В Україні за рік різко виріс попит на вживані авто з США. Найпопулярніші моделі

Упродовж лютого в Україні було зареєстровано понад 3,3 тис. вживаних легковиків із США, що на 77% більше, ніж у лютому роком раніше.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Також минулого місяця "американці" з пробігом становили 19% від всіх вперше зареєстрованих вживаних авто.

Найбільша частка з цієї кількості (48%) – машини з бензиновими двигунами, майже третина – електромобілі, гібридним та авто з ГБО належить по 7%, решту цього сегменту авторинку охопили дизельні авто.

До п’ятірки лідерів вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

Tesla Model 3 – 373 одиниці;

Tesla Model Y – 256;

Jeep Cherokee – 212;

Volkswagem Passat – 208;

Ford Escape – 201.

Середній вік вживаних авто зі Штатів, що поповнили український автопарк у минулому місяці, становить 6,3 року.

Як повідомлялося, попит на китайські авто в Україні зріс на понад 70%.