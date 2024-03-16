Розкрадання 1,5 мільярда на закупівлі боєприпасів: Суд відпустив ексчиновника Міноборони Лієва з-під варти

Вищий антикорупційний суд 15 березня відпустив з-під варти ексчиновника Міністерства оборони Олександра Лієва, який є підозрюваним у справі про заволодіння майже 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів для ЗСУ.

Про це повідомив адвокат Назар Кульчицький, передає Суспільне.

"Суд змінив міру запобіжного заходу Олександру Лієву – перебування під вартою на звільнення. Суд відпустив його під особисте зобов'язання і надіслав ухвалу до СІЗО", – сказав адвокат.

На даний момент захист не знає, чи Лієв вдома, оскільки ухвала не передбачає його присутності при звільненні з під арешту.

Як повідомлялося, 12 лютого ВАКС з другої спроби обрав запобіжний захід для Лієва у вигляді тримання під вартою до 8 квітня із правом внесення застави на 50 млн грн. До того ВАКС відмовлявся брати під варту екскерівника Департаменту військово-технічної політики Міноборони Олександра Лієва через порушення підслідності: суд вирішив, що підозру Лієву вручили без залучення НАБУ і САП.

Відстороненому в.о. директора Департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Тоомасу Нахкуру суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, а директора фірми "Львівський арсенал" Юрія Збітнєва ВАКС відпустив під частковий домашній арешт.

Що відомо про справу "Львівського арсеналу"

27 січня СБУ заявила про викриття чиновників Міноборони і менеджерів "Львівського арсеналу" на розкраданні майже 1,5 млрд грн на закупівлі мінометних снарядів.

Зокрема, підозру отримали: колишній та нинішній керівники Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник та комерційний директор компанії "Львівський арсенал", а також їхній спільник – представник іноземної комерційної структури.

За даними слідства, у серпні 2022 року чиновники Міноборони уклали контракт на закупівлю оптової партії артснарядів з постачальником озброєнь "Львівський арсенал" і переказали фірмі всю суму, передбачену угодою. Після одержання коштів менеджмент "Львівського арсеналу" перерахував частину грошей на баланс іноземній компанії Sevotech, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну. Однак та не відправила жодного артснаряду, а отримані кошти вивела.

При цьому виявилося, що представником Sevotech тоді був колишній працівник державного спецімпортера "Прогрес" Олексій Хорошаєв, який на початку повномасштабного вторгнення опинився за кордоном. Тоді ж до наглядової ради Sevotech входив ще один українець Владислав Кліщар. Це людина, яка входить до оточення Андрія Гмиріна, фігуранта справи НАБУ про розкрадання державних коштів з Одеського припортового та Об’єднаної гірничо-хімічної компанії.