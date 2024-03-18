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Новини
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Уряд скорочує майже 20 тисяч вакантних посад у держорганах з 1 квітня

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Кабінет міністрів ухвалив рішення з 1 квітня скоротити 19,3 тис. вакантних штатних посад у системі державних органів.

Про це повідомив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев на зустрічі з дипломаткою з економічних питань посольства США Сарою Лонгбрейк.

"Вакантні посади за системою оплати праці, що діяла в 2023 році і раніше, мали важливу роль для міністерств. Адже, коли в міністерствах була значна кількість вакансій, а фонд оплати праці рахувався за граничною чисельністю, це створювало передумови його економії та призводило до виплат більшої заробітної плати", – пояснив він необхідність такого кроку.

За його словами, після аналізу стану оплати праці в державних органах було встановлено, що в деяких органах стимулюючі надбавки були необмежених розмірів або окремим працівникам необґрунтовано встановлено надто великі надбавки.

"Тому уряд у 2024 році реалізував реформу оплати праці, запровадивши нову грейдову систему посадових окладів в органах державної влади", – нагадав він.

Як повідомлялося, станом на 1 січня 2024 року у 108 органах державної влади фактично працює 169 тис. осіб. Водночас протягом 2023 року фактична клькість працівників скоротилася на 6,8 тис. осіб.

Автор: 

Мінфін (2948) чиновник (88) держслужбовці (105)


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..вака́нтный - незанятый, незамещённый, пустующий.. Так кого они сокращают??
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18.03.2024 12:18 Відповісти
Якщо скорочується вакантна посада - припиняється її фінансування.
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18.03.2024 12:33 Відповісти
В Україні 300 000 + держслужбовців. Точна ціфра людям не відома.

Скорочувати треба у 2 рази. Без усякої шкоди для цуспільства.

Шмигаль бреше. То він казав, що буде скорочувати міністерства…
а зараз вакантні ставки!
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18.03.2024 16:01 Відповісти
та вы шо....бездельников сократят...
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18.03.2024 12:19 Відповісти
https://varianty.lviv.ua/100850-liutnevi-hroshi-sadovoho-24 Лютневі зарплати та надбавки Андрія Садового та членів виконкому Львівської міськради.


Тільки у нас у Львові роздутий штат міської ради, де тисячі чиновників отримують сотні мільйонів гривень зарплат. А скільки таких по цілій Україні ?!
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18.03.2024 12:34 Відповісти
https://varianty.lviv.ua/101002-svystun-u-liutomu-otrymala-ponad-200-tysiach-zarplaty У лютому директорці департаменту економічного розвитку міськради Інні Свистун нарахували 226 тисяч гривень зарплати.
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18.03.2024 12:36 Відповісти
Міськеве самоврядування- мерія, тощо/
це не держ бюджет Шмигаля .
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18.03.2024 16:02 Відповісти
В Україні влада така не ефективна, що її десятикратне скорочення лише буде на користь людей.
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18.03.2024 13:07 Відповісти
тепер варто очікувати
з 1 травня 30 000 нових посад
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18.03.2024 14:48 Відповісти

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