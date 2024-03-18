Через протести польських фермерів на кордоні з Німеччиною утворилися кілометрові затори
Польські аграрії заблокували дві важливі траси на шляху з Польщі до Німеччини, у зв’язку з чим водії прямують в об’їзд і на цих шляхах рух серйозно ускладнений.
Як пише RMF24, зокрема, заблокована траса A2 в районі населеного пункту Свєчко в Любуському воєводстві на шляху до Берліна. Там фермери стоять ще з середини дня неділі, рух повністю перекритий, передає ЄП.
Водіїв в районі містечка Йорданово спрямовують в об’їзд північніше через дорогу S3. Окремі мандрівники, які спілкувалися з журналістами рано вранці, повідомили, що на об’їзному шляху через Ольшин утворилися затори довжиною близько 5 км.
Заблокували також трасу 32 в районі селища Губінек, там протестувальники пропускають лише машини прикордонників, швидкої та поліції.
Гасла протесту ті ж, що й під час попередніх акцій по всій території Польщі та на кордоні з Україною: фермери хочуть змін до вимог, які накладають на них згідно з новим екологічним законодавством ЄС, та регулювання напливу на європейський ринок "продукції з України та інших країн за межами ЄС".
Учасники раніше анонсували, що блокада на кордоні з Німеччиною триватиме 4 дні.
Як повідомлялося, 15 березня польські аграрії анонсували блокаду на одній з доріг між Польщею та Словаччиною. Її планують тримати до кінця березня.
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Зараз розпочинаються польові роботи, а вони не сіють, значить - і жати не будуть. За щось же жити треба. Чи, можливо, це не фермери, а чуваки на тракторах (які можна купити "в ваєнторґє за уґлом"). Мабуть, у ляхів нема служб безпеки, які б це перевірили. Або, і це, я вважаю, голоаніша причина - псяцька влада не дає відмашку своїм спеуслужбам (тобто - мовчки підтримує "фермерів"); на це вказує й залучення їхніх мусорів до блокування (а вони без наказу щось робити не мають права й самовільно так не ризикуватимуть).