олегом Березою та його дружиною пов'язані кілька компаній: «Українські страви», «Оксана», «Діана-БМ», «ДВУ», «Ролер».
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17.03.2024 10:26 Відповісти
Де снаряди, ППО, дрони, вступ до НАТО та ЄС???

кешбеки, ****, якісь…

блть…
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17.03.2024 14:43 Відповісти
"Допомагав братові будувати бізнес в енергетиці",- Ростислав Шурма.
"Держава заплатила 320 млн грн сонячним станціям брата заступника голови Єрмака Шурми за електроенергію в окупації "
"Шурма прокоментував журналісту Time розслідування щодо електростанцій його брата: Політична атака, проплачена одним із внутрішніх ворогів Зеленського". ІПСО
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17.03.2024 18:24 Відповісти
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17.03.2024 18:11 Відповісти
Аферьога чістої води, наіба.ово аж світиться
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18.03.2024 07:14 Відповісти
А що мається на увазі, які покупки? Автомобіль, комп'ютер, смартфон, пральну машину, холодильник? Чи продукти, горілка, пиво?
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18.03.2024 09:34 Відповісти

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