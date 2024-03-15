Обіцяна Зеленським програма "кешбеку" готова на 100%, її представлять найближчим часом, – Шурма
Кабінет Міністрів має до кінця місяця ухвалити анонсовану президентом Володимиром Зеленським нову державну програму кешбеку за придбання українських товарів та послуг.
Про це на розповів заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма, передає українська редакція Forbes.
За його словами, нова програма вже розроблена на 100%, але її ще потрібно погодити ж міжнародними партнерами.
"Людина буде отримувати класичний кешбек за покупку локального товару. Цифру поки сказати не можу, але вона дуже достойна", – сказав заступник голови Офісу президента.
Шурма повідомив, що методика, як відрізнити локальний товар від не локального теж вже розроблена і погоджена.
"Буде декілька умов: це має бути безготівкова оплата для того аби стимулювати прозорість", – пояснив посадовець.
Крім того, продавець має бути платником на загальній системі оподаткування, "щоб це не були ухилянти, а стимулювати прозору роботу".
"Хтось може дискутувати про відсоток локалізації. Але будь-який товар на полиці, навіть якщо в Україні його лише упакували чи забрендували, то це вже 40% від роздрібної ціни. А якщо це сплата податків, то синергія для країни зрозуміла", – вважає Шурма.
Він наголосив, що держава також фокусуватиметься на закупівлях українського товару, але цей механізм ще у розробці.
Як повідомлялося, 26 лютого під час заходу "Зроблено в Україні" президент Володимир Зеленський заявив, що вже цього року в Україні має запрацювати програма національного кешбеку "Купуй українське". За цією програмою громадяни України зможуть отримувати частину коштів, витрачених на товари українських виробників.
Однак джерела фінансування нової програми "кешбеку" поки що невідомі.
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(є-бабуся в поміч)...
а шурма отримав КЕШбек
оформити нову картку у визначеному ЗЕ банку;
сплатити за отримання картки;
сплатити за щомісячний супровід картки;
сплатити за щомісячне СМС інформування;
сплатити комісію за кожен переказ коштів з пенсійної картки на визначену;
сплатити за інші приховані платежі (напр. військовий збір, податок на кешбек тощо).
Пенсіонер повинен вже давно зрозуміти, що не буває безкоштовного сиру у мишоловці. Це типовий ЗЕлений "развод" для лохторату.
а шурма
-КЕШ отримає шурма
Зелені клептомани - кінчені мародери....
та наЙОбка
Все бла - бла - бла, все на рейтінг стпрається (пізд-ж називаєть).
Замість того щоб перестати кошмарити вітчизняний бізнес, перестати саджати бізнесменів по сфабрикованим справам вони розказують дурням про кешбеки.
Это значит, не ждите так называемого кэшбэка от ФОПов 1-3 группы на едином налоге.
Может у покупателей хватит сил спрашивать у продавцов на какой они системе налогообложения?https://biz.censor.net/n3478957
Чому невідомі? Все просто - заплатить або бізнес, або платники податків.
Дешевий популізм від піар асів..https://biz.censor.net/n3478957
ДЕВІЗ від ШАУРМИ: "ЧИМ БІЛЬШЕ ЖЕРЕШ - ТИМ БІЛЬШЕ ОТРИМУЄШ (за рахунок армії)"
Його закладуть у ціну ? Так нафіга тоді воно.
Його компенсовуватиме держава ? З наших податків ?
Начальник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза оприлюднив свою декларацію про доходи за 2022 рік. Протягом 2021 - 2022 років дружина та доньки посадовця придбали кілька квартир у Львові.https://zaxid.net/nachalnik_sluzhbi_avtodorig_lvivshhini_oleg_bereza_podav_deklaratsiyu_pro_dohodi_za_2022_rik_n1581862
Як вказано у електронній декларації, у 2022 році Олег Береза отримав 1,5 млн грн зарплати та ще 149 тис. грн подарунку від Романа Шалеви, який пов'язаний із бізнесом подружжя. Дружина посадовця Вікторія Береза вказала 524 тис. грн доходу від підприємницької діяльності, 86 тис. грн зарплати за сумісництвом та понад 100 тис. грн процентів від банку.
Олег Береза є власником квартири (99 м2) та гаража у Львові, також є співвласником офісного приміщення та ще однієї квартири. Він також має земельну ділянку та дачний будинок в Солонці (151,9 м2). Вікторія Береза та її чоловік мають спільну власність із Романом Шалевою (нежитлові приміщення, земельні ділянки), у 2022 році вони навіть придбали разом квартиру площею 136,2 м2 у Львові. У 2021 році Вікторія Береза придбала ще дві земельні ділянки та квартиру у Львові площею 106 м2, нове житло у 2021 році придбали й дві доньки посадовця: квартири площею 70,5 м2 та 93,4 м2, а також одне паркомісце.
Начальник Служби автодоріг Львівщини є власником авто Kia Mohave 2011 року випуску, а його донька Ірина у 2020 році придбала Nissan Juke 2018 року випуску.
Із Олегом Березою та його дружиною пов'язані кілька компаній: «Українські страви», «Оксана», «Діана-БМ», «ДВУ», «Ролер».
кешбеки, ****, якісь…
блть…
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