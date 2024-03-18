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Новини
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Через протести польських фермерів на кордоні з Німеччиною утворилися кілометрові затори

польща

Польські аграрії заблокували дві важливі траси на шляху з Польщі до Німеччини, у зв’язку з чим водії прямують в об’їзд і на цих шляхах рух серйозно ускладнений.

Як пише RMF24, зокрема, заблокована траса A2 в районі населеного пункту Свєчко в Любуському воєводстві на шляху до Берліна. Там фермери стоять ще з середини дня неділі, рух повністю перекритий, передає ЄП.

Водіїв в районі містечка Йорданово спрямовують в об’їзд північніше через дорогу S3. Окремі мандрівники, які спілкувалися з журналістами рано вранці, повідомили, що на об’їзному шляху через Ольшин утворилися затори довжиною близько 5 км.

Заблокували також трасу 32 в районі селища Губінек, там протестувальники пропускають лише машини прикордонників, швидкої та поліції.

черги на кордоні з Німеччиною

Гасла протесту ті ж, що й під час попередніх акцій по всій території Польщі та на кордоні з Україною: фермери хочуть змін до вимог, які накладають на них згідно з новим екологічним законодавством ЄС, та регулювання напливу на європейський ринок "продукції з України та інших країн за межами ЄС".

Учасники раніше анонсували, що блокада на кордоні з Німеччиною триватиме 4 дні.

Як повідомлялося, 15 березня польські аграрії анонсували блокаду на одній з доріг між Польщею та Словаччиною. Її планують тримати до кінця березня.

Автор: 

аграрії (1337) Німеччина (1892) кордон (1149) Польща (2459)


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Поляки! - заимаите кругову оборону - і блокуите всі кордони
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18.03.2024 09:49 Відповісти
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18.03.2024 10:22 Відповісти
на фото їх там чоловік 50 всього. вони не можуть представляти весь фермерський кагал Польщі.
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18.03.2024 10:03 Відповісти
ПШЕЦЬКЕ БИДЛО!
Зараз розпочинаються польові роботи, а вони не сіють, значить - і жати не будуть. За щось же жити треба. Чи, можливо, це не фермери, а чуваки на тракторах (які можна купити "в ваєнторґє за уґлом"). Мабуть, у ляхів нема служб безпеки, які б це перевірили. Або, і це, я вважаю, голоаніша причина - псяцька влада не дає відмашку своїм спеуслужбам (тобто - мовчки підтримує "фермерів"); на це вказує й залучення їхніх мусорів до блокування (а вони без наказу щось робити не мають права й самовільно так не ризикуватимуть).
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18.03.2024 10:36 Відповісти
Ти їх сім'ї будеш кормити, росіянин ?
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18.03.2024 21:59 Відповісти

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