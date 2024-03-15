Обіцяна Зеленським програма "кешбеку" готова на 100%, її представлять найближчим часом, – Шурма

Кабінет Міністрів має до кінця місяця ухвалити анонсовану президентом Володимиром Зеленським нову державну програму кешбеку за придбання українських товарів та послуг.

Про це на розповів заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма, передає українська редакція Forbes.

За його словами, нова програма вже розроблена на 100%, але її ще потрібно погодити ж міжнародними партнерами.

"Людина буде отримувати класичний кешбек за покупку локального товару. Цифру поки сказати не можу, але вона дуже достойна", – сказав заступник голови Офісу президента.

Шурма повідомив, що методика, як відрізнити локальний товар від не локального теж вже розроблена і погоджена.

"Буде декілька умов: це має бути безготівкова оплата для того аби стимулювати прозорість", – пояснив посадовець.

Крім того, продавець має бути платником на загальній системі оподаткування, "щоб це не були ухилянти, а стимулювати прозору роботу".

"Хтось може дискутувати про відсоток локалізації. Але будь-який товар на полиці, навіть якщо в Україні його лише упакували чи забрендували, то це вже 40% від роздрібної ціни. А якщо це сплата податків, то синергія для країни зрозуміла", – вважає Шурма.

Він наголосив, що держава також фокусуватиметься на закупівлях українського товару, але цей механізм ще у розробці.

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Як повідомлялося, 26 лютого під час заходу "Зроблено в Україні" президент Володимир Зеленський заявив, що вже цього року в Україні має запрацювати програма національного кешбеку "Купуй українське". За цією програмою громадяни України зможуть отримувати частину коштів, витрачених на товари українських виробників.

Однак джерела фінансування нової програми "кешбеку" поки що невідомі.