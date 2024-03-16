Словаччина хотіла допомогти Угорщині зняти санкції з російського олігарха Усманова, – ЗМІ

Словаччина на засіданні міністрів закордонних справ Євросоюзу у лютому підтримала пропозицію Угорщини зняти санкції з кількох росіян, серед яких олігарх Алішер Усманов, наближений до Володимира Путіна.

Про це пише Aktuality із посиланням на дипломатичні джерела, передає ЄП.

Питання щодо зняття санкцій із Усманова, за інформацією видання, було предметом переговорів прем’єра Словаччини Роберта Фіцо й міністра закордонних справ Юрая Бланара з угорськими колегами в Будапешті в грудні 2023 року.

Словацька сторона тоді попросила Угорщину підтримати виключення із санкційного списку ЄС бізнесмена Йозефа Гамбалека, який потрапив туди через зв’язки з близькою до Путіна російською байкерською організацією "Нічні вовки".

За даними Aktuality, угорці вирішили "скористатися ситуацією" і в обмін на підтримку виключення Гамбалека попросили Словаччину підтримати виключення ще кількох росіян. Видання стверджує, що Братислава виконала прохання щодо них.

Йдеться про Аркадія Воложа, засновника російської компанії "Яндекс", Сергія Мндоянца, радника Кремля з питань відносин з ЄС, а також Усманова, ексгонщика "Формули-1" Микиту Мазєпіна та російського мільярдера В'ячеслава Кантора.

І якщо Воложа та Мндоянца справді виключили із санкційного списку разом із Гамбалеком, то стосовно Усманова, Мазепіна та Кантора в ЄС висловили сильне обурення, і санкції ЄС проти них зберегли.