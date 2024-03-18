Уряд скорочує майже 20 тисяч вакантних посад у держорганах з 1 квітня

Кабінет міністрів ухвалив рішення з 1 квітня скоротити 19,3 тис. вакантних штатних посад у системі державних органів.

Про це повідомив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев на зустрічі з дипломаткою з економічних питань посольства США Сарою Лонгбрейк.

"Вакантні посади за системою оплати праці, що діяла в 2023 році і раніше, мали важливу роль для міністерств. Адже, коли в міністерствах була значна кількість вакансій, а фонд оплати праці рахувався за граничною чисельністю, це створювало передумови його економії та призводило до виплат більшої заробітної плати", – пояснив він необхідність такого кроку.



За його словами, після аналізу стану оплати праці в державних органах було встановлено, що в деяких органах стимулюючі надбавки були необмежених розмірів або окремим працівникам необґрунтовано встановлено надто великі надбавки.



"Тому уряд у 2024 році реалізував реформу оплати праці, запровадивши нову грейдову систему посадових окладів в органах державної влади", – нагадав він.

Як повідомлялося, станом на 1 січня 2024 року у 108 органах державної влади фактично працює 169 тис. осіб. Водночас протягом 2023 року фактична клькість працівників скоротилася на 6,8 тис. осіб.