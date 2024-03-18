В Україні за рік різко виріс попит на вживані авто з США. Найпопулярніші моделі
Упродовж лютого в Україні було зареєстровано понад 3,3 тис. вживаних легковиків із США, що на 77% більше, ніж у лютому роком раніше.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Також минулого місяця "американці" з пробігом становили 19% від всіх вперше зареєстрованих вживаних авто.
Найбільша частка з цієї кількості (48%) – машини з бензиновими двигунами, майже третина – електромобілі, гібридним та авто з ГБО належить по 7%, решту цього сегменту авторинку охопили дизельні авто.
До п’ятірки лідерів вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
- Tesla Model 3 – 373 одиниці;
- Tesla Model Y – 256;
- Jeep Cherokee – 212;
- Volkswagem Passat – 208;
- Ford Escape – 201.
Середній вік вживаних авто зі Штатів, що поповнили український автопарк у минулому місяці, становить 6,3 року.
Як повідомлялося, попит на китайські авто в Україні зріс на понад 70%.
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